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Темпы мобилизации не помогают восполнить потери ВСУ, заявили в Минобороны
Темпы мобилизации не помогают восполнить потери ВСУ, заявили в Минобороны - РИА Новости, 30.01.2025
Темпы мобилизации не помогают восполнить потери ВСУ, заявили в Минобороны
Темпы мобилизации на Украине не помогают восполнить потери, что приводит к сокращению численности ВСУ, сообщили в четверг в Минобороны РФ. РИА Новости, 30.01.2025
2025-01-30T12:23:00+03:00
2025-01-30T12:23:00+03:00
2025-01-30T12:24:00+03:00
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МОСКВА, 30 янв – РИА Новости. Темпы мобилизации на Украине не помогают восполнить потери, что приводит к сокращению численности ВСУ, сообщили в четверг в Минобороны РФ. "При этом численность новобранцев в учебных центрах ВСУ, даже с учетом "активизации" по всей Украине ТЦК, уже около полугода едва дотягивает до 30 тысяч человек в месяц, которых без соответствующей подготовки направляют на линию боевого соприкосновения, что приводит к сокращению численности ВСУ", - говорится в сводке российского военного ведомства.
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Темпы мобилизации не помогают восполнить потери ВСУ, заявили в Минобороны
Минобороны: темпы мобилизации на Украине не помогают восполнить потери