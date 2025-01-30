https://ria.ru/20250130/pesok-1996484115.html

На Кубани задержали чиновника по подозрению в краже 105 тысяч тонн песка

На Кубани задержали чиновника по подозрению в краже 105 тысяч тонн песка - РИА Новости, 30.01.2025

На Кубани задержали чиновника по подозрению в краже 105 тысяч тонн песка

Правоохранительные органы задержали заместителя директора госучреждения по обеспечению мелиорации в Краснодарском крае по подозрению краже 105 тысяч тонн песка... РИА Новости, 30.01.2025

2025-01-30T19:58:00+03:00

2025-01-30T19:58:00+03:00

2025-01-30T19:58:00+03:00

происшествия

краснодарский край

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КРАСНОДАР, 30 янв – РИА Новости. Правоохранительные органы задержали заместителя директора госучреждения по обеспечению мелиорации в Краснодарском крае по подозрению краже 105 тысяч тонн песка стоимостью более 20 миллионов рублей, добытого в русле реки Кубань, возбуждено уголовное дело, сообщили в краевом ГУ МВД. Уточняется, что на рабочем месте задержан 46-летний заместитель директора федерального госучреждения по обеспечению мелиорации на территории Краснодарского края. "Чиновник совместно с директором одного из филиалов своего учреждения и тремя сотрудниками логистических компаний организовал незаконную добычу свыше 105 000 тонн песка в русле реки Кубань на территории Красноармейского и Абинского районов. Общая стоимость незаконно добытого песка превысила 20 миллионов рублей", - говорится в сообщении. Уголовное дело возбужденно по части 4 статьи 158 (Тайное хищение организованной группой) и частью 4 статьи 257 УК РФ (Нарушение правил охраны водных биологических ресурсов).

https://ria.ru/20250117/krazha-1994145294.html

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краснодарский край

абинский район

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происшествия, краснодарский край, абинский район, россия