https://ria.ru/20250130/obse-1996347495.html

Россия готова к взаимодействию с новым генсеком ОБСЕ, заявил Лукашевич

Россия готова к взаимодействию с новым генсеком ОБСЕ, заявил Лукашевич - РИА Новости, 30.01.2025

Россия готова к взаимодействию с новым генсеком ОБСЕ, заявил Лукашевич

Россия готова к плотному взаимодействию с новым генсеком ОБСЕ Феридуном Синирлиоглу для решения назревших вопросов в организации, заявил постоянный... РИА Новости, 30.01.2025

2025-01-30T13:25:00+03:00

2025-01-30T13:25:00+03:00

2025-01-30T13:32:00+03:00

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ВЕНА, 30 янв - РИА Новости. Россия готова к плотному взаимодействию с новым генсеком ОБСЕ Феридуном Синирлиоглу для решения назревших вопросов в организации, заявил постоянный представитель РФ Александр Лукашевич. "Позвольте пожелать вам... успехов в нелёгкой работе на этом ответственном международном посту. Со своей стороны, представители Российской Федерации готовы к самому плотному взаимодействию с вами для решения назревших вопросов, стоящих на повестке дня нашей общей организации", - сказал постпред РФ в четверг на заседании постоянного совета ОБСЕ в Вене, комментируя выступление нового генсека ОБСЕ. По словам российского дипломата, Москва рассчитывает на то, что Синирлиоглу положит конец "позорной практике", имевшей место в прошлом, когда генеральный секретарь ОБСЕ присоединялся к "политизированным и конфронтационным публичным заявлениям" вопреки действующим правилам. "В этом же русле надеемся, что при вас будет наведён порядок с пресс-релизами ОБСЕ и в целом содержанием официального веб-сайта – в них не будут допускаться неконсенсусные материалы", - добавил Лукашевич. Он также отметил, что и административная сфера потребует пристального внимания нового генсека ОБСЕ. "Не принижая важности приложения возможных усилий для согласования сводного бюджета организации, напоминаем о необходимости добиться прозрачности во внебюджетной сфере. Рассчитываем также, что вы постараетесь обеспечить сбалансированную и справедливую кадровую представленность государств-участников в структурах ОБСЕ", - отметил постпред РФ, обращаясь к новому генсеку ОБСЕ. В декабре 2024 года на заседании Совета министров иностранных дел ОБСЕ было объявлено о согласовании кандидатур на четыре ключевых поста в организации, включая должность генерального секретаря ОБСЕ.

https://ria.ru/20241226/obse-1991361948.html

https://ria.ru/20241205/lavrov-1987517475.html

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