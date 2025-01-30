https://ria.ru/20250130/opros-1996380009.html

Опрос показал, как американцы относятся к роли Маска в администрации Трампа

Опрос показал, как американцы относятся к роли Маска в администрации Трампа - РИА Новости, 30.01.2025

Опрос показал, как американцы относятся к роли Маска в администрации Трампа

Более половины американцев выступают против обладания американским предпринимателем Илоном Маском значительной роли в администрации президента США Дональда... РИА Новости, 30.01.2025

2025-01-30T15:14:00+03:00

2025-01-30T15:14:00+03:00

2025-01-30T15:20:00+03:00

в мире

сша

огайо

дональд трамп

илон маск

вивек рамасвами

nbc

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0a/05/1900655695_238:0:2834:1460_1920x0_80_0_0_b847b6f6d9b2775ba4bac4dc98b84e5d.jpg

МОСКВА, 30 янв - РИА Новости. Более половины американцев выступают против обладания американским предпринимателем Илоном Маском значительной роли в администрации президента США Дональда Трампа, следует из опроса, проведённого Квиннипэкским университетом. Ранее газета Washington Post назвала Маска "теневым президентом" США после его активного вмешательства в процесс обсуждения законопроекта о финансировании федерального правительства, что привело к угрозе шатдауна. Телеканал NBC ранее сообщал, что постоянное присутствие Маска рядом с Трампом и его поведение начинают раздражать круг приближенных к Трампу лиц. По их словам, Маск ведет себя, как сопрезидент. По результатам опроса, 53% опрошенных американцев заявили, что они не одобряют то, что Маск играет значительную роль в администрации Трампа. Противоположное мнение высказали 39% респондентов. Отмечается, что 90% американцев-демократов не одобряют видную роль Маска при Трампе, в то время как 73% республиканцев её одобряют. Опрос проводился по телефону с 23 по 27 января среди более тысячи совершеннолетних американцев. Статистическая погрешность опроса составляет около 3,1 процентных пункта. Трамп ранее объявил, что Маск и бизнесмен Вивек Рамасвами возглавят новый департамент по достижению госэффективности, который призван "сократить расточительные расходы и реструктурировать федеральные агентства". Позже Рамасвами сообщил о своем уходе из руководства DOGE - по информации телеканала ABC News, вскоре он может объявить о планах баллотироваться на пост губернатора штата Огайо.

https://ria.ru/20250129/mask-1996029897.html

https://ria.ru/20250128/mask-1995808105.html

сша

огайо

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, сша, огайо, дональд трамп, илон маск, вивек рамасвами, nbc