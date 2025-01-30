Патриарх Кирилл назвал непременное условие развития России
Патриарх Кирилл назвал "многочадие" условием существования и развития России
Патриарх Московский и всея Руси Кирилл. Архивное фото
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МОСКВА, 30 янв - РИА Новости. Патриарх Московский и всея Руси Кирилл назвал многодетность непременным условием существования и развития цивилизации России и заявил, что в стране не должно быть чайлдфри (идеологии сознательного отказа от деторождения).
"Если им нравится чайлдфри – идите этим путем, плакать не будем. У нас не должно быть никакого чайлдфри. Мы самая большая страна по площади, у нас огромный потенциал, и по отношению к размерам страны нас немного, поэтому здоровый, нормальный семейный образ жизни и многочадие является непременным условием существования нашей цивилизации и развития нашего отечества", – сказал патриарх в Госдуме на пленарном заседании XIII Рождественских парламентских встреч в рамках XXXIII Международных Рождественских образовательных чтений.
Ранее президент России Владимир Путин подписал закон о запрете пропаганды отказа от рождения детей (чайлдфри) в интернете, СМИ, кинофильмах и рекламе.
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27 декабря 2024, 14:58