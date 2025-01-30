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Украинские войска за сутки девять раз обстреляли территорию ДНР
Украинские войска за сутки девять раз обстреляли территорию ДНР - РИА Новости, 30.01.2025
Украинские войска за сутки девять раз обстреляли территорию ДНР
Украинские войска за минувшие сутки девять раз обстреляли территорию ДНР, выпустив 27 боеприпасов, заявило управление правительства республики по вопросам... РИА Новости, 30.01.2025
2025-01-30T00:10:00+03:00
2025-01-30T00:10:00+03:00
2025-01-30T00:10:00+03:00
специальная военная операция на украине
украина
донецкая народная республика
происшествия
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ДОНЕЦК, 30 янв - РИА Новости. Украинские войска за минувшие сутки девять раз обстреляли территорию ДНР, выпустив 27 боеприпасов, заявило управление правительства республики по вопросам документирования военных преступлений Украины в своем Telegram-канале. "Девять фактов вооруженных атак ВФУ (вооруженных формирований Украины - ред.) ... Девять вооруженных атак - на горловском направлении. Всего выпущено 27 единиц различных боеприпасов", - сообщает представительство. По данным управления, поступили сведения о ранении трех гражданских лиц. В предыдущие сутки были зафиксированы семь обстрелов.
https://ria.ru/20250129/svo-1996196746.html
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РИА Новости
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
украина, донецкая народная республика, происшествия
Специальная военная операция на Украине, Украина, Донецкая Народная Республика, Происшествия
Украинские войска за сутки девять раз обстреляли территорию ДНР
ВСУ за сутки девять раз обстреляли территорию ДНР, выпустив 27 боеприпасов