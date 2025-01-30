https://ria.ru/20250130/mid--1996370082.html

Кишинев заинтересован в энергетическом кризисе в ПМР, заявил МИД России

Кишинев заинтересован в энергетическом кризисе в ПМР, заявил МИД России - РИА Новости, 30.01.2025

Кишинев заинтересован в энергетическом кризисе в ПМР, заявил МИД России

Молдавия заинтересована в использовании энергетического кризиса в Приднестровье в качестве оружия для давления на Тирасполь, заявили в российском МИД. РИА Новости, 30.01.2025

2025-01-30T14:50:00+03:00

2025-01-30T14:50:00+03:00

2025-01-30T15:04:00+03:00

кишинев

россия

тирасполь

министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)

в мире

молдавия

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0a/16/1979268429_0:0:3064:1724_1920x0_80_0_0_42548bd8b103d1bd41bae21bad7ec2da.jpg

МОСКВА, 30 янв - РИА Новости. Молдавия заинтересована в использовании энергетического кризиса в Приднестровье в качестве оружия для давления на Тирасполь, заявили в российском МИД."На деле в Кишиневе, похоже, заинтересованы использовать энергетический кризис в качестве оружия для усиления давления на непокорное Приднестровье", - подчеркнули в МИД.

https://ria.ru/20250130/pmr-1996289505.html

кишинев

россия

тирасполь

молдавия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

Наталья Макарова

Наталья Макарова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

кишинев, россия, тирасполь, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф), в мире, молдавия