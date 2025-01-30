https://ria.ru/20250130/peskov-1996318566.html

В Кремле отреагировали на слова Шольца о роли США во Второй мировой войне

В Кремле отреагировали на слова Шольца о роли США во Второй мировой войне - РИА Новости, 30.01.2025

В Кремле отреагировали на слова Шольца о роли США во Второй мировой войне

Народ Советского Союза совершил подвиг для всего человечества, спасая его от фашизма, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. РИА Новости, 30.01.2025

2025-01-30T12:12:00+03:00

2025-01-30T12:12:00+03:00

2025-01-30T12:14:00+03:00

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МОСКВА, 30 янв - РИА Новости. Народ Советского Союза совершил подвиг для всего человечества, спасая его от фашизма, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. "Это был Советский Союз, который, в том числе, при помощи союзников Великобритании, Соединенных Штатов Америки, взял на себя, собственно, основные тяготы по освобождению. Это народ Советского Союза совершил тот самый подвиг для всего человечества, спасая его от коричневой чумы тогда", - сказал он журналистам, отвечая на вопрос о том, как в Кремле расценивают заявление канцлера Германии Олафа Шольца о том, что его страну спасла Америка в годы войны. Ранее Шольц заявил о том, что "США освободили Германию" во время Второй мировой войны.

https://ria.ru/20240528/antonov-1948806696.html

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в мире, россия, великобритания, германия, дмитрий песков, олаф шольц