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Netflix рассказал о дате выхода третьего сезона "Игры в кальмара" - РИА Новости, 30.01.2025
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18:15 30.01.2025
https://ria.ru/20250130/netflix-1996459674.html
Netflix рассказал о дате выхода третьего сезона "Игры в кальмара"
Netflix рассказал о дате выхода третьего сезона "Игры в кальмара" - РИА Новости, 30.01.2025
Netflix рассказал о дате выхода третьего сезона "Игры в кальмара"
Третий, завершающий сезон южнокорейского сериала "Игра в кальмара" выйдет на стриминговой платформе Netflix 27 июня 2025 года, следует из публикации на сайте... РИА Новости, 30.01.2025
2025-01-30T18:15:00+03:00
2025-01-30T18:15:00+03:00
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в мире
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МОСКВА, 30 янв - РИА Новости. Третий, завершающий сезон южнокорейского сериала "Игра в кальмара" выйдет на стриминговой платформе Netflix 27 июня 2025 года, следует из публикации на сайте платформы. "Третий и последний сезон "Игры в кальмара" выйдет 27 июня 2025 года", - говорится в публикации на сайте Netflix. Отмечается, что сериал стал глобальным феноменом и первым по просмотрам среди всех сериалов не на английском языке, когда-либо выпускавшихся на платформе Netflix.
https://ria.ru/20240914/serial-1972635154.html
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netflix, в мире
Netflix, В мире
Netflix рассказал о дате выхода третьего сезона "Игры в кальмара"

Третий сезон сериала "Игра в кальмара" выйдет на Netflix 27 июня

© Фото : NetflixАктеры второго сезона "Игры в кальмара"
Актеры второго сезона Игры в кальмара - РИА Новости, 1920, 30.01.2025
© Фото : Netflix
Актеры второго сезона "Игры в кальмара". Архивное фото
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МОСКВА, 30 янв - РИА Новости. Третий, завершающий сезон южнокорейского сериала "Игра в кальмара" выйдет на стриминговой платформе Netflix 27 июня 2025 года, следует из публикации на сайте платформы.
"Третий и последний сезон "Игры в кальмара" выйдет 27 июня 2025 года", - говорится в публикации на сайте Netflix.
Отмечается, что сериал стал глобальным феноменом и первым по просмотрам среди всех сериалов не на английском языке, когда-либо выпускавшихся на платформе Netflix.
Кадр из сериала Игра в кальмара - РИА Новости, 1920, 14.09.2024
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