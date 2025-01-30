https://ria.ru/20250130/mid--1996370082.html
Кишинев заинтересован в энергетическом кризисе в ПМР, заявил МИД России
Кишинев заинтересован в энергетическом кризисе в ПМР, заявил МИД России - РИА Новости, 30.01.2025
Кишинев заинтересован в энергетическом кризисе в ПМР, заявил МИД России
Молдавия заинтересована в использовании энергетического кризиса в Приднестровье в качестве оружия для давления на Тирасполь, заявили в российском МИД. РИА Новости, 30.01.2025
2025-01-30T14:50:00+03:00
2025-01-30T14:50:00+03:00
2025-01-30T15:04:00+03:00
кишинев
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МОСКВА, 30 янв - РИА Новости. Молдавия заинтересована в использовании энергетического кризиса в Приднестровье в качестве оружия для давления на Тирасполь, заявили в российском МИД."На деле в Кишиневе, похоже, заинтересованы использовать энергетический кризис в качестве оружия для усиления давления на непокорное Приднестровье", - подчеркнули в МИД.
https://ria.ru/20250130/pmr-1996289505.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
кишинев, россия, тирасполь, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф), в мире, молдавия
Кишинев, Россия, Тирасполь, Министерство иностранных дел Российской Федерации (МИД РФ), В мире, Молдавия
Кишинев заинтересован в энергетическом кризисе в ПМР, заявил МИД России
МИД России: Кишинев использует энергетический кризис как оружие давления на ПМР