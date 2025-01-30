РАР сообщило о гибели воевавшего на стороне Украины польского наемника
РАР: на Украине убили еще одного польского наемника
© AP Photo / Michal DyjukИностранные наемники во время тренировки на военном полигоне в Польше
© AP Photo / Michal Dyjuk
Иностранные наемники во время тренировки на военном полигоне в Польше. Архивное фото
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ВАРШАВА, 30 янв – РИА Новости. Очередной гражданин Польши погиб на Украине, сообщает агентство РАР.
Уточняется, что Антосяк состоял в 25-й воздушно-десантной бригаде Вооруженных сил Украины и занимался обслуживанием тяжелых ударных беспилотников.
По данным РАР, на церемонию прощания приехали живущие в Англии родители поляка, которые, по их утверждению, не знали о том, что их сын вступил в украинскую армию. "Мы не знали, что он планирует уехать. После окончания школы в Кембридже, где мы живем, он планировал поступить в английскую армию, а затем в офицерскую школу в Лондоне. Однако он поехал на Украину", - цитирует агентство отца Антосяка.
Уточняется, что в Киеве прошла лишь церемония прощания, а похоронен наемник будет в Ловиче Лодзинского воеводства.
Минобороны РФ неоднократно заявляло, что киевский режим использует иностранных наемников в качестве "пушечного мяса", а российские военные продолжат уничтожать их по всей территории Украины. Сами приехавшие воевать за деньги во многих интервью признавались, что украинские военные плохо координируют их действия, а шанс выжить в боях невелик, так как интенсивность конфликта несопоставима с привычными им Афганистаном и Ближним Востоком.