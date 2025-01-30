Россия готова к взаимодействию с новым генсеком ОБСЕ, заявил Лукашевич
Лукашевич: РФ готова к плотному взаимодействию с новым генсеком ОБСЕ Синирлиоглу
Логотип ОБСЕ на здании в Вене. Архивное фото
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ВЕНА, 30 янв - РИА Новости. Россия готова к плотному взаимодействию с новым генсеком ОБСЕ Феридуном Синирлиоглу для решения назревших вопросов в организации, заявил постоянный представитель РФ Александр Лукашевич.
"Позвольте пожелать вам... успехов в нелёгкой работе на этом ответственном международном посту. Со своей стороны, представители Российской Федерации готовы к самому плотному взаимодействию с вами для решения назревших вопросов, стоящих на повестке дня нашей общей организации", - сказал постпред РФ в четверг на заседании постоянного совета ОБСЕ в Вене, комментируя выступление нового генсека ОБСЕ.
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По словам российского дипломата, Москва рассчитывает на то, что Синирлиоглу положит конец "позорной практике", имевшей место в прошлом, когда генеральный секретарь ОБСЕ присоединялся к "политизированным и конфронтационным публичным заявлениям" вопреки действующим правилам.
"В этом же русле надеемся, что при вас будет наведён порядок с пресс-релизами ОБСЕ и в целом содержанием официального веб-сайта – в них не будут допускаться неконсенсусные материалы", - добавил Лукашевич.
Он также отметил, что и административная сфера потребует пристального внимания нового генсека ОБСЕ.
"Не принижая важности приложения возможных усилий для согласования сводного бюджета организации, напоминаем о необходимости добиться прозрачности во внебюджетной сфере. Рассчитываем также, что вы постараетесь обеспечить сбалансированную и справедливую кадровую представленность государств-участников в структурах ОБСЕ", - отметил постпред РФ, обращаясь к новому генсеку ОБСЕ.
В декабре 2024 года на заседании Совета министров иностранных дел ОБСЕ было объявлено о согласовании кандидатур на четыре ключевых поста в организации, включая должность генерального секретаря ОБСЕ.
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