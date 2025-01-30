https://ria.ru/20250130/moda-1996279085.html

Страны дальнего зарубежья заинтересовались российской модой

Страны дальнего зарубежья заинтересовались российской модой - РИА Новости, 30.01.2025

Страны дальнего зарубежья заинтересовались российской модой

Российский экспортный центр (Группа ВЭБ.РФ) отмечает значительный интерес партнеров из дальнего зарубежья к продукции российских креативных индустрий, сообщает... РИА Новости, 30.01.2025

2025-01-30T10:36:00+03:00

2025-01-30T10:36:00+03:00

2025-01-30T10:36:00+03:00

в мире

российский экспортный центр (рэц)

россия

мода

поддержка

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МОСКВА, 30 янв - РИА Новости. Российский экспортный центр (Группа ВЭБ.РФ) отмечает значительный интерес партнеров из дальнего зарубежья к продукции российских креативных индустрий, сообщает центр."Большой экспортный потенциал имеет модная индустрия. Об этом заявила генеральный директор РЭЦ Вероника Никишина 29 января в ходе заседания оргкомитета четвертого форума "Содружество моды", - говорится в сообщении."Мы видим интерес зарубежных партнеров к отечественным креативным продуктам, особенно к модной индустрии. Уже сейчас мы рассматриваем возможность проведения модных показов в рамках фестивалей-ярмарок "Сделано в России" за рубежом", — отметила Никишина, предложив также организовывать выездные мероприятия форума "Содружество моды".По словам главы РЭЦ, с запросом организовать показы российских дизайнеров уже обращаются партнеры из Китая и ОАЭ, где проводятся фестивали-ярмарки "Сделано в России". Ближайший фестиваль пройдет в Абу-Даби в феврале.РЭЦ напомнил, что организует фестивали-ярмарки "Сделано в России" в рамках государственной программы продвижения национального бренда "Сделано в России". Мероприятия позволяют продемонстрировать иностранной аудитории потенциал и разнообразие качественной продукции российского производства, помочь производителям найти новых покупателей и партнеров за рубежом, а также познакомить местных жителей с культурой России.Больше о "Сделано в России" можно узнать на сайте РЭЦ.

https://ria.ru/20250129/rets-1996056971.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

в мире, российский экспортный центр (рэц), россия, мода, поддержка