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Израиль приостановил освобождение палестинских заключенных из тюрем

Израиль приостановил освобождение палестинских заключенных из тюрем - РИА Новости, 30.01.2025

Израиль приостановил освобождение палестинских заключенных из тюрем

Тель-Авив приостановил освобождение палестинских заключенных из тюрем и выдвинул условие для возобновления процедуры, сообщила канцелярия главы правительства... РИА Новости, 30.01.2025

2025-01-30T15:56:00+03:00

2025-01-30T15:56:00+03:00

2025-01-30T16:59:00+03:00

биньямин нетаньяху

в мире

израиль

таиланд

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хамас

исраэль кац

тель-авив

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ТЕЛЬ-АВИВ, 30 янв — РИА Новости. Тель-Авив приостановил освобождение палестинских заключенных из тюрем и выдвинул условие для возобновления процедуры, сообщила канцелярия главы правительства Израиля."Премьер-министр Биньямин Нетанияху совместно с министром обороны Исраэлем Кацем распорядились задержать освобождение террористов, намеченное на сегодня, до тех пор, пока не будет гарантирован безопасный выход наших заложников в следующих этапах. Израиль требует от посредников добиться этого", — говорится в заявлении.Ожидалось, что по итогу сегодняшнего обмена Израиль выпустит 110 палестинских заключенных, в том числе осужденных на пожизненные сроки за терроризм.ХАМАС в ответ на действия Израиля призывало посредников вмешаться из-за задержки в освобождении палестинцев.В субботу Израиль выпустил из тюрем 200 палестинских заключенных в обмен на освобождение из сектора Газа четырех заложниц-военнослужащих. Это был второй подобный случай после прекращения огня.Перемирие на Ближнем ВостокеИзраиль и ХАМАС при посредничестве Катара, Египта и США договорились о прекращении огня с 19 января на 42 дня и объявили о стремлении к окончательному завершению боевых действий, которые за 15 месяцев унесли жизни 46 тысяч палестинцев и порядка полутора тысяч израильтян, перекинулись в Ливан и Йемен, спровоцировали обмен ракетными ударами между Израилем и Ираном.Первый этап сделки предполагает освобождение 33 израильских заложников в обмен на примерно тысячу палестинских заключенных. Израильские войска должны отойти к границам сектора Газа, хотя пока и останутся в его пределах. С начала перемирия возрастут поставки гуманитарной помощи — до 600 грузовиков в сутки, включая 50 с топливом. Палестинцы получат 200 тысяч палаток и 60 тысяч мобильных домов.На 16-й день перемирия Израиль и ХАМАС обязались начать переговоры о втором этапе сделки — предполагается, что речь пойдет об освобождении оставшихся заложников, постоянном прекращении огня и полном выводе израильских войск. Гаранты мирного процесса говорят и о третьем этапе, который включает обмен останками, восстановление сектора Газа и окончание его блокады.

https://ria.ru/20250126/peremirie-1995548035.html

https://ria.ru/20250123/gaza-1995037099.html

https://ria.ru/20250126/tramp-1995509115.html

https://ria.ru/20250129/konflikt-1915630213.html

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биньямин нетаньяху, в мире, израиль, таиланд, красный крест, хамас, исраэль кац, тель-авив, ближний восток