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Страны дальнего зарубежья заинтересовались российской модой - РИА Новости, 30.01.2025
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10:36 30.01.2025
https://ria.ru/20250130/moda-1996279085.html
Страны дальнего зарубежья заинтересовались российской модой
Страны дальнего зарубежья заинтересовались российской модой - РИА Новости, 30.01.2025
Страны дальнего зарубежья заинтересовались российской модой
Российский экспортный центр (Группа ВЭБ.РФ) отмечает значительный интерес партнеров из дальнего зарубежья к продукции российских креативных индустрий, сообщает... РИА Новости, 30.01.2025
2025-01-30T10:36:00+03:00
2025-01-30T10:36:00+03:00
в мире
российский экспортный центр (рэц)
россия
мода
поддержка
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МОСКВА, 30 янв - РИА Новости. Российский экспортный центр (Группа ВЭБ.РФ) отмечает значительный интерес партнеров из дальнего зарубежья к продукции российских креативных индустрий, сообщает центр."Большой экспортный потенциал имеет модная индустрия. Об этом заявила генеральный директор РЭЦ Вероника Никишина 29 января в ходе заседания оргкомитета четвертого форума "Содружество моды", - говорится в сообщении."Мы видим интерес зарубежных партнеров к отечественным креативным продуктам, особенно к модной индустрии. Уже сейчас мы рассматриваем возможность проведения модных показов в рамках фестивалей-ярмарок "Сделано в России" за рубежом", — отметила Никишина, предложив также организовывать выездные мероприятия форума "Содружество моды".По словам главы РЭЦ, с запросом организовать показы российских дизайнеров уже обращаются партнеры из Китая и ОАЭ, где проводятся фестивали-ярмарки "Сделано в России". Ближайший фестиваль пройдет в Абу-Даби в феврале.РЭЦ напомнил, что организует фестивали-ярмарки "Сделано в России" в рамках государственной программы продвижения национального бренда "Сделано в России". Мероприятия позволяют продемонстрировать иностранной аудитории потенциал и разнообразие качественной продукции российского производства, помочь производителям найти новых покупателей и партнеров за рубежом, а также познакомить местных жителей с культурой России.Больше о "Сделано в России" можно узнать на сайте РЭЦ.
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в мире, российский экспортный центр (рэц), россия, мода, поддержка
В мире, Российский экспортный центр (РЭЦ), Россия, мода, поддержка
Страны дальнего зарубежья заинтересовались российской модой

За рубежом заинтересовались продукцией российских креативных индустрий

© РИА Новости / Кирилл Каллиников | Перейти в медиабанкМодели на подиуме
Модели на подиуме - РИА Новости, 1920, 30.01.2025
© РИА Новости / Кирилл Каллиников
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Модели на подиуме. Архивное фото
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МОСКВА, 30 янв - РИА Новости. Российский экспортный центр (Группа ВЭБ.РФ) отмечает значительный интерес партнеров из дальнего зарубежья к продукции российских креативных индустрий, сообщает центр.
«
"Большой экспортный потенциал имеет модная индустрия. Об этом заявила генеральный директор РЭЦ Вероника Никишина 29 января в ходе заседания оргкомитета четвертого форума "Содружество моды", - говорится в сообщении.
"Мы видим интерес зарубежных партнеров к отечественным креативным продуктам, особенно к модной индустрии. Уже сейчас мы рассматриваем возможность проведения модных показов в рамках фестивалей-ярмарок "Сделано в России" за рубежом", — отметила Никишина, предложив также организовывать выездные мероприятия форума "Содружество моды".
По словам главы РЭЦ, с запросом организовать показы российских дизайнеров уже обращаются партнеры из Китая и ОАЭ, где проводятся фестивали-ярмарки "Сделано в России". Ближайший фестиваль пройдет в Абу-Даби в феврале.
РЭЦ напомнил, что организует фестивали-ярмарки "Сделано в России" в рамках государственной программы продвижения национального бренда "Сделано в России". Мероприятия позволяют продемонстрировать иностранной аудитории потенциал и разнообразие качественной продукции российского производства, помочь производителям найти новых покупателей и партнеров за рубежом, а также познакомить местных жителей с культурой России.
Больше о "Сделано в России" можно узнать на сайте РЭЦ.
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