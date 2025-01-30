https://ria.ru/20250130/oborona-1996402504.html

Страны Прибалтики призвали ЕС удвоить расходы на оборону

Страны Прибалтики призвали ЕС удвоить расходы на оборону - РИА Новости, 30.01.2025

Страны Прибалтики призвали ЕС удвоить расходы на оборону

Литва, Эстония, Латвия и Польша призвали ЕС удвоить траты на оборону, чтобы обеспечить готовность к экстремальным военным обстоятельствам, передает агентство... РИА Новости, 30.01.2025

2025-01-30T16:31:00+03:00

2025-01-30T16:31:00+03:00

2025-01-30T16:31:00+03:00

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МОСКВА, 30 янв - РИА Новости. Литва, Эстония, Латвия и Польша призвали ЕС удвоить траты на оборону, чтобы обеспечить готовность к экстремальным военным обстоятельствам, передает агентство Блумберг со ссылкой на документ. "Эти страны… приводят оценки, согласно которым текущие военные расходы стран ЕС составляли около 326 миллиардов долларов в 2024 году. Авторы документа заключают, что эта цифра должна быть повышена вдвое, если блок хочет выполнить цель по расходам на уровне 3% ВВП, а также быть готовым к "экстремальным военным чрезвычайным ситуациям". По данным агентства, составившие документ страны считают необходимым для ЕС, среди прочего, использовать механизм совместных займов для наращивания военных расходов. При этом потребности в инвестициях в оборону евроблока они оценивают на уровне по меньшей мере 100 миллиардов евро (104 миллиарда долларов). Агентство указывает, что в настоящее время ЕС готовит новую оборонную стратегию и лидеры блока должны встретиться в понедельник в Брюсселе для обсуждения этой темы. По данным агентства, черновой вариант стратегии должен быть представлен в марте, окончательно принятие запланировано на конец этого года.

https://ria.ru/20250129/es-1996078486.html

https://ria.ru/20250128/ministr-1995827165.html

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в мире, литва, эстония, латвия, евросоюз