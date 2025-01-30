https://ria.ru/20250130/meta-1996232034.html

Meta* выплатит Трампу компенсацию за блокировку его аккаунтов, пишут СМИ

Meta* выплатит Трампу компенсацию за блокировку его аккаунтов, пишут СМИ - РИА Новости, 30.01.2025

Meta* выплатит Трампу компенсацию за блокировку его аккаунтов, пишут СМИ

Американская компания Meta* договорилась о досудебном урегулировании с президентом США Дональдом Трампом и выплатит 25 миллионов долларов по его иску о... РИА Новости, 30.01.2025

2025-01-30T02:11:00+03:00

2025-01-30T02:11:00+03:00

2025-01-30T02:11:00+03:00

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ВАШИНГТОН, 30 янв - РИА Новости. Американская компания Meta* договорилась о досудебном урегулировании с президентом США Дональдом Трампом и выплатит 25 миллионов долларов по его иску о блокировке его аккаунтов, сообщает Wall Street Journal. "Meta* согласилась выплатить порядка 25 миллионов долларов, чтобы урегулировать иск от 2021 года, который подал Трамп против компании и ее гендиректора после блокировки на платформах его аккаунтов вслед за атакой на Капитолий", - пишет издание со ссылкой на источник, знакомый с соглашением. Три миллиона пойдут покрытие юридических расходов, 22 миллиона долларов будут переданы в фонд президентской библиотеки Трампа. Аккаунты Трампа были заблокированы в связи с публикациями о штурме Капитолия 6 января 2021 года, когда толпа сторонников республиканца ворвалась в конгресс, чтобы помешать утверждению победы Джо Байдена на выборах в 2020 году. Аккаунты восстановили только в феврале 2023 года. Трамп после своей инаугурации помиловал 1,5 тысячи осужденных за штурм Капитолия. Его самого привлекали к ответственности, но после победы на выборах уголовные дела были прекращены.* Принадлежит Meta, деятельность которой запрещена в России как экстремистская

https://ria.ru/20241112/tramp-1983311365.html

https://ria.ru/20250130/diplomatiya-1996229589.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, россия, сша, дональд трамп, джо байден