Рейтинг@Mail.ru
Житель Часова Яра рассказал, что ждал освобождения города от ВСУ - РИА Новости, 30.01.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
04:45 30.01.2025
https://ria.ru/20250130/obschestvo-1996237602.html
Житель Часова Яра рассказал, что ждал освобождения города от ВСУ
Житель Часова Яра рассказал, что ждал освобождения города от ВСУ - РИА Новости, 30.01.2025
Житель Часова Яра рассказал, что ждал освобождения города от ВСУ
Житель Часова Яра в ДНР Павел Морковин рассказал РИА Новости, что ждал освобождения города от ВСУ, чтобы вступить в ряды Вооруженных сил России. РИА Новости, 30.01.2025
2025-01-30T04:45:00+03:00
2025-01-30T04:45:00+03:00
специальная военная операция на украине
россия
часов яр
артемовск
вооруженные силы украины
общество
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/02/1a/1854398629_0:256:3071:1983_1920x0_80_0_0_9b80b68400a9b61cc2a228362abe75cd.jpg
ДОНЕЦК, 30 янв - РИА Новости. Житель Часова Яра в ДНР Павел Морковин рассказал РИА Новости, что ждал освобождения города от ВСУ, чтобы вступить в ряды Вооруженных сил России. "Я принял для себя в самом начале войны решение, что я пойду служить в российскую армию. Ну и для себя сделал заметку, что тот, кто первый зайдет (в город - ред.) и поможет выйти, в то подразделение я и буду проситься", - сказал Морковин. Он уверен, что остался жив в такой тяжелой ситуации, потому что еще должен послужить Родине. "Я молился и верил, что Бог меня спасет. Я цел и невредим вышел, и думаю, мне Бог оставил жизнь и здоровье для того, чтобы я мог послужить Родине", - добавил Морковин. Город Часов Яр играет важную роль в силу своего расположения. Он расположен практически вплотную к Артемовску, но разделен на две части каналом Северский Донец – Донбасс. Его освобождение позволит российским войскам развить наступление на Славянско-Краматорскую агломерацию. Наступление российских войск на город началось в конце весны 2024 года.
https://ria.ru/20250129/obstanovka-1995943847.html
https://ria.ru/20250129/svo-1996196746.html
россия
часов яр
артемовск
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
Дарья Буймова
Дарья Буймова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/02/1a/1854398629_130:0:2861:2048_1920x0_80_0_0_98e2d347953c790af1a4ee93fd2f8183.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
россия, часов яр, артемовск, вооруженные силы украины, общество
Специальная военная операция на Украине, Россия, Часов Яр, Артемовск, Вооруженные силы Украины, Общество
Житель Часова Яра рассказал, что ждал освобождения города от ВСУ

Житель Часова Яра Морковин ждал освобождения города, чтобы вступить в ВС России

© РИА Новости / Алексей Майшев | Перейти в медиабанкМорской пехотинец Черноморского флота РФ ведет огонь по позициям ВСУ из гранатомета АГС в зоне СВО
Морской пехотинец Черноморского флота РФ ведет огонь по позициям ВСУ из гранатомета АГС в зоне СВО - РИА Новости, 1920, 30.01.2025
© РИА Новости / Алексей Майшев
Перейти в медиабанк
Морской пехотинец Черноморского флота РФ ведет огонь по позициям ВСУ из гранатомета АГС в зоне СВО. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
ДОНЕЦК, 30 янв - РИА Новости. Житель Часова Яра в ДНР Павел Морковин рассказал РИА Новости, что ждал освобождения города от ВСУ, чтобы вступить в ряды Вооруженных сил России.
"Я принял для себя в самом начале войны решение, что я пойду служить в российскую армию. Ну и для себя сделал заметку, что тот, кто первый зайдет (в город - ред.) и поможет выйти, в то подразделение я и буду проситься", - сказал Морковин.
Украинские военные - РИА Новости, 1920, 29.01.2025
Российская армия воспользовалась "проклятием 150-й": что творится на фронте
Вчера, 08:00
Он уверен, что остался жив в такой тяжелой ситуации, потому что еще должен послужить Родине. "Я молился и верил, что Бог меня спасет. Я цел и невредим вышел, и думаю, мне Бог оставил жизнь и здоровье для того, чтобы я мог послужить Родине", - добавил Морковин.
Город Часов Яр играет важную роль в силу своего расположения. Он расположен практически вплотную к Артемовску, но разделен на две части каналом Северский Донец – Донбасс. Его освобождение позволит российским войскам развить наступление на Славянско-Краматорскую агломерацию. Наступление российских войск на город началось в конце весны 2024 года.
Украинские военные - РИА Новости, 1920, 29.01.2025
"Нравится или не нравится": на Украине признали мучительную правду о СВО
Вчера, 19:22
 
Специальная военная операция на УкраинеРоссияЧасов ЯрАртемовскВооруженные силы УкраиныОбщество
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала