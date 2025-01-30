https://ria.ru/20250130/mid-1996369885.html
Молдавия препятствует оказанию гумпомощи Приднестровью, заявил МИД России
Молдавия препятствует оказанию гумпомощи Приднестровью, заявил МИД России - РИА Новости, 30.01.2025
Молдавия препятствует оказанию гумпомощи Приднестровью, заявил МИД России
Россия обеспокоена затягиванием решения энергетического кризиса со стороны Кишинева, Молдавия препятствует реализации механизмов гумпомощи Тирасполю и со... РИА Новости, 30.01.2025
2025-01-30T14:47:00+03:00
2025-01-30T14:47:00+03:00
2025-01-30T15:04:00+03:00
россия
молдавия
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приднестровская молдавская республика
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МОСКВА, 30 янв - РИА Новости. Россия обеспокоена затягиванием решения энергетического кризиса со стороны Кишинева, Молдавия препятствует реализации механизмов гумпомощи Тирасполю и со стороны РФ, и со стороны Евросоюза, заявили в российском МИД."Мы крайне обеспокоены затягиванием решения проблемы обеспечения Приднестровья природным газом, возникшей в результате закрытия Украиной с 1 января транзита российских энергоносителей через свою территорию", - говорится в сообщении.Подчеркивается, что трудности для Приднестровья нарастают, и непонятными остаются причины новых проволочек и возражений Кишинева против предлагаемых внешними партнерами вариантов действий. Как подчеркнули в МИД, РФ предложила механизм закупки газа и его доставки в Приднестровья в новых условиях, но Кишинев препятствовал реализации предложенной схемы.Затем, добавили в российском МИД, в ситуацию вмешался ЕС и объявил о гранте на 30 миллионов евро для покрытия энергетических потребностей региона, Тирасполь приветствовал финансовую помощь Брюсселя, но и здесь Кишинев стал выдвигать условия и оговорки."С молдавской стороны звучат противоречивые заявления. Дошло до того, что руководство Приднестровья было вынуждено публично обратиться к Еврокомиссии с просьбой повлиять на молдавскую сторону. Таким образом, сегодня власти в Кишиневе препятствуют реализации любых механизмов гуманитарной помощи Приднестровью, исходящих со стороны и Российской Федерации, и Европейского союза", - подчеркнули в МИД.В МИД заключили, что неустанно звучащие от Молдавии заявления о готовности положить конец трудностям приднестровцев не более, чем декларации.
https://ria.ru/20250130/pridnestrove-1996237412.html
https://ria.ru/20250130/pridnestrove-1996252817.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, молдавия, в мире, приднестровская молдавская республика
Россия, Молдавия, В мире, Приднестровская Молдавская Республика
Молдавия препятствует оказанию гумпомощи Приднестровью, заявил МИД России
МИД: Молдавия препятствует оказанию помощи Приднестровью со стороны России и ЕС