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Meta* выплатит Трампу компенсацию за блокировку его аккаунтов, пишут СМИ - РИА Новости, 30.01.2025
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02:11 30.01.2025
https://ria.ru/20250130/meta-1996232034.html
Meta* выплатит Трампу компенсацию за блокировку его аккаунтов, пишут СМИ
Meta* выплатит Трампу компенсацию за блокировку его аккаунтов, пишут СМИ - РИА Новости, 30.01.2025
Meta* выплатит Трампу компенсацию за блокировку его аккаунтов, пишут СМИ
Американская компания Meta* договорилась о досудебном урегулировании с президентом США Дональдом Трампом и выплатит 25 миллионов долларов по его иску о... РИА Новости, 30.01.2025
2025-01-30T02:11:00+03:00
2025-01-30T02:11:00+03:00
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ВАШИНГТОН, 30 янв - РИА Новости. Американская компания Meta* договорилась о досудебном урегулировании с президентом США Дональдом Трампом и выплатит 25 миллионов долларов по его иску о блокировке его аккаунтов, сообщает Wall Street Journal. "Meta* согласилась выплатить порядка 25 миллионов долларов, чтобы урегулировать иск от 2021 года, который подал Трамп против компании и ее гендиректора после блокировки на платформах его аккаунтов вслед за атакой на Капитолий", - пишет издание со ссылкой на источник, знакомый с соглашением. Три миллиона пойдут покрытие юридических расходов, 22 миллиона долларов будут переданы в фонд президентской библиотеки Трампа. Аккаунты Трампа были заблокированы в связи с публикациями о штурме Капитолия 6 января 2021 года, когда толпа сторонников республиканца ворвалась в конгресс, чтобы помешать утверждению победы Джо Байдена на выборах в 2020 году. Аккаунты восстановили только в феврале 2023 года. Трамп после своей инаугурации помиловал 1,5 тысячи осужденных за штурм Капитолия. Его самого привлекали к ответственности, но после победы на выборах уголовные дела были прекращены.* Принадлежит Meta, деятельность которой запрещена в России как экстремистская
https://ria.ru/20241112/tramp-1983311365.html
https://ria.ru/20250130/diplomatiya-1996229589.html
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в мире, россия, сша, дональд трамп, джо байден
В мире, Россия, США, Дональд Трамп, Джо Байден
Meta* выплатит Трампу компенсацию за блокировку его аккаунтов, пишут СМИ

Meta заплатит Трампу компенсацию за блокировку аккаунтов из-за штурма Капитолия

© AP Photo / Charlie RiedelДональд Трамп
Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 30.01.2025
© AP Photo / Charlie Riedel
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ВАШИНГТОН, 30 янв - РИА Новости. Американская компания Meta* договорилась о досудебном урегулировании с президентом США Дональдом Трампом и выплатит 25 миллионов долларов по его иску о блокировке его аккаунтов, сообщает Wall Street Journal.
"Meta* согласилась выплатить порядка 25 миллионов долларов, чтобы урегулировать иск от 2021 года, который подал Трамп против компании и ее гендиректора после блокировки на платформах его аккаунтов вслед за атакой на Капитолий", - пишет издание со ссылкой на источник, знакомый с соглашением.
Дональд Трамп и Джей-Ди Вэнс во время выступления в Уэст-Палм-Бич, штат Флорида - РИА Новости, 1920, 12.11.2024
Группа The White Stripes отозвала иск против Трампа
12 ноября 2024, 15:31
Три миллиона пойдут покрытие юридических расходов, 22 миллиона долларов будут переданы в фонд президентской библиотеки Трампа.
Аккаунты Трампа были заблокированы в связи с публикациями о штурме Капитолия 6 января 2021 года, когда толпа сторонников республиканца ворвалась в конгресс, чтобы помешать утверждению победы Джо Байдена на выборах в 2020 году. Аккаунты восстановили только в феврале 2023 года.
Трамп после своей инаугурации помиловал 1,5 тысячи осужденных за штурм Капитолия. Его самого привлекали к ответственности, но после победы на выборах уголовные дела были прекращены.
* Принадлежит Meta, деятельность которой запрещена в России как экстремистская
Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 30.01.2025
Новый посол Великобритании в США отказался от своих слов о Трампе
01:38
 
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