https://ria.ru/20250130/pentagon-1996245161.html
Глава Пентагона отреагировал на авиакатастрофу вблизи Вашингтона
Глава Пентагона отреагировал на авиакатастрофу вблизи Вашингтона - РИА Новости, 30.01.2025
Глава Пентагона отреагировал на авиакатастрофу вблизи Вашингтона
Пентагон отслеживает ситуацию с авиакатастрофой вблизи Вашингтона и готов задействовать ресурсы для реагирования, заявил глава ведомства Пит Хегсет в соцсети X. РИА Новости, 30.01.2025
2025-01-30T07:02:00+03:00
2025-01-30T07:02:00+03:00
2025-01-30T07:02:00+03:00
в мире
вашингтон (штат)
сша
пит хегсет
министерство обороны сша
столкновение военного вертолета с самолетом под вашингтоном
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ВАШИНГТОН, 30 янв – РИА Новости. Пентагон отслеживает ситуацию с авиакатастрофой вблизи Вашингтона и готов задействовать ресурсы для реагирования, заявил глава ведомства Пит Хегсет в соцсети X. "Министерство обороны активно следит за ситуацией. Готовы оказать помощь при необходимости. Молимся за всех, кого это затронуло", – написал он. Ранее Федеральное авиационное управление США сообщило, что вблизи столичного аэропорта имени Рейгана произошло столкновение регионального пассажирского самолета Bombardier CRJ700, выполнявшего рейс 5342, с военным вертолетом Sikorsky H-60. На месте происшествия проводится поисково-спасательная операция.
https://ria.ru/20241225/aviakatastrofy-1991202324.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, вашингтон (штат), сша, пит хегсет, министерство обороны сша, столкновение военного вертолета с самолетом под вашингтоном
В мире, Вашингтон (штат), США, Пит Хегсет, Министерство обороны США, Столкновение военного вертолета с самолетом под Вашингтоном
Глава Пентагона отреагировал на авиакатастрофу вблизи Вашингтона
Хегсет: Пентагон следит за авиакатастрофой под Вашингтоном и готов помочь