https://ria.ru/20250130/perevozki-1996369592.html

Путин отметил потенциал для развития речного транспорта в России

Путин отметил потенциал для развития речного транспорта в России - РИА Новости, 30.01.2025

Путин отметил потенциал для развития речного транспорта в России

Президент России Владимир Путин на встрече с главой Минтранса Романом Старовойтом отметил хороший потенциал для расширения речных перевозок в России. РИА Новости, 30.01.2025

2025-01-30T14:45:00+03:00

2025-01-30T14:45:00+03:00

2025-01-30T14:45:00+03:00

экономика

россия

владимир путин

роман старовойт

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МОСКВА, 30 янв - РИА Новости. Президент России Владимир Путин на встрече с главой Минтранса Романом Старовойтом отметил хороший потенциал для расширения речных перевозок в России. Министр в ходе встречи отдельно остановился на вопросах развития речного транспорта, отметив, что он очень востребован, в том числе в части межрегиональных пассажирских перевозок. Он сообщил президенту о формировании отдельного проекта "Речные магистрали". "Потенциал очень хороший здесь", - отреагировал Путин. Старовойт согласился, отметив, что ранее речных перевозки незаслуженно были на втором плане.

https://ria.ru/20250123/putin-1995185971.html

россия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

экономика, россия, владимир путин, роман старовойт