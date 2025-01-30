https://ria.ru/20250130/minoborony-1996324588.html

Темпы мобилизации не помогают восполнить потери ВСУ, заявили в Минобороны

Темпы мобилизации не помогают восполнить потери ВСУ, заявили в Минобороны - РИА Новости, 30.01.2025

Темпы мобилизации не помогают восполнить потери ВСУ, заявили в Минобороны

Темпы мобилизации на Украине не помогают восполнить потери, что приводит к сокращению численности ВСУ, сообщили в четверг в Минобороны РФ. РИА Новости, 30.01.2025

2025-01-30T12:23:00+03:00

2025-01-30T12:23:00+03:00

2025-01-30T12:24:00+03:00

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МОСКВА, 30 янв – РИА Новости. Темпы мобилизации на Украине не помогают восполнить потери, что приводит к сокращению численности ВСУ, сообщили в четверг в Минобороны РФ. "При этом численность новобранцев в учебных центрах ВСУ, даже с учетом "активизации" по всей Украине ТЦК, уже около полугода едва дотягивает до 30 тысяч человек в месяц, которых без соответствующей подготовки направляют на линию боевого соприкосновения, что приводит к сокращению численности ВСУ", - говорится в сводке российского военного ведомства.

https://ria.ru/20250124/lvov-1995250679.html

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украина, вооруженные силы украины, министерство обороны рф (минобороны рф), в мире