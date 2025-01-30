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Темпы мобилизации не помогают восполнить потери ВСУ, заявили в Минобороны - РИА Новости, 30.01.2025
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
12:23 30.01.2025 (обновлено: 12:24 30.01.2025)
https://ria.ru/20250130/minoborony-1996324588.html
Темпы мобилизации не помогают восполнить потери ВСУ, заявили в Минобороны
Темпы мобилизации не помогают восполнить потери ВСУ, заявили в Минобороны - РИА Новости, 30.01.2025
Темпы мобилизации не помогают восполнить потери ВСУ, заявили в Минобороны
Темпы мобилизации на Украине не помогают восполнить потери, что приводит к сокращению численности ВСУ, сообщили в четверг в Минобороны РФ. РИА Новости, 30.01.2025
2025-01-30T12:23:00+03:00
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специальная военная операция на украине
украина
вооруженные силы украины
министерство обороны рф (минобороны рф)
в мире
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МОСКВА, 30 янв – РИА Новости. Темпы мобилизации на Украине не помогают восполнить потери, что приводит к сокращению численности ВСУ, сообщили в четверг в Минобороны РФ. "При этом численность новобранцев в учебных центрах ВСУ, даже с учетом "активизации" по всей Украине ТЦК, уже около полугода едва дотягивает до 30 тысяч человек в месяц, которых без соответствующей подготовки направляют на линию боевого соприкосновения, что приводит к сокращению численности ВСУ", - говорится в сводке российского военного ведомства.
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украина, вооруженные силы украины, министерство обороны рф (минобороны рф), в мире
Специальная военная операция на Украине, Украина, Вооруженные силы Украины, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ), В мире
Темпы мобилизации не помогают восполнить потери ВСУ, заявили в Минобороны

Минобороны: темпы мобилизации на Украине не помогают восполнить потери

© AP Photo / Bernat ArmangueУкраинский военнослужащий
Украинский военнослужащий - РИА Новости, 1920, 30.01.2025
© AP Photo / Bernat Armangue
Украинский военнослужащий. Архивное фото
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МОСКВА, 30 янв – РИА Новости. Темпы мобилизации на Украине не помогают восполнить потери, что приводит к сокращению численности ВСУ, сообщили в четверг в Минобороны РФ.
"При этом численность новобранцев в учебных центрах ВСУ, даже с учетом "активизации" по всей Украине ТЦК, уже около полугода едва дотягивает до 30 тысяч человек в месяц, которых без соответствующей подготовки направляют на линию боевого соприкосновения, что приводит к сокращению численности ВСУ", - говорится в сводке российского военного ведомства.
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Специальная военная операция на УкраинеУкраинаВооруженные силы УкраиныМинистерство обороны РФ (Минобороны РФ)В мире
 
 
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