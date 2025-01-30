https://ria.ru/20250130/obstrel-1996289992.html

При обстреле Херсонской области пострадал мирный житель

При обстреле Херсонской области пострадал мирный житель - РИА Новости, 30.01.2025

При обстреле Херсонской области пострадал мирный житель

Один мирный житель города Алешки получил ранения во время украинского артиллерийского обстрела, всего за сутки ВСУ нанесли по Херсонской области 34... РИА Новости, 30.01.2025

2025-01-30T11:10:00+03:00

2025-01-30T11:10:00+03:00

2025-01-30T11:10:00+03:00

херсонская область

днепр (город)

новая каховка

вооруженные силы украины

происшествия

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ГЕНИЧЕСК, 30 янв - РИА Новости. Один мирный житель города Алешки получил ранения во время украинского артиллерийского обстрела, всего за сутки ВСУ нанесли по Херсонской области 34 артиллерийских удара, сообщили журналистам в экстренных службах. "В результате обстрела ВСУ в населенном пункте Алешки пострадал мирный житель. В течение светлого времени дня украинская армия нанесла по населенным пунктам левого берега Днепра 20 артиллерийских ударов. Еще 14 обстрелов со стороны ВСУ произошли ночью", - сообщил представитель экстренных служб. Обстрелам украинской армии подверглись 8 населенных пунктов: Алешки, Новая Каховка, Новая Маячка, Малокаховка, Днепряны, Старая Збурьевка, Горностаевка, Каховка.

https://ria.ru/20250129/dzerzhinsk-1996193448.html

херсонская область

днепр (город)

новая каховка

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Варвара Скокшина

херсонская область , днепр (город), новая каховка, вооруженные силы украины, происшествия