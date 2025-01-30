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Кишинев заинтересован в энергетическом кризисе в ПМР, заявил МИД России - РИА Новости, 30.01.2025
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14:50 30.01.2025 (обновлено: 15:04 30.01.2025)
https://ria.ru/20250130/mid--1996370082.html
Кишинев заинтересован в энергетическом кризисе в ПМР, заявил МИД России
Кишинев заинтересован в энергетическом кризисе в ПМР, заявил МИД России - РИА Новости, 30.01.2025
Кишинев заинтересован в энергетическом кризисе в ПМР, заявил МИД России
Молдавия заинтересована в использовании энергетического кризиса в Приднестровье в качестве оружия для давления на Тирасполь, заявили в российском МИД. РИА Новости, 30.01.2025
2025-01-30T14:50:00+03:00
2025-01-30T15:04:00+03:00
кишинев
россия
тирасполь
министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)
в мире
молдавия
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МОСКВА, 30 янв - РИА Новости. Молдавия заинтересована в использовании энергетического кризиса в Приднестровье в качестве оружия для давления на Тирасполь, заявили в российском МИД."На деле в Кишиневе, похоже, заинтересованы использовать энергетический кризис в качестве оружия для усиления давления на непокорное Приднестровье", - подчеркнули в МИД.
https://ria.ru/20250130/pmr-1996289505.html
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кишинев, россия, тирасполь, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф), в мире, молдавия
Кишинев, Россия, Тирасполь, Министерство иностранных дел Российской Федерации (МИД РФ), В мире, Молдавия
Кишинев заинтересован в энергетическом кризисе в ПМР, заявил МИД России

МИД России: Кишинев использует энергетический кризис как оружие давления на ПМР

© РИА Новости / Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкЗдание МИД России
Здание МИД России - РИА Новости, 1920, 30.01.2025
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
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Здание МИД России. Архивное фото
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МОСКВА, 30 янв - РИА Новости. Молдавия заинтересована в использовании энергетического кризиса в Приднестровье в качестве оружия для давления на Тирасполь, заявили в российском МИД.
«
"На деле в Кишиневе, похоже, заинтересованы использовать энергетический кризис в качестве оружия для усиления давления на непокорное Приднестровье", - подчеркнули в МИД.
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КишиневРоссияТираспольМинистерство иностранных дел Российской Федерации (МИД РФ)В миреМолдавия
 
 
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