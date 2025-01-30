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Патриарх Кирилл назвал непременное условие развития России - РИА Новости, 30.01.2025
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Религия
 
11:13 30.01.2025 (обновлено: 11:23 30.01.2025)
https://ria.ru/20250130/mnogochadie-1996290816.html
Патриарх Кирилл назвал непременное условие развития России
Патриарх Кирилл назвал непременное условие развития России - РИА Новости, 30.01.2025
Патриарх Кирилл назвал непременное условие развития России
Патриарх Московский и всея Руси Кирилл назвал многодетность непременным условием существования и развития цивилизации России и заявил, что в стране не должно... РИА Новости, 30.01.2025
2025-01-30T11:13:00+03:00
2025-01-30T11:23:00+03:00
россия
патриарх кирилл (владимир гундяев)
религия
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МОСКВА, 30 янв - РИА Новости. Патриарх Московский и всея Руси Кирилл назвал многодетность непременным условием существования и развития цивилизации России и заявил, что в стране не должно быть чайлдфри (идеологии сознательного отказа от деторождения)."Если им нравится чайлдфри – идите этим путем, плакать не будем. У нас не должно быть никакого чайлдфри. Мы самая большая страна по площади, у нас огромный потенциал, и по отношению к размерам страны нас немного, поэтому здоровый, нормальный семейный образ жизни и многочадие является непременным условием существования нашей цивилизации и развития нашего отечества", – сказал патриарх в Госдуме на пленарном заседании XIII Рождественских парламентских встреч в рамках XXXIII Международных Рождественских образовательных чтений.Ранее президент России Владимир Путин подписал закон о запрете пропаганды отказа от рождения детей (чайлдфри) в интернете, СМИ, кинофильмах и рекламе.
https://ria.ru/20241227/chayldfri-1991688152.html
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россия, патриарх кирилл (владимир гундяев)
Россия, Патриарх Кирилл (Владимир Гундяев), Религия
Патриарх Кирилл назвал непременное условие развития России

Патриарх Кирилл назвал "многочадие" условием существования и развития России

© РИА Новости / Алексей Филиппов | Перейти в медиабанкПатриарх Московский и всея Руси Кирилл
Патриарх Московский и всея Руси Кирилл - РИА Новости, 1920, 30.01.2025
© РИА Новости / Алексей Филиппов
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Патриарх Московский и всея Руси Кирилл. Архивное фото
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МОСКВА, 30 янв - РИА Новости. Патриарх Московский и всея Руси Кирилл назвал многодетность непременным условием существования и развития цивилизации России и заявил, что в стране не должно быть чайлдфри (идеологии сознательного отказа от деторождения).
"Если им нравится чайлдфри – идите этим путем, плакать не будем. У нас не должно быть никакого чайлдфри. Мы самая большая страна по площади, у нас огромный потенциал, и по отношению к размерам страны нас немного, поэтому здоровый, нормальный семейный образ жизни и многочадие является непременным условием существования нашей цивилизации и развития нашего отечества", – сказал патриарх в Госдуме на пленарном заседании XIII Рождественских парламентских встреч в рамках XXXIII Международных Рождественских образовательных чтений.
Ранее президент России Владимир Путин подписал закон о запрете пропаганды отказа от рождения детей (чайлдфри) в интернете, СМИ, кинофильмах и рекламе.
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