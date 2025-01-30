https://ria.ru/20250130/obschestvo-1996237602.html

Житель Часова Яра рассказал, что ждал освобождения города от ВСУ

Житель Часова Яра рассказал, что ждал освобождения города от ВСУ - РИА Новости, 30.01.2025

Житель Часова Яра рассказал, что ждал освобождения города от ВСУ

Житель Часова Яра в ДНР Павел Морковин рассказал РИА Новости, что ждал освобождения города от ВСУ, чтобы вступить в ряды Вооруженных сил России. РИА Новости, 30.01.2025

2025-01-30T04:45:00+03:00

2025-01-30T04:45:00+03:00

2025-01-30T04:45:00+03:00

специальная военная операция на украине

россия

часов яр

артемовск

вооруженные силы украины

общество

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ДОНЕЦК, 30 янв - РИА Новости. Житель Часова Яра в ДНР Павел Морковин рассказал РИА Новости, что ждал освобождения города от ВСУ, чтобы вступить в ряды Вооруженных сил России. "Я принял для себя в самом начале войны решение, что я пойду служить в российскую армию. Ну и для себя сделал заметку, что тот, кто первый зайдет (в город - ред.) и поможет выйти, в то подразделение я и буду проситься", - сказал Морковин. Он уверен, что остался жив в такой тяжелой ситуации, потому что еще должен послужить Родине. "Я молился и верил, что Бог меня спасет. Я цел и невредим вышел, и думаю, мне Бог оставил жизнь и здоровье для того, чтобы я мог послужить Родине", - добавил Морковин. Город Часов Яр играет важную роль в силу своего расположения. Он расположен практически вплотную к Артемовску, но разделен на две части каналом Северский Донец – Донбасс. Его освобождение позволит российским войскам развить наступление на Славянско-Краматорскую агломерацию. Наступление российских войск на город началось в конце весны 2024 года.

https://ria.ru/20250129/obstanovka-1995943847.html

https://ria.ru/20250129/svo-1996196746.html

россия

часов яр

артемовск

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Дарья Буймова

Дарья Буймова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

россия, часов яр, артемовск, вооруженные силы украины, общество