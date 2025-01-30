https://ria.ru/20250130/nato-1996243776.html

"Войска к границе России": на Западе забили тревогу из-за плана НАТО

"Войска к границе России": на Западе забили тревогу из-за плана НАТО - РИА Новости, 30.01.2025

"Войска к границе России": на Западе забили тревогу из-за плана НАТО

Страны Скандинавии и Финляндия активно создают условия для переброски американских войск к границам России, заявил профессор Университета Юго-Восточной Норвегии РИА Новости, 30.01.2025

2025-01-30T06:44:00+03:00

2025-01-30T06:44:00+03:00

2025-01-30T06:44:00+03:00

в мире

россия

финляндия

сша

швеция

норвегия

балтийское море

северный ледовитый океан

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МОСКВА, 30 янв — РИА Новости. Страны Скандинавии и Финляндия активно создают условия для переброски американских войск к границам России, заявил профессор Университета Юго-Восточной Норвегии Гленн Дизен в статье, опубликованной в соцсети X."Норвегия решила разместить у себя минимум 12 баз США, в то время как Финляндия и Швеция следуют ее примеру, передавая суверенный контроль над частью своей территории. <...> Будет построена инфраструктура, чтобы быстрее перебросить американские войска к границам России", — отметил он.При этом, по словам эксперта, ключевая задача Запада на Севере заключается в создании угрозы для России за счет усиления присутствия НАТО в Балтийском море и Северном Ледовитом океане. Обе акватории предлагается превратить во внутренние "озера" блока. Кроме того, развертывание иностранных военных в Северной Финляндии позволит НАТО создавать угрозу базе российского Северного флота в Архангельске."По мере того, как Скандинавия сдает свой суверенитет США, <...> регион превратится в линию фронта. Это подготовит почву для Северной войны 2.0 (между Россией и НАТО. — Прим. ред.)", — заключил эксперт.Ранее в среду министр иностранных дел Норвегии Эспен Барт Эйде заявил в интервью газете VG, что страна создаст отдельную бригаду для усиления военного присутствия на границе с Россией вопреки действующим внутренним ограничениям на военную активность в этом регионе.Финляндия официально стала членом НАТО 4 апреля 2023 года, Швеция присоединилась к альянсу 7 марта 2024 года. Как отмечал президент России Владимир Путин, вступление двух стран в альянс стало бессмысленным шагом с точки зрения обеспечения этими странами собственных национальных интересов.Москва в последние годы заявляет о беспрецедентной активности Североатлантического альянса у границ страны и не раз выражала обеспокоенность по этому поводу. НАТО расширяет инициативы и называет это "сдерживанием российской агрессии". В Кремле подчеркивали, что Россия никому не угрожает, но не оставит без внимания действия, потенциально опасные для ее интересов.

https://ria.ru/20250125/pribalty-1995351704.html

https://ria.ru/20250129/dron-1996127375.html

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сша

швеция

норвегия

балтийское море

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в мире, россия, финляндия, сша, швеция, норвегия, балтийское море, северный ледовитый океан