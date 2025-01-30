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Опрос показал, как американцы относятся к роли Маска в администрации Трампа - РИА Новости, 30.01.2025
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15:14 30.01.2025 (обновлено: 15:20 30.01.2025)
https://ria.ru/20250130/opros-1996380009.html
Опрос показал, как американцы относятся к роли Маска в администрации Трампа
Опрос показал, как американцы относятся к роли Маска в администрации Трампа - РИА Новости, 30.01.2025
Опрос показал, как американцы относятся к роли Маска в администрации Трампа
Более половины американцев выступают против обладания американским предпринимателем Илоном Маском значительной роли в администрации президента США Дональда... РИА Новости, 30.01.2025
2025-01-30T15:14:00+03:00
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в мире
сша
огайо
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илон маск
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МОСКВА, 30 янв - РИА Новости. Более половины американцев выступают против обладания американским предпринимателем Илоном Маском значительной роли в администрации президента США Дональда Трампа, следует из опроса, проведённого Квиннипэкским университетом. Ранее газета Washington Post назвала Маска "теневым президентом" США после его активного вмешательства в процесс обсуждения законопроекта о финансировании федерального правительства, что привело к угрозе шатдауна. Телеканал NBC ранее сообщал, что постоянное присутствие Маска рядом с Трампом и его поведение начинают раздражать круг приближенных к Трампу лиц. По их словам, Маск ведет себя, как сопрезидент. По результатам опроса, 53% опрошенных американцев заявили, что они не одобряют то, что Маск играет значительную роль в администрации Трампа. Противоположное мнение высказали 39% респондентов. Отмечается, что 90% американцев-демократов не одобряют видную роль Маска при Трампе, в то время как 73% республиканцев её одобряют. Опрос проводился по телефону с 23 по 27 января среди более тысячи совершеннолетних американцев. Статистическая погрешность опроса составляет около 3,1 процентных пункта. Трамп ранее объявил, что Маск и бизнесмен Вивек Рамасвами возглавят новый департамент по достижению госэффективности, который призван "сократить расточительные расходы и реструктурировать федеральные агентства". Позже Рамасвами сообщил о своем уходе из руководства DOGE - по информации телеканала ABC News, вскоре он может объявить о планах баллотироваться на пост губернатора штата Огайо.
https://ria.ru/20250129/mask-1996029897.html
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в мире, сша, огайо, дональд трамп, илон маск, вивек рамасвами, nbc
В мире, США, Огайо, Дональд Трамп, Илон Маск, Вивек Рамасвами, NBC
Опрос показал, как американцы относятся к роли Маска в администрации Трампа

Около 53% американцев выступают против присутствия Маска в администрации Трампа

© AP Photo / Jae C. HongИлон Маск
Илон Маск - РИА Новости, 1920, 30.01.2025
© AP Photo / Jae C. Hong
Илон Маск. Архивное фото
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МОСКВА, 30 янв - РИА Новости. Более половины американцев выступают против обладания американским предпринимателем Илоном Маском значительной роли в администрации президента США Дональда Трампа, следует из опроса, проведённого Квиннипэкским университетом.
Ранее газета Washington Post назвала Маска "теневым президентом" США после его активного вмешательства в процесс обсуждения законопроекта о финансировании федерального правительства, что привело к угрозе шатдауна. Телеканал NBC ранее сообщал, что постоянное присутствие Маска рядом с Трампом и его поведение начинают раздражать круг приближенных к Трампу лиц. По их словам, Маск ведет себя, как сопрезидент.
Илон Маск - РИА Новости, 1920, 29.01.2025
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По результатам опроса, 53% опрошенных американцев заявили, что они не одобряют то, что Маск играет значительную роль в администрации Трампа. Противоположное мнение высказали 39% респондентов.
Отмечается, что 90% американцев-демократов не одобряют видную роль Маска при Трампе, в то время как 73% республиканцев её одобряют.
Опрос проводился по телефону с 23 по 27 января среди более тысячи совершеннолетних американцев. Статистическая погрешность опроса составляет около 3,1 процентных пункта.
Трамп ранее объявил, что Маск и бизнесмен Вивек Рамасвами возглавят новый департамент по достижению госэффективности, который призван "сократить расточительные расходы и реструктурировать федеральные агентства". Позже Рамасвами сообщил о своем уходе из руководства DOGE - по информации телеканала ABC News, вскоре он может объявить о планах баллотироваться на пост губернатора штата Огайо.
Илон Маск на церемонии инаугурации президента США Дональда Трампа в Вашингтоне - РИА Новости, 1920, 28.01.2025
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28 января, 00:44
 
В миреСШАОгайоДональд ТрампИлон МаскВивек РамасвамиNBC
 
 
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