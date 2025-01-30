Рейтинг@Mail.ru
"Войска к границе России": на Западе забили тревогу из-за плана НАТО - РИА Новости, 30.01.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
06:44 30.01.2025
https://ria.ru/20250130/nato-1996243776.html
"Войска к границе России": на Западе забили тревогу из-за плана НАТО
"Войска к границе России": на Западе забили тревогу из-за плана НАТО - РИА Новости, 30.01.2025
"Войска к границе России": на Западе забили тревогу из-за плана НАТО
Страны Скандинавии и Финляндия активно создают условия для переброски американских войск к границам России, заявил профессор Университета Юго-Восточной Норвегии РИА Новости, 30.01.2025
2025-01-30T06:44:00+03:00
2025-01-30T06:44:00+03:00
в мире
россия
финляндия
сша
швеция
норвегия
балтийское море
северный ледовитый океан
https://cdnn21.img.ria.ru/images/152341/02/1523410205_0:230:2500:1636_1920x0_80_0_0_07a5d9d92528c7e0279c11e9ca787bc7.jpg
МОСКВА, 30 янв — РИА Новости. Страны Скандинавии и Финляндия активно создают условия для переброски американских войск к границам России, заявил профессор Университета Юго-Восточной Норвегии Гленн Дизен в статье, опубликованной в соцсети X."Норвегия решила разместить у себя минимум 12 баз США, в то время как Финляндия и Швеция следуют ее примеру, передавая суверенный контроль над частью своей территории. &lt;...&gt; Будет построена инфраструктура, чтобы быстрее перебросить американские войска к границам России", — отметил он.При этом, по словам эксперта, ключевая задача Запада на Севере заключается в создании угрозы для России за счет усиления присутствия НАТО в Балтийском море и Северном Ледовитом океане. Обе акватории предлагается превратить во внутренние "озера" блока. Кроме того, развертывание иностранных военных в Северной Финляндии позволит НАТО создавать угрозу базе российского Северного флота в Архангельске."По мере того, как Скандинавия сдает свой суверенитет США, &lt;...&gt; регион превратится в линию фронта. Это подготовит почву для Северной войны 2.0 (между Россией и НАТО. — Прим. ред.)", — заключил эксперт.Ранее в среду министр иностранных дел Норвегии Эспен Барт Эйде заявил в интервью газете VG, что страна создаст отдельную бригаду для усиления военного присутствия на границе с Россией вопреки действующим внутренним ограничениям на военную активность в этом регионе.Финляндия официально стала членом НАТО 4 апреля 2023 года, Швеция присоединилась к альянсу 7 марта 2024 года. Как отмечал президент России Владимир Путин, вступление двух стран в альянс стало бессмысленным шагом с точки зрения обеспечения этими странами собственных национальных интересов.Москва в последние годы заявляет о беспрецедентной активности Североатлантического альянса у границ страны и не раз выражала обеспокоенность по этому поводу. НАТО расширяет инициативы и называет это "сдерживанием российской агрессии". В Кремле подчеркивали, что Россия никому не угрожает, но не оставит без внимания действия, потенциально опасные для ее интересов.
https://ria.ru/20250125/pribalty-1995351704.html
https://ria.ru/20250129/dron-1996127375.html
россия
финляндия
сша
швеция
норвегия
балтийское море
северный ледовитый океан
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/152341/02/1523410205_236:167:2233:1664_1920x0_80_0_0_90862fd2d2a6f871a64318d1d5d04483.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, россия, финляндия, сша, швеция, норвегия, балтийское море, северный ледовитый океан
В мире, Россия, Финляндия, США, Швеция, Норвегия, Балтийское море, Северный Ледовитый океан
"Войска к границе России": на Западе забили тревогу из-за плана НАТО

Профессор Дизен: НАТО готовится к переброске военных США к северным границам РФ

CC0 / U.S. Air Force photo by Alejandro Pena / Американские военные во время учений
Американские военные во время учений - РИА Новости, 1920, 30.01.2025
CC0 / U.S. Air Force photo by Alejandro Pena /
Американские военные во время учений . Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 30 янв — РИА Новости. Страны Скандинавии и Финляндия активно создают условия для переброски американских войск к границам России, заявил профессор Университета Юго-Восточной Норвегии Гленн Дизен в статье, опубликованной в соцсети X.
"Норвегия решила разместить у себя минимум 12 баз США, в то время как Финляндия и Швеция следуют ее примеру, передавая суверенный контроль над частью своей территории. <...> Будет построена инфраструктура, чтобы быстрее перебросить американские войска к границам России", — отметил он.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 25.01.2025
Идеальный момент настал: прибалты наконец жестоко отомстят России за все
25 января, 08:00
При этом, по словам эксперта, ключевая задача Запада на Севере заключается в создании угрозы для России за счет усиления присутствия НАТО в Балтийском море и Северном Ледовитом океане. Обе акватории предлагается превратить во внутренние "озера" блока. Кроме того, развертывание иностранных военных в Северной Финляндии позволит НАТО создавать угрозу базе российского Северного флота в Архангельске.
«
"По мере того, как Скандинавия сдает свой суверенитет США, <...> регион превратится в линию фронта. Это подготовит почву для Северной войны 2.0 (между Россией и НАТО. — Прим. ред.)", — заключил эксперт.
Ранее в среду министр иностранных дел Норвегии Эспен Барт Эйде заявил в интервью газете VG, что страна создаст отдельную бригаду для усиления военного присутствия на границе с Россией вопреки действующим внутренним ограничениям на военную активность в этом регионе.
Финляндия официально стала членом НАТО 4 апреля 2023 года, Швеция присоединилась к альянсу 7 марта 2024 года. Как отмечал президент России Владимир Путин, вступление двух стран в альянс стало бессмысленным шагом с точки зрения обеспечения этими странами собственных национальных интересов.
Москва в последние годы заявляет о беспрецедентной активности Североатлантического альянса у границ страны и не раз выражала обеспокоенность по этому поводу. НАТО расширяет инициативы и называет это "сдерживанием российской агрессии". В Кремле подчеркивали, что Россия никому не угрожает, но не оставит без внимания действия, потенциально опасные для ее интересов.
Флаг Финляндии - РИА Новости, 1920, 29.01.2025
Финская оборонная компания разработала новый дрон-камикадзе для Украины
Вчера, 15:41
 
В миреРоссияФинляндияСШАШвецияНорвегияБалтийское мореСеверный Ледовитый океан
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала