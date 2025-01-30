https://ria.ru/20250130/pentagon-1996230573.html

Новый глава Пентагона назвал Израиль примерным союзником

Новый глава Пентагона назвал Израиль примерным союзником - РИА Новости, 30.01.2025

Новый глава Пентагона назвал Израиль примерным союзником

Новый глава Пентагона Пит Хегсет заявил во время телефонного разговора с министром обороны Израиля Исраэлем Кацем, что Израиль является "примерным" союзником... РИА Новости, 30.01.2025

2025-01-30T01:45:00+03:00

2025-01-30T01:45:00+03:00

2025-01-30T01:58:00+03:00

в мире

израиль

сша

пит хегсет

дональд трамп

исраэль кац

министерство обороны сша

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ВАШИНГТОН, 30 янв – РИА Новости. Новый глава Пентагона Пит Хегсет заявил во время телефонного разговора с министром обороны Израиля Исраэлем Кацем, что Израиль является "примерным" союзником США, говорится в заявлении ведомства по итогам разговора. "Министр Хегсет подчеркнул, что под руководством президента Трампа Соединенные Штаты полностью поддерживают право Израиля на самооборону, и что Израиль является примерным союзником для региона," – говорится в заявлении Пентагона. Пит Хегсет также подчеркнул, что США стремятся к углублению двусторонних отношений в области безопасности, чтобы усилить потенциал Израиля в противостоянии региональным угрозам и обеспечить его необходимыми возможностями. Главы оборонных ведомств договорились о продолжении тесного взаимодействия в будущем. В субботу президент США Дональд Трамп подтвердил, что отменил запрет на передачу Израилю авиабомб весом 2 000 фунтов (около 907 килограммов), введенный предыдущей администрацией Джо Байдена. Трамп уточнил, что бомбы уже давно хранились на складах, Израиль заплатил за них и все это время ждал поставку.

https://ria.ru/20250129/izrail-1996076242.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, израиль, сша, пит хегсет, дональд трамп, исраэль кац, министерство обороны сша