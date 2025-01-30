https://ria.ru/20250130/opasnost-1996407515.html
В Орловской области объявили ракетную опасность
В Орловской области объявили ракетную опасность - РИА Новости, 30.01.2025
В Орловской области объявили ракетную опасность
Ракетная опасность объявлена на территории Орловской области, сообщил губернатор региона Андрей Клычков. РИА Новости, 30.01.2025
2025-01-30T16:41:00+03:00
2025-01-30T16:41:00+03:00
2025-01-30T16:49:00+03:00
специальная военная операция на украине
орловская область
андрей клычков
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МОСКВА, 30 дек - РИА Новости. Ракетная опасность объявлена на территории Орловской области, сообщил губернатор региона Андрей Клычков."Внимание! В Орловской области объявлена ракетная опасность! Если вы находитесь дома, укройтесь в помещениях без окон со сплошными стенами: в коридоре, ванной, кладовой. Если вы на улице – зайдите в ближайшее здание или подходящее укрытие", – написал губернатор в своем Telegram-канале.
https://ria.ru/20250130/raketa-1996395256.html
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орловская область, андрей клычков, россия, украина
Специальная военная операция на Украине, Орловская область, Андрей Клычков, Россия, Украина
В Орловской области объявили ракетную опасность
Глава Орловской области Клычков сообщил о ракетной опасности в регионе