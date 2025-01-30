Рейтинг@Mail.ru
Израиль приостановил освобождение палестинских заключенных из тюрем - РИА Новости, 30.01.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
15:56 30.01.2025 (обновлено: 16:59 30.01.2025)
https://ria.ru/20250130/netanyakhu-1996391645.html
Израиль приостановил освобождение палестинских заключенных из тюрем
Израиль приостановил освобождение палестинских заключенных из тюрем - РИА Новости, 30.01.2025
Израиль приостановил освобождение палестинских заключенных из тюрем
Тель-Авив приостановил освобождение палестинских заключенных из тюрем и выдвинул условие для возобновления процедуры, сообщила канцелярия главы правительства... РИА Новости, 30.01.2025
2025-01-30T15:56:00+03:00
2025-01-30T16:59:00+03:00
биньямин нетаньяху
в мире
израиль
таиланд
красный крест
хамас
исраэль кац
тель-авив
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/07/19/1961881512_0:99:2970:1770_1920x0_80_0_0_a693373338e9ec3160473fefe589dd81.jpg
ТЕЛЬ-АВИВ, 30 янв — РИА Новости. Тель-Авив приостановил освобождение палестинских заключенных из тюрем и выдвинул условие для возобновления процедуры, сообщила канцелярия главы правительства Израиля."Премьер-министр Биньямин Нетанияху совместно с министром обороны Исраэлем Кацем распорядились задержать освобождение террористов, намеченное на сегодня, до тех пор, пока не будет гарантирован безопасный выход наших заложников в следующих этапах. Израиль требует от посредников добиться этого", — говорится в заявлении.Ожидалось, что по итогу сегодняшнего обмена Израиль выпустит 110 палестинских заключенных, в том числе осужденных на пожизненные сроки за терроризм.ХАМАС в ответ на действия Израиля призывало посредников вмешаться из-за задержки в освобождении палестинцев.В субботу Израиль выпустил из тюрем 200 палестинских заключенных в обмен на освобождение из сектора Газа четырех заложниц-военнослужащих. Это был второй подобный случай после прекращения огня.Перемирие на Ближнем ВостокеИзраиль и ХАМАС при посредничестве Катара, Египта и США договорились о прекращении огня с 19 января на 42 дня и объявили о стремлении к окончательному завершению боевых действий, которые за 15 месяцев унесли жизни 46 тысяч палестинцев и порядка полутора тысяч израильтян, перекинулись в Ливан и Йемен, спровоцировали обмен ракетными ударами между Израилем и Ираном.Первый этап сделки предполагает освобождение 33 израильских заложников в обмен на примерно тысячу палестинских заключенных. Израильские войска должны отойти к границам сектора Газа, хотя пока и останутся в его пределах. С начала перемирия возрастут поставки гуманитарной помощи — до 600 грузовиков в сутки, включая 50 с топливом. Палестинцы получат 200 тысяч палаток и 60 тысяч мобильных домов.На 16-й день перемирия Израиль и ХАМАС обязались начать переговоры о втором этапе сделки — предполагается, что речь пойдет об освобождении оставшихся заложников, постоянном прекращении огня и полном выводе израильских войск. Гаранты мирного процесса говорят и о третьем этапе, который включает обмен останками, восстановление сектора Газа и окончание его блокады.
https://ria.ru/20250126/peremirie-1995548035.html
https://ria.ru/20250123/gaza-1995037099.html
https://ria.ru/20250126/tramp-1995509115.html
https://ria.ru/20250129/konflikt-1915630213.html
израиль
таиланд
тель-авив
ближний восток
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/07/19/1961881512_117:0:2757:1980_1920x0_80_0_0_92f3c741f91b956bc28d3acd2a9199ba.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
биньямин нетаньяху, в мире, израиль, таиланд, красный крест, хамас, исраэль кац, тель-авив, ближний восток
Биньямин Нетаньяху, В мире, Израиль, Таиланд, Красный Крест, ХАМАС, Исраэль Кац, Тель-Авив, Ближний Восток
Израиль приостановил освобождение палестинских заключенных из тюрем

Израиль приостановил освобождение палестинских заключенных и выдвинул требование

© AP Photo / Julia NikhinsonПремьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху
Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху - РИА Новости, 1920, 30.01.2025
© AP Photo / Julia Nikhinson
Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
ТЕЛЬ-АВИВ, 30 янв — РИА Новости. Тель-Авив приостановил освобождение палестинских заключенных из тюрем и выдвинул условие для возобновления процедуры, сообщила канцелярия главы правительства Израиля.
"Премьер-министр Биньямин Нетанияху совместно с министром обороны Исраэлем Кацем распорядились задержать освобождение террористов, намеченное на сегодня, до тех пор, пока не будет гарантирован безопасный выход наших заложников в следующих этапах. Израиль требует от посредников добиться этого", — говорится в заявлении.
Бойцы ХАМАС сопровождают автомобиль Красного Креста перед тем как забрать израильских заложников после вступления в силу соглашения о прекращении огня между Израилем и ХАМАС - РИА Новости, 1920, 26.01.2025
ХАМАС и Израиль обвинили друг друга в нарушении условий перемирия
26 января, 14:03

В четверг движение ХАМАС освободило трех израильских заложников и пятерых граждан Таиланда, которые удерживались в анклаве с 7 октября 2023 года. Во время передачи двух израильтян представителям Красного Креста в Хан-Юнисе на месте собралась толпа палестинцев, через которую провели заложников. Нетаньяху расценил подобные условия освобождения заложников как угрозу их безопасности.

Ожидалось, что по итогу сегодняшнего обмена Израиль выпустит 110 палестинских заключенных, в том числе осужденных на пожизненные сроки за терроризм.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 23.01.2025
Уничтожение Газы подорвало фундамент Израиля
23 января, 08:00
ХАМАС в ответ на действия Израиля призывало посредников вмешаться из-за задержки в освобождении палестинцев.
В субботу Израиль выпустил из тюрем 200 палестинских заключенных в обмен на освобождение из сектора Газа четырех заложниц-военнослужащих. Это был второй подобный случай после прекращения огня.
Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 26.01.2025
Трамп подтвердил снятие ограничений на поставки 2000-фунтовых ракет Израилю
26 января, 05:13

Перемирие на Ближнем Востоке

Израиль и ХАМАС при посредничестве Катара, Египта и США договорились о прекращении огня с 19 января на 42 дня и объявили о стремлении к окончательному завершению боевых действий, которые за 15 месяцев унесли жизни 46 тысяч палестинцев и порядка полутора тысяч израильтян, перекинулись в Ливан и Йемен, спровоцировали обмен ракетными ударами между Израилем и Ираном.
Первый этап сделки предполагает освобождение 33 израильских заложников в обмен на примерно тысячу палестинских заключенных. Израильские войска должны отойти к границам сектора Газа, хотя пока и останутся в его пределах. С начала перемирия возрастут поставки гуманитарной помощи — до 600 грузовиков в сутки, включая 50 с топливом. Палестинцы получат 200 тысяч палаток и 60 тысяч мобильных домов.
На 16-й день перемирия Израиль и ХАМАС обязались начать переговоры о втором этапе сделки — предполагается, что речь пойдет об освобождении оставшихся заложников, постоянном прекращении огня и полном выводе израильских войск. Гаранты мирного процесса говорят и о третьем этапе, который включает обмен останками, восстановление сектора Газа и окончание его блокады.

Это второе перемирие за время конфликта: первое, в ноябре 2023 года, продержалось всего шесть дней.

Мужчина на обломках разрушенных после израильского авиаудара зданий в лагере беженцев Джабалия на севере сектора Газа - РИА Новости, 1920, 29.01.2025
Израиль и Палестина: история, причины и возможные последствия конфликта
Вчера, 19:55
 
Биньямин НетаньяхуВ миреИзраильТаиландКрасный КрестХАМАСИсраэль КацТель-АвивБлижний Восток
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала