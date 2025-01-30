https://ria.ru/20250130/nikab-1996476488.html

В Госдуме рассказали о доработке проекта о запрете никабов в школах

В Госдуме рассказали о доработке проекта о запрете никабов в школах - РИА Новости, 30.01.2025

В Госдуме рассказали о доработке проекта о запрете никабов в школах

Законопроект о праве образовательных организаций устанавливать запрет на ношение религиозной одежды дорабатывается на основе отзывов, сообщил РИА Новости автор... РИА Новости, 30.01.2025

2025-01-30T19:12:00+03:00

2025-01-30T19:12:00+03:00

2025-01-30T19:12:00+03:00

религия

общество

владислав даванков

госдума рф

россия

https://cdnn21.img.ria.ru/images/103373/76/1033737612_0:75:2953:1736_1920x0_80_0_0_bf6506de5fcba18ced4f77e4811e546f.jpg

МОСКВА, 30 янв - РИА Новости. Законопроект о праве образовательных организаций устанавливать запрет на ношение религиозной одежды дорабатывается на основе отзывов, сообщил РИА Новости автор инициативы, вице-спикер ГД Владислав Даванков ("Новые люди"). Ранее этот законопроект был отозван автором. Правительство в отзыве на эту инициативу отмечало, что законопроект нуждается в существенной доработке. "Мы получили отзывы от регионов и правительства на наш законопроект. В текущей версии запрет никабов не пройдет. По никабам должна быть отдельная федеральная норма. Дорабатываем на основе отзывов", - сказал Даванков. Ранее Даванков внес в Госдуму законопроект о праве региональных властей и образовательных учреждений запрещать никабы в общественных местах и в школах. В пояснительной записке к законопроекту отмечалось, что проектом предлагается предоставить полномочия региональным властям принимать решения "о запрете ношения религиозной и иной одежды, полностью или частично скрывающей лицо в муниципальных и общественных местах". Законопроектом предлагается установить, что организации, осуществляющие образовательную деятельность, должны иметь право запрещать ношение в образовательных организациях религиозной одежды, одежды с религиозными атрибутами и религиозной символикой. В пояснительной записке также отмечалось, что, учитывая высокий уровень террористических угроз, есть необходимость в ограничении ношения одежды, скрывающей лицо в общественных местах, поскольку человека с закрытым лицом не может идентифицировать камера видеонаблюдения. Также запрет религиозной одежды в школах и других образовательных организациях поможет закрепить светский характер образования в государственных и муниципальных организациях. Кроме того, в пояснительном документе уточнялось, что запретить ношение никабов в школах можно будет, если более половины членов совета родителей несовершеннолетних обучающихся проголосуют за принятие соответствующего нормативного акта.

https://ria.ru/20240709/nikab-1958544191.html

https://ria.ru/20241026/khidzhab-1980265831.html

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

общество, владислав даванков, госдума рф, россия