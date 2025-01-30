https://ria.ru/20250130/merilend-1996247265.html

Мэриленд направил водолазов к месту крушения самолета под Вашингтоном

Мэриленд направил водолазов к месту крушения самолета под Вашингтоном - РИА Новости, 30.01.2025

Мэриленд направил водолазов к месту крушения самолета под Вашингтоном

Власти штата Мэриленд задействовали водолазные группы для участия в поисково-спасательной операции после столкновения пассажирского самолета с вертолетом в... РИА Новости, 30.01.2025

2025-01-30T07:30:00+03:00

2025-01-30T07:30:00+03:00

2025-01-30T07:30:00+03:00

в мире

мэриленд

столкновение военного вертолета с самолетом под вашингтоном

вашингтон

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ВАШИНГТОН, 30 янв – РИА Новости. Власти штата Мэриленд задействовали водолазные группы для участия в поисково-спасательной операции после столкновения пассажирского самолета с вертолетом в районе столичного аэропорта имени Рейгана, сообщил губернатор штата Уэс Мур. Небольшой самолет упал в реку Потомак рядом с аэропортом Вашингтона имени Рональда Рейгана (DCA). "Мы внимательно следим за авиаинцидентом, произошедшим ранее этим вечером недалеко от Вашингтона. Власти Мэриленда и местные службы участвуют в операции. Для содействия поисково-спасательным работам к месту происшествия направлены водолазы", – написал губернатор штата в соцсети X. По его словам, управление по чрезвычайным ситуациям штата повысило уровень готовности своего координационного центра до "усиленного" режима. Кроме того, сотрудники полиции Мэриленда и морской полиции штата также задействованы в операции.

https://ria.ru/20250130/aeroport-1996238875.html

мэриленд

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в мире, мэриленд, столкновение военного вертолета с самолетом под вашингтоном, вашингтон