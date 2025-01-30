https://ria.ru/20250130/pentagon-1996235207.html

Пентагон поручит вузам продвигать идею превосходства США

Пентагон поручит вузам продвигать идею превосходства США - РИА Новости, 30.01.2025

Пентагон поручит вузам продвигать идею превосходства США

Всем американским учебным заведениям, где готовят специалистов в области обороны, будет поручено продвигать идею о "превосходстве США", заявил министр обороны... РИА Новости, 30.01.2025

2025-01-30T03:47:00+03:00

2025-01-30T03:47:00+03:00

2025-01-30T03:47:00+03:00

в мире

сша

америка

пит хегсет

министерство обороны сша

https://cdnn21.img.ria.ru/images/7e4/1/1c/1563980248_0:158:1581:1047_1920x0_80_0_0_d175219f7990cd20da1acd3f74ac5314.jpg

ВАШИНГТОН, 30 янв – РИА Новости. Всем американским учебным заведениям, где готовят специалистов в области обороны, будет поручено продвигать идею о "превосходстве США", заявил министр обороны Штатов Пит Хегсет в своем меморандуме. "Федеральные академии для обучения и подготовки офицеров Вооруженных сил США и другие военно-академические учреждения должны учить тому, что Америка и ее основополагающие документы остаются самой мощной силой в истории человечества," – говорится в меморандуме для высшего руководства Пентагона. Кроме того, в документе отмечено, что в министерстве обороны США специальная группа займется вопросами, связанными с отменой так называемой политики "разнообразия, равенства и инклюзивности" (DEI) и ликвидацией гендерного радикализма в вооруженных силах. Подчеркивается, что назначения на должности должны происходить в соответствии с индивидуальными заслугами и упорным трудом, без учета таких посторонних факторов, как гендер или национальность. К 1 марта целевая группа должна представить свой первый отчет о мерах, принятых Пентагоном для прекращения инициатив DEI. Окончательный отчет ожидается не позднее 1 июня.

https://ria.ru/20250127/pentagon-1995594303.html

https://ria.ru/20241008/ssha-1976834742.html

сша

америка

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

Дарья Буймова

Дарья Буймова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, сша, америка, пит хегсет, министерство обороны сша