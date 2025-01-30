Минздрав: иностранцы, не знающие русский, не получат доступ к работе врачом
Минздрав: иностранцы, не владеющие русским языком, не могут пройти аккредитацию
Врач консультирует пациента. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 30 янв - РИА Новости. Иностранные граждане, имеющие недостаточный уровень владения русским языком, не могут пройти аккредитацию и получить доступ к работе врачом, процедура аккредитации проводится на русском языке и одинакова как для россиян, так и для иностранцев, сообщили РИА Новости в пресс-службе Минздрава России.
Ранее газета "Коммерсант" со ссылкой на главу комитета по охране здоровья Госдумы Сергея Леонова сообщила, что семь регионов отметили проблемы у иностранных медработников со знанием русского языка, поэтому депутаты направят в Минздрав предложение тщательнее проверять знание русского языка у таких специалистов и в случае выявления проблем направлять их на дополнительное обучение.
"Для допуска к медицинской деятельности в Российской Федерации законодательством установлено обязательное подтверждение соответствия полученного образования в иностранной образовательной организации и прохождение процедуры первичной аккредитации специалиста. Данная процедура, направленная на контроль теоретических знаний и практических навыков, проводится исключительно на русском языке и абсолютно идентична – для россиян и иностранцев", - говорится в сообщении.
В связи с этим иностранные граждане, имеющие недостаточный уровень владения русским языком, не могут пройти процедуру аккредитации и, соответственно, получить допуск к оказанию медицинской помощи на территории России, подчеркнули в Минздраве.
В 2024 году первичную аккредитацию успешно прошли 237 иностранных гражданина из 378 человек, окончивших иностранный вуз, и 4457 иностранцев из 5999, окончивших российские вузы по медицинским специальностям, отметили в пресс-службе.
Минздрав назвал оптимальный возраст для рождения ребенка
23 декабря 2024, 02:48