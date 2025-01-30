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Глава Пентагона отреагировал на авиакатастрофу вблизи Вашингтона - РИА Новости, 30.01.2025
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07:02 30.01.2025
https://ria.ru/20250130/pentagon-1996245161.html
Глава Пентагона отреагировал на авиакатастрофу вблизи Вашингтона
Глава Пентагона отреагировал на авиакатастрофу вблизи Вашингтона - РИА Новости, 30.01.2025
Глава Пентагона отреагировал на авиакатастрофу вблизи Вашингтона
Пентагон отслеживает ситуацию с авиакатастрофой вблизи Вашингтона и готов задействовать ресурсы для реагирования, заявил глава ведомства Пит Хегсет в соцсети X. РИА Новости, 30.01.2025
2025-01-30T07:02:00+03:00
2025-01-30T07:02:00+03:00
в мире
вашингтон (штат)
сша
пит хегсет
министерство обороны сша
столкновение военного вертолета с самолетом под вашингтоном
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ВАШИНГТОН, 30 янв – РИА Новости. Пентагон отслеживает ситуацию с авиакатастрофой вблизи Вашингтона и готов задействовать ресурсы для реагирования, заявил глава ведомства Пит Хегсет в соцсети X. "Министерство обороны активно следит за ситуацией. Готовы оказать помощь при необходимости. Молимся за всех, кого это затронуло", – написал он. Ранее Федеральное авиационное управление США сообщило, что вблизи столичного аэропорта имени Рейгана произошло столкновение регионального пассажирского самолета Bombardier CRJ700, выполнявшего рейс 5342, с военным вертолетом Sikorsky H-60. На месте происшествия проводится поисково-спасательная операция.
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в мире, вашингтон (штат), сша, пит хегсет, министерство обороны сша, столкновение военного вертолета с самолетом под вашингтоном
В мире, Вашингтон (штат), США, Пит Хегсет, Министерство обороны США, Столкновение военного вертолета с самолетом под Вашингтоном
Глава Пентагона отреагировал на авиакатастрофу вблизи Вашингтона

Хегсет: Пентагон следит за авиакатастрофой под Вашингтоном и готов помочь

© AP Photo / J. Scott ApplewhiteПит Хегсет
Пит Хегсет - РИА Новости, 1920, 30.01.2025
© AP Photo / J. Scott Applewhite
Пит Хегсет. Архивное фото
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ВАШИНГТОН, 30 янв – РИА Новости. Пентагон отслеживает ситуацию с авиакатастрофой вблизи Вашингтона и готов задействовать ресурсы для реагирования, заявил глава ведомства Пит Хегсет в соцсети X.
"Министерство обороны активно следит за ситуацией. Готовы оказать помощь при необходимости. Молимся за всех, кого это затронуло", – написал он.
Ранее Федеральное авиационное управление США сообщило, что вблизи столичного аэропорта имени Рейгана произошло столкновение регионального пассажирского самолета Bombardier CRJ700, выполнявшего рейс 5342, с военным вертолетом Sikorsky H-60. На месте происшествия проводится поисково-спасательная операция.
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В миреВашингтон (штат)СШАПит ХегсетМинистерство обороны СШАСтолкновение военного вертолета с самолетом под Вашингтоном
 
 
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