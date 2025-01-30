Опрос показал, как американцы относятся к роли Маска в администрации Трампа
Около 53% американцев выступают против присутствия Маска в администрации Трампа
© AP Photo / Jae C. HongИлон Маск
© AP Photo / Jae C. Hong
Илон Маск. Архивное фото
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МОСКВА, 30 янв - РИА Новости. Более половины американцев выступают против обладания американским предпринимателем Илоном Маском значительной роли в администрации президента США Дональда Трампа, следует из опроса, проведённого Квиннипэкским университетом.
Ранее газета Washington Post назвала Маска "теневым президентом" США после его активного вмешательства в процесс обсуждения законопроекта о финансировании федерального правительства, что привело к угрозе шатдауна. Телеканал NBC ранее сообщал, что постоянное присутствие Маска рядом с Трампом и его поведение начинают раздражать круг приближенных к Трампу лиц. По их словам, Маск ведет себя, как сопрезидент.
По результатам опроса, 53% опрошенных американцев заявили, что они не одобряют то, что Маск играет значительную роль в администрации Трампа. Противоположное мнение высказали 39% респондентов.
Отмечается, что 90% американцев-демократов не одобряют видную роль Маска при Трампе, в то время как 73% республиканцев её одобряют.
Опрос проводился по телефону с 23 по 27 января среди более тысячи совершеннолетних американцев. Статистическая погрешность опроса составляет около 3,1 процентных пункта.
Трамп ранее объявил, что Маск и бизнесмен Вивек Рамасвами возглавят новый департамент по достижению госэффективности, который призван "сократить расточительные расходы и реструктурировать федеральные агентства". Позже Рамасвами сообщил о своем уходе из руководства DOGE - по информации телеканала ABC News, вскоре он может объявить о планах баллотироваться на пост губернатора штата Огайо.
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