Рейтинг@Mail.ru
Патриарх Кирилл назвал главную причину роста преступности в России - РИА Новости, 30.01.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
12:59 30.01.2025
https://ria.ru/20250130/migratsiya-1996337024.html
Патриарх Кирилл назвал главную причину роста преступности в России
Патриарх Кирилл назвал главную причину роста преступности в России - РИА Новости, 30.01.2025
Патриарх Кирилл назвал главную причину роста преступности в России
Патриарх Московский и всея Руси Кирилл, выступая в Госдуме, назвал нелегальную иммиграцию главной причиной роста преступности в России. РИА Новости, 30.01.2025
2025-01-30T12:59:00+03:00
2025-01-30T12:59:00+03:00
россия
владимир путин
госдума рф
патриарх кирилл (владимир гундяев)
общество
https://cdnn21.img.ria.ru/images/151003/43/1510034362_0:120:3214:1928_1920x0_80_0_0_cf915754ad2516d83ddb8b0a6289e89d.jpg
МОСКВА, 30 янв - РИА Новости. Патриарх Московский и всея Руси Кирилл, выступая в Госдуме, назвал нелегальную иммиграцию главной причиной роста преступности в России. "Тема миграции особенная. Сейчас не буду много об этом говорить, но это один из вызовов нашей национальной идентичности, сохранению гражданского мира. Потому что мы знаем, что если говорить о росте преступности, то он как раз осуществляется в первую очередь, к сожалению, в связи присутствием незаконной иммиграции в нашей стране", – сказал патриарх на пленарном заседании XIII Рождественских парламентских встреч в рамках Рождественских образовательных чтений. Он отметил, что в минувшие годы были приняты важные законы по усилению контроля за миграционной сферой, а в конце декабря президент России Владимир Путин утвердил новую стратегию противодействия экстремизму, в том числе – в контексте проблем миграции.
https://realty.ria.ru/20241225/minstroy-1991149541.html
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/151003/43/1510034362_242:0:2973:2048_1920x0_80_0_0_681ce784cf61e8f1a43ed3a11ba33751.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
россия, владимир путин, госдума рф, патриарх кирилл (владимир гундяев), общество
Россия, Владимир Путин, Госдума РФ, Патриарх Кирилл (Владимир Гундяев), Общество
Патриарх Кирилл назвал главную причину роста преступности в России

Патриарх Кирилл: нелегальная иммиграция главная причина роста преступности в РФ

© РИА Новости / Алексей Никольский | Перейти в медиабанкПатриарх Московский и всея Руси Кирилл
Патриарх Московский и всея Руси Кирилл - РИА Новости, 1920, 30.01.2025
© РИА Новости / Алексей Никольский
Перейти в медиабанк
Патриарх Московский и всея Руси Кирилл. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 30 янв - РИА Новости. Патриарх Московский и всея Руси Кирилл, выступая в Госдуме, назвал нелегальную иммиграцию главной причиной роста преступности в России.
"Тема миграции особенная. Сейчас не буду много об этом говорить, но это один из вызовов нашей национальной идентичности, сохранению гражданского мира. Потому что мы знаем, что если говорить о росте преступности, то он как раз осуществляется в первую очередь, к сожалению, в связи присутствием незаконной иммиграции в нашей стране", – сказал патриарх на пленарном заседании XIII Рождественских парламентских встреч в рамках Рождественских образовательных чтений.
Он отметил, что в минувшие годы были приняты важные законы по усилению контроля за миграционной сферой, а в конце декабря президент России Владимир Путин утвердил новую стратегию противодействия экстремизму, в том числе – в контексте проблем миграции.
Рабочие на строительной площадке нового вокзального комплекса Восточный в Москве - РИА Новости, 1920, 25.12.2024
Мигрантам хотят запретить менять место работы
25 декабря 2024, 09:46
 
РоссияВладимир ПутинГосдума РФПатриарх Кирилл (Владимир Гундяев)Общество
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала