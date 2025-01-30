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Пентагон поручит вузам продвигать идею превосходства США - РИА Новости, 30.01.2025
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03:47 30.01.2025
https://ria.ru/20250130/pentagon-1996235207.html
Пентагон поручит вузам продвигать идею превосходства США
Пентагон поручит вузам продвигать идею превосходства США - РИА Новости, 30.01.2025
Пентагон поручит вузам продвигать идею превосходства США
Всем американским учебным заведениям, где готовят специалистов в области обороны, будет поручено продвигать идею о "превосходстве США", заявил министр обороны... РИА Новости, 30.01.2025
2025-01-30T03:47:00+03:00
2025-01-30T03:47:00+03:00
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ВАШИНГТОН, 30 янв – РИА Новости. Всем американским учебным заведениям, где готовят специалистов в области обороны, будет поручено продвигать идею о "превосходстве США", заявил министр обороны Штатов Пит Хегсет в своем меморандуме. "Федеральные академии для обучения и подготовки офицеров Вооруженных сил США и другие военно-академические учреждения должны учить тому, что Америка и ее основополагающие документы остаются самой мощной силой в истории человечества," – говорится в меморандуме для высшего руководства Пентагона. Кроме того, в документе отмечено, что в министерстве обороны США специальная группа займется вопросами, связанными с отменой так называемой политики "разнообразия, равенства и инклюзивности" (DEI) и ликвидацией гендерного радикализма в вооруженных силах. Подчеркивается, что назначения на должности должны происходить в соответствии с индивидуальными заслугами и упорным трудом, без учета таких посторонних факторов, как гендер или национальность. К 1 марта целевая группа должна представить свой первый отчет о мерах, принятых Пентагоном для прекращения инициатив DEI. Окончательный отчет ожидается не позднее 1 июня.
https://ria.ru/20250127/pentagon-1995594303.html
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в мире, сша, америка, пит хегсет, министерство обороны сша
В мире, США, Америка, Пит Хегсет, Министерство обороны США
Пентагон поручит вузам продвигать идею превосходства США

Глава Пентагона Хегсет поручит военным вузам продвигать идею о превосходстве США

CC BY-SA 4.0 / Touch Of Light / Пентагон
Пентагон - РИА Новости, 1920, 30.01.2025
CC BY-SA 4.0 / Touch Of Light /
Пентагон. Архивное фото
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ВАШИНГТОН, 30 янв – РИА Новости. Всем американским учебным заведениям, где готовят специалистов в области обороны, будет поручено продвигать идею о "превосходстве США", заявил министр обороны Штатов Пит Хегсет в своем меморандуме.
"Федеральные академии для обучения и подготовки офицеров Вооруженных сил США и другие военно-академические учреждения должны учить тому, что Америка и ее основополагающие документы остаются самой мощной силой в истории человечества," – говорится в меморандуме для высшего руководства Пентагона.
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Кроме того, в документе отмечено, что в министерстве обороны США специальная группа займется вопросами, связанными с отменой так называемой политики "разнообразия, равенства и инклюзивности" (DEI) и ликвидацией гендерного радикализма в вооруженных силах. Подчеркивается, что назначения на должности должны происходить в соответствии с индивидуальными заслугами и упорным трудом, без учета таких посторонних факторов, как гендер или национальность.
К 1 марта целевая группа должна представить свой первый отчет о мерах, принятых Пентагоном для прекращения инициатив DEI. Окончательный отчет ожидается не позднее 1 июня.
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