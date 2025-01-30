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Путин отметил потенциал для развития речного транспорта в России - РИА Новости, 30.01.2025
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14:45 30.01.2025
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Путин отметил потенциал для развития речного транспорта в России
Путин отметил потенциал для развития речного транспорта в России - РИА Новости, 30.01.2025
Путин отметил потенциал для развития речного транспорта в России
Президент России Владимир Путин на встрече с главой Минтранса Романом Старовойтом отметил хороший потенциал для расширения речных перевозок в России. РИА Новости, 30.01.2025
2025-01-30T14:45:00+03:00
2025-01-30T14:45:00+03:00
экономика
россия
владимир путин
роман старовойт
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МОСКВА, 30 янв - РИА Новости. Президент России Владимир Путин на встрече с главой Минтранса Романом Старовойтом отметил хороший потенциал для расширения речных перевозок в России. Министр в ходе встречи отдельно остановился на вопросах развития речного транспорта, отметив, что он очень востребован, в том числе в части межрегиональных пассажирских перевозок. Он сообщил президенту о формировании отдельного проекта "Речные магистрали". "Потенциал очень хороший здесь", - отреагировал Путин. Старовойт согласился, отметив, что ранее речных перевозки незаслуженно были на втором плане.
https://ria.ru/20250123/putin-1995185971.html
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экономика, россия, владимир путин, роман старовойт
Экономика, Россия, Владимир Путин, Роман Старовойт
Путин отметил потенциал для развития речного транспорта в России

Путин заявил о хорошем потенциале для расширения речных перевозок в России

© РИА Новости / Владимир Вяткин | Перейти в медиабанкРыбинский грузовой порт в Ярославской области
Рыбинский грузовой порт в Ярославской области - РИА Новости, 1920, 30.01.2025
© РИА Новости / Владимир Вяткин
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Рыбинский грузовой порт в Ярославской области. Архивное фото
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МОСКВА, 30 янв - РИА Новости. Президент России Владимир Путин на встрече с главой Минтранса Романом Старовойтом отметил хороший потенциал для расширения речных перевозок в России.
Министр в ходе встречи отдельно остановился на вопросах развития речного транспорта, отметив, что он очень востребован, в том числе в части межрегиональных пассажирских перевозок. Он сообщил президенту о формировании отдельного проекта "Речные магистрали".
«
"Потенциал очень хороший здесь", - отреагировал Путин.
Старовойт согласился, отметив, что ранее речных перевозки незаслуженно были на втором плане.
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ЭкономикаРоссияВладимир ПутинРоман Старовойт
 
 
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