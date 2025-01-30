https://ria.ru/20250130/pentagon-1996245161.html

Глава Пентагона отреагировал на авиакатастрофу вблизи Вашингтона

Глава Пентагона отреагировал на авиакатастрофу вблизи Вашингтона - РИА Новости, 30.01.2025

Глава Пентагона отреагировал на авиакатастрофу вблизи Вашингтона

Пентагон отслеживает ситуацию с авиакатастрофой вблизи Вашингтона и готов задействовать ресурсы для реагирования, заявил глава ведомства Пит Хегсет в соцсети X. РИА Новости, 30.01.2025

2025-01-30T07:02:00+03:00

2025-01-30T07:02:00+03:00

2025-01-30T07:02:00+03:00

в мире

вашингтон (штат)

сша

пит хегсет

министерство обороны сша

столкновение военного вертолета с самолетом под вашингтоном

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ВАШИНГТОН, 30 янв – РИА Новости. Пентагон отслеживает ситуацию с авиакатастрофой вблизи Вашингтона и готов задействовать ресурсы для реагирования, заявил глава ведомства Пит Хегсет в соцсети X. "Министерство обороны активно следит за ситуацией. Готовы оказать помощь при необходимости. Молимся за всех, кого это затронуло", – написал он. Ранее Федеральное авиационное управление США сообщило, что вблизи столичного аэропорта имени Рейгана произошло столкновение регионального пассажирского самолета Bombardier CRJ700, выполнявшего рейс 5342, с военным вертолетом Sikorsky H-60. На месте происшествия проводится поисково-спасательная операция.

https://ria.ru/20241225/aviakatastrofy-1991202324.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, вашингтон (штат), сша, пит хегсет, министерство обороны сша, столкновение военного вертолета с самолетом под вашингтоном