https://ria.ru/20250130/migratsiya-1996337024.html

Патриарх Кирилл назвал главную причину роста преступности в России

Патриарх Кирилл назвал главную причину роста преступности в России - РИА Новости, 30.01.2025

Патриарх Кирилл назвал главную причину роста преступности в России

Патриарх Московский и всея Руси Кирилл, выступая в Госдуме, назвал нелегальную иммиграцию главной причиной роста преступности в России. РИА Новости, 30.01.2025

2025-01-30T12:59:00+03:00

2025-01-30T12:59:00+03:00

2025-01-30T12:59:00+03:00

россия

владимир путин

госдума рф

патриарх кирилл (владимир гундяев)

общество

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МОСКВА, 30 янв - РИА Новости. Патриарх Московский и всея Руси Кирилл, выступая в Госдуме, назвал нелегальную иммиграцию главной причиной роста преступности в России. "Тема миграции особенная. Сейчас не буду много об этом говорить, но это один из вызовов нашей национальной идентичности, сохранению гражданского мира. Потому что мы знаем, что если говорить о росте преступности, то он как раз осуществляется в первую очередь, к сожалению, в связи присутствием незаконной иммиграции в нашей стране", – сказал патриарх на пленарном заседании XIII Рождественских парламентских встреч в рамках Рождественских образовательных чтений. Он отметил, что в минувшие годы были приняты важные законы по усилению контроля за миграционной сферой, а в конце декабря президент России Владимир Путин утвердил новую стратегию противодействия экстремизму, в том числе – в контексте проблем миграции.

https://realty.ria.ru/20241225/minstroy-1991149541.html

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россия, владимир путин, госдума рф, патриарх кирилл (владимир гундяев), общество