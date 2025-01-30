Житель Часова Яра рассказал, что ждал освобождения города от ВСУ
Житель Часова Яра Морковин ждал освобождения города, чтобы вступить в ВС России
© РИА Новости / Алексей Майшев | Перейти в медиабанкМорской пехотинец Черноморского флота РФ ведет огонь по позициям ВСУ из гранатомета АГС в зоне СВО
Морской пехотинец Черноморского флота РФ ведет огонь по позициям ВСУ из гранатомета АГС в зоне СВО. Архивное фото
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ДОНЕЦК, 30 янв - РИА Новости. Житель Часова Яра в ДНР Павел Морковин рассказал РИА Новости, что ждал освобождения города от ВСУ, чтобы вступить в ряды Вооруженных сил России.
"Я принял для себя в самом начале войны решение, что я пойду служить в российскую армию. Ну и для себя сделал заметку, что тот, кто первый зайдет (в город - ред.) и поможет выйти, в то подразделение я и буду проситься", - сказал Морковин.
Он уверен, что остался жив в такой тяжелой ситуации, потому что еще должен послужить Родине. "Я молился и верил, что Бог меня спасет. Я цел и невредим вышел, и думаю, мне Бог оставил жизнь и здоровье для того, чтобы я мог послужить Родине", - добавил Морковин.
Город Часов Яр играет важную роль в силу своего расположения. Он расположен практически вплотную к Артемовску, но разделен на две части каналом Северский Донец – Донбасс. Его освобождение позволит российским войскам развить наступление на Славянско-Краматорскую агломерацию. Наступление российских войск на город началось в конце весны 2024 года.