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В ОДКБ заявили о беспрецедентном росте напряженности в Восточной Европе
В ОДКБ заявили о беспрецедентном росте напряженности в Восточной Европе - РИА Новости, 30.01.2025
В ОДКБ заявили о беспрецедентном росте напряженности в Восточной Европе
Рост напряженности в Восточной Европе носит беспрецедентный характер, заявил начальник Объединенного штаба Организации Договора о коллективной безопасности... РИА Новости, 30.01.2025
2025-01-30T10:51:00+03:00
2025-01-30T10:51:00+03:00
2025-01-30T10:51:00+03:00
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МОСКВА, 30 янв - РИА Новости. Рост напряженности в Восточной Европе носит беспрецедентный характер, заявил начальник Объединенного штаба Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) Андрей Сердюков. "Рост напряженности в восточноевропейском регионе носит беспрецедентный характер", - сказал Сердюков на брифинге. Он отметил, что значительное присутствие коллективных и национальных войск в непосредственной близости от границ Белоруссии и России сохраняется. "Нарастает их военная активность, интенсивность и масштабы совместных учений", - указал Сердюков. "Активно совершенствуется оперативное оборудование территории региона с целью сокращения сроков перегруппировки войск НАТО к границам Организации", - подчеркнул он.
https://ria.ru/20241209/putin-1988226428.html
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безопасность, восточная европа, белоруссия, россия, андрей сердюков, одкб, нато, в мире
Безопасность, Восточная Европа, Белоруссия, Россия, Андрей Сердюков, ОДКБ, НАТО, В мире
В ОДКБ заявили о беспрецедентном росте напряженности в Восточной Европе
Сердюков: рост напряженности в Восточной Европе носит беспрецедентный характер