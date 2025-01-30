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Новый глава Пентагона назвал Израиль примерным союзником - РИА Новости, 30.01.2025
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01:45 30.01.2025 (обновлено: 01:58 30.01.2025)
https://ria.ru/20250130/pentagon-1996230573.html
Новый глава Пентагона назвал Израиль примерным союзником
Новый глава Пентагона назвал Израиль примерным союзником - РИА Новости, 30.01.2025
Новый глава Пентагона назвал Израиль примерным союзником
Новый глава Пентагона Пит Хегсет заявил во время телефонного разговора с министром обороны Израиля Исраэлем Кацем, что Израиль является "примерным" союзником... РИА Новости, 30.01.2025
2025-01-30T01:45:00+03:00
2025-01-30T01:58:00+03:00
в мире
израиль
сша
пит хегсет
дональд трамп
исраэль кац
министерство обороны сша
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ВАШИНГТОН, 30 янв – РИА Новости. Новый глава Пентагона Пит Хегсет заявил во время телефонного разговора с министром обороны Израиля Исраэлем Кацем, что Израиль является "примерным" союзником США, говорится в заявлении ведомства по итогам разговора. "Министр Хегсет подчеркнул, что под руководством президента Трампа Соединенные Штаты полностью поддерживают право Израиля на самооборону, и что Израиль является примерным союзником для региона," – говорится в заявлении Пентагона. Пит Хегсет также подчеркнул, что США стремятся к углублению двусторонних отношений в области безопасности, чтобы усилить потенциал Израиля в противостоянии региональным угрозам и обеспечить его необходимыми возможностями. Главы оборонных ведомств договорились о продолжении тесного взаимодействия в будущем. В субботу президент США Дональд Трамп подтвердил, что отменил запрет на передачу Израилю авиабомб весом 2 000 фунтов (около 907 килограммов), введенный предыдущей администрацией Джо Байдена. Трамп уточнил, что бомбы уже давно хранились на складах, Израиль заплатил за них и все это время ждал поставку.
https://ria.ru/20250129/izrail-1996076242.html
https://ria.ru/20250125/tramp-1995496829.html
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в мире, израиль, сша, пит хегсет, дональд трамп, исраэль кац, министерство обороны сша
В мире, Израиль, США, Пит Хегсет, Дональд Трамп, Исраэль Кац, Министерство обороны США
Новый глава Пентагона назвал Израиль примерным союзником

Новый глава Пентагона в разговоре с Кацем назвал Израиль примерным союзником

© AP Photo / J. Scott ApplewhiteПит Хегсет
Пит Хегсет - РИА Новости, 1920, 30.01.2025
© AP Photo / J. Scott Applewhite
Пит Хегсет. Архивное фото
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ВАШИНГТОН, 30 янв – РИА Новости. Новый глава Пентагона Пит Хегсет заявил во время телефонного разговора с министром обороны Израиля Исраэлем Кацем, что Израиль является "примерным" союзником США, говорится в заявлении ведомства по итогам разговора.
"Министр Хегсет подчеркнул, что под руководством президента Трампа Соединенные Штаты полностью поддерживают право Израиля на самооборону, и что Израиль является примерным союзником для региона," – говорится в заявлении Пентагона.
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Вчера, 11:55
Пит Хегсет также подчеркнул, что США стремятся к углублению двусторонних отношений в области безопасности, чтобы усилить потенциал Израиля в противостоянии региональным угрозам и обеспечить его необходимыми возможностями.
Главы оборонных ведомств договорились о продолжении тесного взаимодействия в будущем. В субботу президент США Дональд Трамп подтвердил, что отменил запрет на передачу Израилю авиабомб весом 2 000 фунтов (около 907 килограммов), введенный предыдущей администрацией Джо Байдена. Трамп уточнил, что бомбы уже давно хранились на складах, Израиль заплатил за них и все это время ждал поставку.
Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 25.01.2025
Трамп снял запрет на поставки Израилю 2000-фунтовых авиабомб
25 января, 22:18
 
В миреИзраильСШАПит ХегсетДональд ТрампИсраэль КацМинистерство обороны США
 
 
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