https://ria.ru/20250130/minzdrav-1996447831.html

Минздрав: иностранцы, не знающие русский, не получат доступ к работе врачом

Минздрав: иностранцы, не знающие русский, не получат доступ к работе врачом - РИА Новости, 30.01.2025

Минздрав: иностранцы, не знающие русский, не получат доступ к работе врачом

Иностранные граждане, имеющие недостаточный уровень владения русским языком, не могут пройти аккредитацию и получить доступ к работе врачом, процедура... РИА Новости, 30.01.2025

2025-01-30T17:27:00+03:00

2025-01-30T17:27:00+03:00

2025-01-30T17:34:00+03:00

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МОСКВА, 30 янв - РИА Новости. Иностранные граждане, имеющие недостаточный уровень владения русским языком, не могут пройти аккредитацию и получить доступ к работе врачом, процедура аккредитации проводится на русском языке и одинакова как для россиян, так и для иностранцев, сообщили РИА Новости в пресс-службе Минздрава России. Ранее газета "Коммерсант" со ссылкой на главу комитета по охране здоровья Госдумы Сергея Леонова сообщила, что семь регионов отметили проблемы у иностранных медработников со знанием русского языка, поэтому депутаты направят в Минздрав предложение тщательнее проверять знание русского языка у таких специалистов и в случае выявления проблем направлять их на дополнительное обучение. "Для допуска к медицинской деятельности в Российской Федерации законодательством установлено обязательное подтверждение соответствия полученного образования в иностранной образовательной организации и прохождение процедуры первичной аккредитации специалиста. Данная процедура, направленная на контроль теоретических знаний и практических навыков, проводится исключительно на русском языке и абсолютно идентична – для россиян и иностранцев", - говорится в сообщении. В связи с этим иностранные граждане, имеющие недостаточный уровень владения русским языком, не могут пройти процедуру аккредитации и, соответственно, получить допуск к оказанию медицинской помощи на территории России, подчеркнули в Минздраве. В 2024 году первичную аккредитацию успешно прошли 237 иностранных гражданина из 378 человек, окончивших иностранный вуз, и 4457 иностранцев из 5999, окончивших российские вузы по медицинским специальностям, отметили в пресс-службе.

https://ria.ru/20250130/medspravki-1996274088.html

https://ria.ru/20241223/minzdrav-1990758261.html

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общество, россия, сергей леонов, госдума рф