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На Кубани задержали чиновника по подозрению в краже 105 тысяч тонн песка - РИА Новости, 30.01.2025
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19:58 30.01.2025
https://ria.ru/20250130/pesok-1996484115.html
На Кубани задержали чиновника по подозрению в краже 105 тысяч тонн песка
На Кубани задержали чиновника по подозрению в краже 105 тысяч тонн песка - РИА Новости, 30.01.2025
На Кубани задержали чиновника по подозрению в краже 105 тысяч тонн песка
Правоохранительные органы задержали заместителя директора госучреждения по обеспечению мелиорации в Краснодарском крае по подозрению краже 105 тысяч тонн песка... РИА Новости, 30.01.2025
2025-01-30T19:58:00+03:00
2025-01-30T19:58:00+03:00
происшествия
краснодарский край
абинский район
россия
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КРАСНОДАР, 30 янв – РИА Новости. Правоохранительные органы задержали заместителя директора госучреждения по обеспечению мелиорации в Краснодарском крае по подозрению краже 105 тысяч тонн песка стоимостью более 20 миллионов рублей, добытого в русле реки Кубань, возбуждено уголовное дело, сообщили в краевом ГУ МВД. Уточняется, что на рабочем месте задержан 46-летний заместитель директора федерального госучреждения по обеспечению мелиорации на территории Краснодарского края. "Чиновник совместно с директором одного из филиалов своего учреждения и тремя сотрудниками логистических компаний организовал незаконную добычу свыше 105 000 тонн песка в русле реки Кубань на территории Красноармейского и Абинского районов. Общая стоимость незаконно добытого песка превысила 20 миллионов рублей", - говорится в сообщении. Уголовное дело возбужденно по части 4 статьи 158 (Тайное хищение организованной группой) и частью 4 статьи 257 УК РФ (Нарушение правил охраны водных биологических ресурсов).
https://ria.ru/20250117/krazha-1994145294.html
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происшествия, краснодарский край, абинский район, россия
Происшествия, Краснодарский край, Абинский район, Россия
На Кубани задержали чиновника по подозрению в краже 105 тысяч тонн песка

На Кубани замдиректора госучреждения подозревают в краже 105 тысяч тонн песка

© Fotolia / andranik123Полицейский автомобиль
Полицейский автомобиль - РИА Новости, 1920, 30.01.2025
© Fotolia / andranik123
Полицейский автомобиль. Архивное фото
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КРАСНОДАР, 30 янв – РИА Новости. Правоохранительные органы задержали заместителя директора госучреждения по обеспечению мелиорации в Краснодарском крае по подозрению краже 105 тысяч тонн песка стоимостью более 20 миллионов рублей, добытого в русле реки Кубань, возбуждено уголовное дело, сообщили в краевом ГУ МВД.
Уточняется, что на рабочем месте задержан 46-летний заместитель директора федерального госучреждения по обеспечению мелиорации на территории Краснодарского края.
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"Чиновник совместно с директором одного из филиалов своего учреждения и тремя сотрудниками логистических компаний организовал незаконную добычу свыше 105 000 тонн песка в русле реки Кубань на территории Красноармейского и Абинского районов. Общая стоимость незаконно добытого песка превысила 20 миллионов рублей", - говорится в сообщении.
Уголовное дело возбужденно по части 4 статьи 158 (Тайное хищение организованной группой) и частью 4 статьи 257 УК РФ (Нарушение правил охраны водных биологических ресурсов).
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