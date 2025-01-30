https://ria.ru/20250130/nato-1996198816.html

Войска Путина и Трампа могут встретиться на Эльбе

Войска Путина и Трампа могут встретиться на Эльбе - РИА Новости, 30.01.2025

Войска Путина и Трампа могут встретиться на Эльбе

Свежее интервью Владимира Путина по поводу условий прекращения конфликта на Украине может показаться спонтанным, но на самом деле момент озвучивания... РИА Новости, 30.01.2025

2025-01-30T08:00:00+03:00

2025-01-30T08:00:00+03:00

2025-01-30T10:34:00+03:00

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Свежее интервью Владимира Путина по поводу условий прекращения конфликта на Украине может показаться спонтанным, но на самом деле момент озвучивания соответствующих заявлений совпадает с одним из самых острых и драматичных этапов еще не официальных, но по факту уже ведущихся переговоров с новым президентом США."Миротворец" Трамп очевидно уперся своими оливковыми ветвями в невидимую стену, что иллюстрируется постоянно сдвигающимися сроками окончания конфликта по его версии: то это должно было случиться еще до его инаугурации, то в течение 24 часов после его вступления в должность, то потом был озвучен месяц, а сейчас — уже 100 дней. И при нынешней динамике нет никакой гарантии, что срок не будет перенесен опять — например, на год или на два.Причина — демонстративный саботаж намерений Трампа со стороны евроатлантической элиты, потерявшей (они считают — на время) США и забаррикадировавшейся в структурах Евросоюза и европейской части НАТО. Вопреки ожиданиям Трампа, Европа не присягнула ему в автоматическом режиме. Наоборот, прямо сейчас создается самая настоящая антитрамповская коалиция, лидеры которой понимают, что конец антироссийской Украины во главе с Зеленским — это и их конец. Главные европейские русофобы оказались между двух огней: с одной стороны, они из каждого утюга кричат, что если Украина падет, то следующими "жертвами Путина" будут они. С другой стороны, Трамп хочет полностью подчинить Европу своей воле, но евроатлантисты поверили в себя во время аморфного президентства Байдена и расстаться со своей вольницей и раствориться в небытии они не хотят. В итоге их единственный шанс — объединить европейских русофобов и антитрамповцев под одним флагом с надписью "Украина" и выторговать себе хоть пару мест за будущим столом переговоров, сохранить несколько молекул власти и влияния.Об этом красноречиво высказался командующий Вооруженными силами Нидерландов Онно Эйхельсхейм: "Что хорошо для Украины — хорошо для НАТО и хорошо для Евросоюза". Исключение Зеленского из этого уравнения для сборной команды беглого "вашингтонского политикума" и европейских русофобов немыслимо, а это, в свою очередь, резко снижает шансы на скорое окончание конфликта.Именно на эту коллизию обратил внимание Владимир Путин, недвусмысленно указывая всем здравомыслящим сторонам переговорного процесса, где конкретно находится заржавевший ручник.Российский президент, как школьникам на уроке природоведения, четко описал физиологию лягушек и улиток: в 2022 году мы были готовы встретиться с Зеленским и отвели войска, но на наш жест доброй воли ответом был обман; второй раз в ту же реку войти невозможно, хотя бы по юридическим причинам: Зеленский нелегитимен и не может отменить даже свой указ о запрете любых переговоров с Россией. Для Москвы принципиально важно, чтобы в результате любых итоговых договоренностей не было ни одного промаха и ни одной шероховатости, "все должно быть отточено". Юридические пути для этого есть: например, отменить указ Зеленского о запрете переговоров может председатель Верховной рады.Но главное — время "доброй воли" истекает: "все закончится через полтора-два месяца, если закончатся спонсорские деньги и патроны".В итоге мяч находится на стороне Трампа — разбирайтесь с вашим евробунтом на корабле, потому что в нынешней ситуации российско-украинские переговоры, если начать их сейчас, "были бы нелегитимны".Таким образом, уход Зеленского и замена его на более конструктивные и легитимные фигуры становится принципиальным предварительным условием любого мирного диалога для обеих заинтересованных сторон.Однако ожесточенная позиция ЕС и европейских стран НАТО неизбежно приводит к выводу, что для решения вопроса могут понадобиться силовые меры, в противном случае накачивание эскалации с их стороны может привести к новой мировой войне, где победителей не будет.Вот лишь несколько цитат.Генсек НАТО Марк Рютте: "Нам нужно сделать все возможное, <…> чтобы продлить борьбу и одержать победу в этой борьбе".Комиссар ЕС по обороне Андриус Кубилиус: "Еврокомиссия должна способствовать затягиванию конфликта на Украине, чтобы сдерживать Россию и готовиться к войне в течение предстоящих пяти лет".Глава евродипломатии Кая Каллас: "Россия — экзистенциальная угроза для Европы, и Украина покупает для ЕС время, чтобы подготовиться к войне".Даже без очков видно, что евроатлантисты совершенно органично взяли на вооружение политику шантажа Зеленского: если будет не по-нашему, развяжем горячую войну на весь европейский континент, которая с большой вероятностью перекинется через океан. И мы не шутим: на вооружение Украины и Европы мы можем направить до 500 миллиардов евро.Новый глава Госдепартамента США Марко Рубио, входящий в ближний круг Трампа, на днях заявил, что "конфликт необходимо закончить и всем важно быть реалистами".Но, как мы видим, враги России и оппоненты Трампа в Европе так же далеки от реализма, как Пикассо.На данный момент в Европе расквартировано порядка 80 тысяч американских солдат, вооруженных до зубов. При необходимости их количество может быть оперативно увеличено до 100 тысяч. Этого вполне достаточно для проведения операции умиротворения европейцев, которые не против умереть сами и увлечь за собой всех остальных, лишь бы не победил Путин. И, скорее всего, они по генетической привычке сдадутся быстрее, чем сказать "хенде хох".Как отметил Трамп, у русских и американцев есть серьезная история сотрудничества в период Второй мировой войны, а значит, "встречу на Эльбе" можно повторить.А где будет вбит столбик с надписью "Эльба 2.0" — опять решит русская армия.

https://ria.ru/20250128/voyna-1996000625.html

https://ria.ru/20250129/ukraina-1996143219.html

https://ria.ru/20250129/tramp-1996065728.html

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аналитика, украина, европа, сша, владимир путин, россия, нато