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В Госдуме рассказали о доработке проекта о запрете никабов в школах - РИА Новости, 30.01.2025
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Религия
 
19:12 30.01.2025
https://ria.ru/20250130/nikab-1996476488.html
В Госдуме рассказали о доработке проекта о запрете никабов в школах
В Госдуме рассказали о доработке проекта о запрете никабов в школах - РИА Новости, 30.01.2025
В Госдуме рассказали о доработке проекта о запрете никабов в школах
Законопроект о праве образовательных организаций устанавливать запрет на ношение религиозной одежды дорабатывается на основе отзывов, сообщил РИА Новости автор... РИА Новости, 30.01.2025
2025-01-30T19:12:00+03:00
2025-01-30T19:12:00+03:00
религия
общество
владислав даванков
госдума рф
россия
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МОСКВА, 30 янв - РИА Новости. Законопроект о праве образовательных организаций устанавливать запрет на ношение религиозной одежды дорабатывается на основе отзывов, сообщил РИА Новости автор инициативы, вице-спикер ГД Владислав Даванков ("Новые люди"). Ранее этот законопроект был отозван автором. Правительство в отзыве на эту инициативу отмечало, что законопроект нуждается в существенной доработке. "Мы получили отзывы от регионов и правительства на наш законопроект. В текущей версии запрет никабов не пройдет. По никабам должна быть отдельная федеральная норма. Дорабатываем на основе отзывов", - сказал Даванков. Ранее Даванков внес в Госдуму законопроект о праве региональных властей и образовательных учреждений запрещать никабы в общественных местах и в школах. В пояснительной записке к законопроекту отмечалось, что проектом предлагается предоставить полномочия региональным властям принимать решения "о запрете ношения религиозной и иной одежды, полностью или частично скрывающей лицо в муниципальных и общественных местах". Законопроектом предлагается установить, что организации, осуществляющие образовательную деятельность, должны иметь право запрещать ношение в образовательных организациях религиозной одежды, одежды с религиозными атрибутами и религиозной символикой. В пояснительной записке также отмечалось, что, учитывая высокий уровень террористических угроз, есть необходимость в ограничении ношения одежды, скрывающей лицо в общественных местах, поскольку человека с закрытым лицом не может идентифицировать камера видеонаблюдения. Также запрет религиозной одежды в школах и других образовательных организациях поможет закрепить светский характер образования в государственных и муниципальных организациях. Кроме того, в пояснительном документе уточнялось, что запретить ношение никабов в школах можно будет, если более половины членов совета родителей несовершеннолетних обучающихся проголосуют за принятие соответствующего нормативного акта.
https://ria.ru/20240709/nikab-1958544191.html
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общество, владислав даванков, госдума рф, россия
Религия, Общество, Владислав Даванков, Госдума РФ, Россия
В Госдуме рассказали о доработке проекта о запрете никабов в школах

Даванков: проект о запрете никабов в школах дорабатывается на основе отзывов

© AP Photo / Fred Ernst, FileЖенщины в никабе
Женщины в никабе - РИА Новости, 1920, 30.01.2025
© AP Photo / Fred Ernst, File
Женщины в никабе. Архивное фото
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МОСКВА, 30 янв - РИА Новости. Законопроект о праве образовательных организаций устанавливать запрет на ношение религиозной одежды дорабатывается на основе отзывов, сообщил РИА Новости автор инициативы, вице-спикер ГД Владислав Даванков ("Новые люди").
Ранее этот законопроект был отозван автором. Правительство в отзыве на эту инициативу отмечало, что законопроект нуждается в существенной доработке.
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"Мы получили отзывы от регионов и правительства на наш законопроект. В текущей версии запрет никабов не пройдет. По никабам должна быть отдельная федеральная норма. Дорабатываем на основе отзывов", - сказал Даванков.
Ранее Даванков внес в Госдуму законопроект о праве региональных властей и образовательных учреждений запрещать никабы в общественных местах и в школах. В пояснительной записке к законопроекту отмечалось, что проектом предлагается предоставить полномочия региональным властям принимать решения "о запрете ношения религиозной и иной одежды, полностью или частично скрывающей лицо в муниципальных и общественных местах".
Законопроектом предлагается установить, что организации, осуществляющие образовательную деятельность, должны иметь право запрещать ношение в образовательных организациях религиозной одежды, одежды с религиозными атрибутами и религиозной символикой.
В пояснительной записке также отмечалось, что, учитывая высокий уровень террористических угроз, есть необходимость в ограничении ношения одежды, скрывающей лицо в общественных местах, поскольку человека с закрытым лицом не может идентифицировать камера видеонаблюдения. Также запрет религиозной одежды в школах и других образовательных организациях поможет закрепить светский характер образования в государственных и муниципальных организациях. Кроме того, в пояснительном документе уточнялось, что запретить ношение никабов в школах можно будет, если более половины членов совета родителей несовершеннолетних обучающихся проголосуют за принятие соответствующего нормативного акта.
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