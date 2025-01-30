https://ria.ru/20250130/mid-1996420134.html

В МИД не исключили необходимость наращивания ядерных арсеналов

В МИД не исключили необходимость наращивания ядерных арсеналов - РИА Новости, 30.01.2025

В МИД не исключили необходимость наращивания ядерных арсеналов

В нынешних условиях не исключено, что перед Россией может встать вопрос о наращивании ее ядерных и ракетных арсеналов, считает посол по особым поручениям МИД РФ РИА Новости, 30.01.2025

2025-01-30T17:13:00+03:00

2025-01-30T17:13:00+03:00

2025-01-30T17:44:00+03:00

россия

сша

григорий машков (посол по особым поручениям мид рф, председатель режима контроля за ракетной технологией (ркрт)

в мире

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МОСКВА, 30 янв - РИА Новости. В нынешних условиях не исключено, что перед Россией может встать вопрос о наращивании ее ядерных и ракетных арсеналов, считает посол по особым поручениям МИД РФ Григорий Машков.По его словам, "развитие глобальной системы ПРО США по сути ставит крест на перспективах сокращения стратегических наступательных вооружений (СНВ) и сохранения стратегической стабильности на прежних условиях","В складывающихся реалиях говорить о стратегической стабильности в ее классическом двустороннем контексте уже невозможно, если мы не хотим вогнать себя в очередную иллюзию. На международной арене появилось много игроков, которые влияют на глобальный ракетный расклад. Не исключено, что в нынешних условиях конфронтации с Западом с его открытой политикой нанесения России стратегического ущерба перед нами может встать вопрос об отходе от ограничений ядерных и ракетных арсеналов в пользу их количественного и качественного наращивания", - говорится в статье Машкова, опубликованной в журнале "Международная жизнь".По мнению Машкова, в мире уже вовсю идет гонка ракетных вооружений, ведется масштабная модернизация ядерных арсеналов и ракетных средств доставки оружия массового уничтожения, набирает обороты процесс милитаризации космоса, который в ближайшем будущем скорее всего превратится в еще одну арену военного противостояния.Он отметил, что в качестве одного из ответных ассиметричных шагов России на действия США по созданию глобальной ПРО "могла бы стать корректировка нашей позиции в отношении некоторых аспектов ДНЯО"."В частности, можно было бы проанализировать и пересмотреть наши подходы к уже имеющимся наработкам, например, к итоговому документу Обзорной конференции 2000 года. Потеря актуальности седьмого пункта его практических шагов, предусматривающего сохранение и укрепление Договора о ПРО и порушенного американской администрацией уже через два года после его принятия, привела к подрыву комплексного характера всего пакета", - считает российский дипломат.По его мнению, России "придется по-новому посмотреть и на все наши обязательства в области укрепления транспарентности и мер доверия, приостановить дискуссии по ядерным рискам и угрозам, которые становятся пустыми разговорами в условиях нарастания усилий западников по подрыву стратегических и нестратегических сил ядерного сдерживания"."Да и в целом другие направления контроля над вооружениями, разоружения и нераспространения должны быть более тесно увязаны с заявками США на глобальное доминирование. Сложно судить, насколько оправдана наша линия на сотрудничество с американцами только на тех направлениях, в которых они заинтересованы", - заключил Машков.

https://ria.ru/20250129/amerika-1995931301.html

https://ria.ru/20250125/prezident-1995191801.html

https://ria.ru/20250130/ssha-1996394866.html

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россия, сша, григорий машков (посол по особым поручениям мид рф, председатель режима контроля за ракетной технологией (ркрт), в мире