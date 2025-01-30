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При обстреле Херсонской области пострадал мирный житель - РИА Новости, 30.01.2025
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11:10 30.01.2025
https://ria.ru/20250130/obstrel-1996289992.html
При обстреле Херсонской области пострадал мирный житель
При обстреле Херсонской области пострадал мирный житель - РИА Новости, 30.01.2025
При обстреле Херсонской области пострадал мирный житель
Один мирный житель города Алешки получил ранения во время украинского артиллерийского обстрела, всего за сутки ВСУ нанесли по Херсонской области 34... РИА Новости, 30.01.2025
2025-01-30T11:10:00+03:00
2025-01-30T11:10:00+03:00
херсонская область
днепр (город)
новая каховка
вооруженные силы украины
происшествия
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ГЕНИЧЕСК, 30 янв - РИА Новости. Один мирный житель города Алешки получил ранения во время украинского артиллерийского обстрела, всего за сутки ВСУ нанесли по Херсонской области 34 артиллерийских удара, сообщили журналистам в экстренных службах. "В результате обстрела ВСУ в населенном пункте Алешки пострадал мирный житель. В течение светлого времени дня украинская армия нанесла по населенным пунктам левого берега Днепра 20 артиллерийских ударов. Еще 14 обстрелов со стороны ВСУ произошли ночью", - сообщил представитель экстренных служб. Обстрелам украинской армии подверглись 8 населенных пунктов: Алешки, Новая Каховка, Новая Маячка, Малокаховка, Днепряны, Старая Збурьевка, Горностаевка, Каховка.
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херсонская область
днепр (город)
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херсонская область , днепр (город), новая каховка, вооруженные силы украины, происшествия
Херсонская область , Днепр (город), Новая Каховка, Вооруженные силы Украины, Происшествия
При обстреле Херсонской области пострадал мирный житель

При обстреле херсонских Алешек со стороны ВСУ пострадал мирный житель

© РИА Новости / Сергей Аверин | Перейти в медиабанкОсколки снаряда
Осколки снаряда - РИА Новости, 1920, 30.01.2025
© РИА Новости / Сергей Аверин
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ГЕНИЧЕСК, 30 янв - РИА Новости. Один мирный житель города Алешки получил ранения во время украинского артиллерийского обстрела, всего за сутки ВСУ нанесли по Херсонской области 34 артиллерийских удара, сообщили журналистам в экстренных службах.
"В результате обстрела ВСУ в населенном пункте Алешки пострадал мирный житель. В течение светлого времени дня украинская армия нанесла по населенным пунктам левого берега Днепра 20 артиллерийских ударов. Еще 14 обстрелов со стороны ВСУ произошли ночью", - сообщил представитель экстренных служб.
Обстрелам украинской армии подверглись 8 населенных пунктов: Алешки, Новая Каховка, Новая Маячка, Малокаховка, Днепряны, Старая Збурьевка, Горностаевка, Каховка.
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Херсонская областьДнепр (город)Новая КаховкаВооруженные силы УкраиныПроисшествия
 
 
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