https://ria.ru/20250130/naemnik-1996491253.html

РАР сообщило о гибели воевавшего на стороне Украины польского наемника

РАР сообщило о гибели воевавшего на стороне Украины польского наемника - РИА Новости, 30.01.2025

РАР сообщило о гибели воевавшего на стороне Украины польского наемника

Очередной гражданин Польши погиб на Украине, сообщает агентство РАР. РИА Новости, 30.01.2025

2025-01-30T20:57:00+03:00

2025-01-30T20:57:00+03:00

2025-01-30T20:57:00+03:00

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ВАРШАВА, 30 янв – РИА Новости. Очередной гражданин Польши погиб на Украине, сообщает агентство РАР. "В Киеве с воинскими почестями в четверг попрощались с поляком, 19-летним Филиппом Антосяком, погибшим в районе Покровска в Донецкой области", - говорится в сообщении. Уточняется, что Антосяк состоял в 25-й воздушно-десантной бригаде Вооруженных сил Украины и занимался обслуживанием тяжелых ударных беспилотников. По данным РАР, на церемонию прощания приехали живущие в Англии родители поляка, которые, по их утверждению, не знали о том, что их сын вступил в украинскую армию. "Мы не знали, что он планирует уехать. После окончания школы в Кембридже, где мы живем, он планировал поступить в английскую армию, а затем в офицерскую школу в Лондоне. Однако он поехал на Украину", - цитирует агентство отца Антосяка. Уточняется, что в Киеве прошла лишь церемония прощания, а похоронен наемник будет в Ловиче Лодзинского воеводства. Минобороны РФ неоднократно заявляло, что киевский режим использует иностранных наемников в качестве "пушечного мяса", а российские военные продолжат уничтожать их по всей территории Украины. Сами приехавшие воевать за деньги во многих интервью признавались, что украинские военные плохо координируют их действия, а шанс выжить в боях невелик, так как интенсивность конфликта несопоставима с привычными им Афганистаном и Ближним Востоком.

https://ria.ru/20250130/peskov-1996323914.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

в мире, украина, киев, польша, министерство обороны рф (минобороны рф)