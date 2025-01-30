https://ria.ru/20250130/mnogochadie-1996290816.html

Патриарх Кирилл назвал непременное условие развития России

Патриарх Кирилл назвал непременное условие развития России - РИА Новости, 30.01.2025

Патриарх Кирилл назвал непременное условие развития России

Патриарх Московский и всея Руси Кирилл назвал многодетность непременным условием существования и развития цивилизации России и заявил, что в стране не должно... РИА Новости, 30.01.2025

2025-01-30T11:13:00+03:00

2025-01-30T11:13:00+03:00

2025-01-30T11:23:00+03:00

россия

патриарх кирилл (владимир гундяев)

религия

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МОСКВА, 30 янв - РИА Новости. Патриарх Московский и всея Руси Кирилл назвал многодетность непременным условием существования и развития цивилизации России и заявил, что в стране не должно быть чайлдфри (идеологии сознательного отказа от деторождения)."Если им нравится чайлдфри – идите этим путем, плакать не будем. У нас не должно быть никакого чайлдфри. Мы самая большая страна по площади, у нас огромный потенциал, и по отношению к размерам страны нас немного, поэтому здоровый, нормальный семейный образ жизни и многочадие является непременным условием существования нашей цивилизации и развития нашего отечества", – сказал патриарх в Госдуме на пленарном заседании XIII Рождественских парламентских встреч в рамках XXXIII Международных Рождественских образовательных чтений.Ранее президент России Владимир Путин подписал закон о запрете пропаганды отказа от рождения детей (чайлдфри) в интернете, СМИ, кинофильмах и рекламе.

https://ria.ru/20241227/chayldfri-1991688152.html

россия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

россия, патриарх кирилл (владимир гундяев)