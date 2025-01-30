https://ria.ru/20250130/perevozki-1996369592.html
Путин отметил потенциал для развития речного транспорта в России
Путин отметил потенциал для развития речного транспорта в России - РИА Новости, 30.01.2025
Путин отметил потенциал для развития речного транспорта в России
Президент России Владимир Путин на встрече с главой Минтранса Романом Старовойтом отметил хороший потенциал для расширения речных перевозок в России. РИА Новости, 30.01.2025
2025-01-30T14:45:00+03:00
2025-01-30T14:45:00+03:00
2025-01-30T14:45:00+03:00
экономика
россия
владимир путин
роман старовойт
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МОСКВА, 30 янв - РИА Новости. Президент России Владимир Путин на встрече с главой Минтранса Романом Старовойтом отметил хороший потенциал для расширения речных перевозок в России. Министр в ходе встречи отдельно остановился на вопросах развития речного транспорта, отметив, что он очень востребован, в том числе в части межрегиональных пассажирских перевозок. Он сообщил президенту о формировании отдельного проекта "Речные магистрали". "Потенциал очень хороший здесь", - отреагировал Путин. Старовойт согласился, отметив, что ранее речных перевозки незаслуженно были на втором плане.
https://ria.ru/20250123/putin-1995185971.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
экономика, россия, владимир путин, роман старовойт
Экономика, Россия, Владимир Путин, Роман Старовойт
Путин отметил потенциал для развития речного транспорта в России
Путин заявил о хорошем потенциале для расширения речных перевозок в России