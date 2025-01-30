Meta* выплатит Трампу компенсацию за блокировку его аккаунтов, пишут СМИ
Meta заплатит Трампу компенсацию за блокировку аккаунтов из-за штурма Капитолия
© AP Photo / Charlie RiedelДональд Трамп
© AP Photo / Charlie Riedel
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ВАШИНГТОН, 30 янв - РИА Новости. Американская компания Meta* договорилась о досудебном урегулировании с президентом США Дональдом Трампом и выплатит 25 миллионов долларов по его иску о блокировке его аккаунтов, сообщает Wall Street Journal.
"Meta* согласилась выплатить порядка 25 миллионов долларов, чтобы урегулировать иск от 2021 года, который подал Трамп против компании и ее гендиректора после блокировки на платформах его аккаунтов вслед за атакой на Капитолий", - пишет издание со ссылкой на источник, знакомый с соглашением.
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Три миллиона пойдут покрытие юридических расходов, 22 миллиона долларов будут переданы в фонд президентской библиотеки Трампа.
Аккаунты Трампа были заблокированы в связи с публикациями о штурме Капитолия 6 января 2021 года, когда толпа сторонников республиканца ворвалась в конгресс, чтобы помешать утверждению победы Джо Байдена на выборах в 2020 году. Аккаунты восстановили только в феврале 2023 года.
Трамп после своей инаугурации помиловал 1,5 тысячи осужденных за штурм Капитолия. Его самого привлекали к ответственности, но после победы на выборах уголовные дела были прекращены.
* Принадлежит Meta, деятельность которой запрещена в России как экстремистская