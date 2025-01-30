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Страны Прибалтики призвали ЕС удвоить расходы на оборону - РИА Новости, 30.01.2025
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16:31 30.01.2025
https://ria.ru/20250130/oborona-1996402504.html
Страны Прибалтики призвали ЕС удвоить расходы на оборону
Страны Прибалтики призвали ЕС удвоить расходы на оборону - РИА Новости, 30.01.2025
Страны Прибалтики призвали ЕС удвоить расходы на оборону
Литва, Эстония, Латвия и Польша призвали ЕС удвоить траты на оборону, чтобы обеспечить готовность к экстремальным военным обстоятельствам, передает агентство... РИА Новости, 30.01.2025
2025-01-30T16:31:00+03:00
2025-01-30T16:31:00+03:00
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МОСКВА, 30 янв - РИА Новости. Литва, Эстония, Латвия и Польша призвали ЕС удвоить траты на оборону, чтобы обеспечить готовность к экстремальным военным обстоятельствам, передает агентство Блумберг со ссылкой на документ. "Эти страны… приводят оценки, согласно которым текущие военные расходы стран ЕС составляли около 326 миллиардов долларов в 2024 году. Авторы документа заключают, что эта цифра должна быть повышена вдвое, если блок хочет выполнить цель по расходам на уровне 3% ВВП, а также быть готовым к "экстремальным военным чрезвычайным ситуациям". По данным агентства, составившие документ страны считают необходимым для ЕС, среди прочего, использовать механизм совместных займов для наращивания военных расходов. При этом потребности в инвестициях в оборону евроблока они оценивают на уровне по меньшей мере 100 миллиардов евро (104 миллиарда долларов). Агентство указывает, что в настоящее время ЕС готовит новую оборонную стратегию и лидеры блока должны встретиться в понедельник в Брюсселе для обсуждения этой темы. По данным агентства, черновой вариант стратегии должен быть представлен в марте, окончательно принятие запланировано на конец этого года.
https://ria.ru/20250129/es-1996078486.html
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в мире, литва, эстония, латвия, евросоюз
В мире, Литва, Эстония, Латвия, Евросоюз
Страны Прибалтики призвали ЕС удвоить расходы на оборону

Bloomberg: Литва, Эстония, Латвия и Польша призвали ЕС удвоить траты на оборону

© РИА Новости / Алексей Витвицкий | Перейти в медиабанкФлаги с символикой Евросоюза
Флаги с символикой Евросоюза - РИА Новости, 1920, 30.01.2025
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
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МОСКВА, 30 янв - РИА Новости. Литва, Эстония, Латвия и Польша призвали ЕС удвоить траты на оборону, чтобы обеспечить готовность к экстремальным военным обстоятельствам, передает агентство Блумберг со ссылкой на документ.
"Эти страны… приводят оценки, согласно которым текущие военные расходы стран ЕС составляли около 326 миллиардов долларов в 2024 году. Авторы документа заключают, что эта цифра должна быть повышена вдвое, если блок хочет выполнить цель по расходам на уровне 3% ВВП, а также быть готовым к "экстремальным военным чрезвычайным ситуациям".
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По данным агентства, составившие документ страны считают необходимым для ЕС, среди прочего, использовать механизм совместных займов для наращивания военных расходов.
При этом потребности в инвестициях в оборону евроблока они оценивают на уровне по меньшей мере 100 миллиардов евро (104 миллиарда долларов).
Агентство указывает, что в настоящее время ЕС готовит новую оборонную стратегию и лидеры блока должны встретиться в понедельник в Брюсселе для обсуждения этой темы.
По данным агентства, черновой вариант стратегии должен быть представлен в марте, окончательно принятие запланировано на конец этого года.
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