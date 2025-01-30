https://ria.ru/20250130/netanyakhu-1996391645.html
Израиль приостановил освобождение палестинских заключенных из тюрем
Израиль приостановил освобождение палестинских заключенных из тюрем - РИА Новости, 30.01.2025
Израиль приостановил освобождение палестинских заключенных из тюрем
Тель-Авив приостановил освобождение палестинских заключенных из тюрем и выдвинул условие для возобновления процедуры, сообщила канцелярия главы правительства... РИА Новости, 30.01.2025
2025-01-30T15:56:00+03:00
2025-01-30T15:56:00+03:00
2025-01-30T16:59:00+03:00
биньямин нетаньяху
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ТЕЛЬ-АВИВ, 30 янв — РИА Новости. Тель-Авив приостановил освобождение палестинских заключенных из тюрем и выдвинул условие для возобновления процедуры, сообщила канцелярия главы правительства Израиля."Премьер-министр Биньямин Нетанияху совместно с министром обороны Исраэлем Кацем распорядились задержать освобождение террористов, намеченное на сегодня, до тех пор, пока не будет гарантирован безопасный выход наших заложников в следующих этапах. Израиль требует от посредников добиться этого", — говорится в заявлении.Ожидалось, что по итогу сегодняшнего обмена Израиль выпустит 110 палестинских заключенных, в том числе осужденных на пожизненные сроки за терроризм.ХАМАС в ответ на действия Израиля призывало посредников вмешаться из-за задержки в освобождении палестинцев.В субботу Израиль выпустил из тюрем 200 палестинских заключенных в обмен на освобождение из сектора Газа четырех заложниц-военнослужащих. Это был второй подобный случай после прекращения огня.Перемирие на Ближнем ВостокеИзраиль и ХАМАС при посредничестве Катара, Египта и США договорились о прекращении огня с 19 января на 42 дня и объявили о стремлении к окончательному завершению боевых действий, которые за 15 месяцев унесли жизни 46 тысяч палестинцев и порядка полутора тысяч израильтян, перекинулись в Ливан и Йемен, спровоцировали обмен ракетными ударами между Израилем и Ираном.Первый этап сделки предполагает освобождение 33 израильских заложников в обмен на примерно тысячу палестинских заключенных. Израильские войска должны отойти к границам сектора Газа, хотя пока и останутся в его пределах. С начала перемирия возрастут поставки гуманитарной помощи — до 600 грузовиков в сутки, включая 50 с топливом. Палестинцы получат 200 тысяч палаток и 60 тысяч мобильных домов.На 16-й день перемирия Израиль и ХАМАС обязались начать переговоры о втором этапе сделки — предполагается, что речь пойдет об освобождении оставшихся заложников, постоянном прекращении огня и полном выводе израильских войск. Гаранты мирного процесса говорят и о третьем этапе, который включает обмен останками, восстановление сектора Газа и окончание его блокады.
https://ria.ru/20250126/peremirie-1995548035.html
https://ria.ru/20250123/gaza-1995037099.html
https://ria.ru/20250126/tramp-1995509115.html
https://ria.ru/20250129/konflikt-1915630213.html
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биньямин нетаньяху, в мире, израиль, таиланд, красный крест, хамас, исраэль кац, тель-авив, ближний восток
Биньямин Нетаньяху, В мире, Израиль, Таиланд, Красный Крест, ХАМАС, Исраэль Кац, Тель-Авив, Ближний Восток
Израиль приостановил освобождение палестинских заключенных из тюрем
Израиль приостановил освобождение палестинских заключенных и выдвинул требование
ТЕЛЬ-АВИВ, 30 янв — РИА Новости. Тель-Авив приостановил освобождение палестинских заключенных из тюрем и выдвинул условие для возобновления процедуры, сообщила канцелярия главы правительства Израиля.
"Премьер-министр Биньямин Нетанияху совместно с министром обороны Исраэлем Кацем распорядились задержать освобождение террористов, намеченное на сегодня, до тех пор, пока не будет гарантирован безопасный выход наших заложников в следующих этапах. Израиль требует от посредников добиться этого", — говорится в заявлении.
В четверг движение ХАМАС освободило трех израильских заложников и пятерых граждан Таиланда, которые удерживались в анклаве с 7 октября 2023 года. Во время передачи двух израильтян представителям Красного Креста в Хан-Юнисе на месте собралась толпа палестинцев, через которую провели заложников. Нетаньяху расценил подобные условия освобождения заложников как угрозу их безопасности.
Ожидалось, что по итогу сегодняшнего обмена Израиль выпустит 110 палестинских заключенных, в том числе осужденных на пожизненные сроки за терроризм.
ХАМАС в ответ на действия Израиля призывало посредников вмешаться из-за задержки в освобождении палестинцев.
В субботу Израиль выпустил из тюрем 200 палестинских заключенных в обмен на освобождение из сектора Газа четырех заложниц-военнослужащих. Это был второй подобный случай после прекращения огня.
Перемирие на Ближнем Востоке
Израиль и ХАМАС
при посредничестве Катара, Египта и США договорились о прекращении огня с 19 января на 42 дня и объявили о стремлении к окончательному завершению боевых действий, которые за 15 месяцев унесли жизни 46 тысяч палестинцев и порядка полутора тысяч израильтян, перекинулись в Ливан и Йемен, спровоцировали обмен ракетными ударами между Израилем и Ираном.
Первый этап сделки предполагает освобождение 33 израильских заложников в обмен на примерно тысячу палестинских заключенных. Израильские войска должны отойти к границам сектора Газа, хотя пока и останутся в его пределах. С начала перемирия возрастут поставки гуманитарной помощи — до 600 грузовиков в сутки, включая 50 с топливом. Палестинцы получат 200 тысяч палаток и 60 тысяч мобильных домов.
На 16-й день перемирия Израиль и ХАМАС обязались начать переговоры о втором этапе сделки — предполагается, что речь пойдет об освобождении оставшихся заложников, постоянном прекращении огня и полном выводе израильских войск. Гаранты мирного процесса говорят и о третьем этапе, который включает обмен останками, восстановление сектора Газа и окончание его блокады.
Это второе перемирие за время конфликта: первое, в ноябре 2023 года, продержалось всего шесть дней.