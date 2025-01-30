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Песков ответил на вопрос о пленном австралийском наемнике - РИА Новости, 30.01.2025
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Специальная военная операция на Украине
 
12:22 30.01.2025
https://ria.ru/20250130/peskov-1996323914.html
Песков ответил на вопрос о пленном австралийском наемнике
Песков ответил на вопрос о пленном австралийском наемнике - РИА Новости, 30.01.2025
Песков ответил на вопрос о пленном австралийском наемнике
В Кремле не отслеживают передвижения граждан Австралии, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, комментируя информацию о нахождении австралийца... РИА Новости, 30.01.2025
2025-01-30T12:22:00+03:00
2025-01-30T12:22:00+03:00
специальная военная операция на украине
в мире
россия
австралия
алексей павловский
дмитрий песков
энтони альбанезе
украина
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МОСКВА, 30 янв - РИА Новости. В Кремле не отслеживают передвижения граждан Австралии, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, комментируя информацию о нахождении австралийца Оскара Дженкинса в России. "Я не знаю, мы не отслеживаем передвижение граждан Австралии", - сказал журналистам Песков, отвечая на вопрос, могут ли в Кремле подтвердить информацию о нахождении австралийца Оскара Дженкинса в России. В конце декабря 2024 года в социальных сетях появилось видео, на котором австралийского наемника, представившегося 32-летним Оскаром Дженкинсом, допрашивают, как утверждает австралийский телеканал ABC, российские военные. По данным ТВ, австралиец воевал на стороне Украины и был взят в плен. Посла РФ в Австралии Алексея Павловского вызвали в министерство иностранных дел и торговли страны для обсуждения этой ситуации, заявил премьер Австралии Энтони Альбанезе. Сообщения о смерти австралийского наемника появились на австралийском телеканале 7News. Минобороны РФ неоднократно заявляло, что киевский режим использует иностранных наёмников в качестве "пушечного мяса", а российские военные продолжат уничтожать их по всей территории Украины. Сами приехавшие воевать за деньги во многих интервью признавались, что украинские военные плохо координируют их действия, а шанс выжить в боях невелик, так как интенсивность конфликта несопоставима с привычными им Афганистаном и Ближним Востоком.
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в мире, россия, австралия, алексей павловский, дмитрий песков, энтони альбанезе, украина
Специальная военная операция на Украине, В мире, Россия, Австралия, Алексей Павловский, Дмитрий Песков, Энтони Альбанезе, Украина
Песков ответил на вопрос о пленном австралийском наемнике

Песков: в Кремле не отслеживают передвижения граждан Австралии

© РИА Новости / Гавриил Григоров | Перейти в медиабанкПресс-секретарь президента России Дмитрий Песков
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков - РИА Новости, 1920, 30.01.2025
© РИА Новости / Гавриил Григоров
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Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. Архивное фото
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МОСКВА, 30 янв - РИА Новости. В Кремле не отслеживают передвижения граждан Австралии, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, комментируя информацию о нахождении австралийца Оскара Дженкинса в России.
"Я не знаю, мы не отслеживаем передвижение граждан Австралии", - сказал журналистам Песков, отвечая на вопрос, могут ли в Кремле подтвердить информацию о нахождении австралийца Оскара Дженкинса в России.
В конце декабря 2024 года в социальных сетях появилось видео, на котором австралийского наемника, представившегося 32-летним Оскаром Дженкинсом, допрашивают, как утверждает австралийский телеканал ABC, российские военные. По данным ТВ, австралиец воевал на стороне Украины и был взят в плен. Посла РФ в Австралии Алексея Павловского вызвали в министерство иностранных дел и торговли страны для обсуждения этой ситуации, заявил премьер Австралии Энтони Альбанезе. Сообщения о смерти австралийского наемника появились на австралийском телеканале 7News.
Минобороны РФ неоднократно заявляло, что киевский режим использует иностранных наёмников в качестве "пушечного мяса", а российские военные продолжат уничтожать их по всей территории Украины. Сами приехавшие воевать за деньги во многих интервью признавались, что украинские военные плохо координируют их действия, а шанс выжить в боях невелик, так как интенсивность конфликта несопоставима с привычными им Афганистаном и Ближним Востоком.
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Специальная военная операция на УкраинеВ миреРоссияАвстралияАлексей ПавловскийДмитрий ПесковЭнтони АльбанезеУкраина
 
 
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