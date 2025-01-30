https://ria.ru/20250130/odkb-1996282470.html

В ОДКБ заявили о беспрецедентном росте напряженности в Восточной Европе

В ОДКБ заявили о беспрецедентном росте напряженности в Восточной Европе - РИА Новости, 30.01.2025

В ОДКБ заявили о беспрецедентном росте напряженности в Восточной Европе

Рост напряженности в Восточной Европе носит беспрецедентный характер, заявил начальник Объединенного штаба Организации Договора о коллективной безопасности... РИА Новости, 30.01.2025

2025-01-30T10:51:00+03:00

2025-01-30T10:51:00+03:00

2025-01-30T10:51:00+03:00

безопасность

восточная европа

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МОСКВА, 30 янв - РИА Новости. Рост напряженности в Восточной Европе носит беспрецедентный характер, заявил начальник Объединенного штаба Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) Андрей Сердюков. "Рост напряженности в восточноевропейском регионе носит беспрецедентный характер", - сказал Сердюков на брифинге. Он отметил, что значительное присутствие коллективных и национальных войск в непосредственной близости от границ Белоруссии и России сохраняется. "Нарастает их военная активность, интенсивность и масштабы совместных учений", - указал Сердюков. "Активно совершенствуется оперативное оборудование территории региона с целью сокращения сроков перегруппировки войск НАТО к границам Организации", - подчеркнул он.

https://ria.ru/20241209/putin-1988226428.html

восточная европа

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безопасность, восточная европа, белоруссия, россия, андрей сердюков, одкб, нато, в мире