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Мэриленд направил водолазов к месту крушения самолета под Вашингтоном
Мэриленд направил водолазов к месту крушения самолета под Вашингтоном - РИА Новости, 30.01.2025
Мэриленд направил водолазов к месту крушения самолета под Вашингтоном
Власти штата Мэриленд задействовали водолазные группы для участия в поисково-спасательной операции после столкновения пассажирского самолета с вертолетом в... РИА Новости, 30.01.2025
2025-01-30T07:30:00+03:00
2025-01-30T07:30:00+03:00
2025-01-30T07:30:00+03:00
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столкновение военного вертолета с самолетом под вашингтоном
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ВАШИНГТОН, 30 янв – РИА Новости. Власти штата Мэриленд задействовали водолазные группы для участия в поисково-спасательной операции после столкновения пассажирского самолета с вертолетом в районе столичного аэропорта имени Рейгана, сообщил губернатор штата Уэс Мур. Небольшой самолет упал в реку Потомак рядом с аэропортом Вашингтона имени Рональда Рейгана (DCA). "Мы внимательно следим за авиаинцидентом, произошедшим ранее этим вечером недалеко от Вашингтона. Власти Мэриленда и местные службы участвуют в операции. Для содействия поисково-спасательным работам к месту происшествия направлены водолазы", – написал губернатор штата в соцсети X. По его словам, управление по чрезвычайным ситуациям штата повысило уровень готовности своего координационного центра до "усиленного" режима. Кроме того, сотрудники полиции Мэриленда и морской полиции штата также задействованы в операции.
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в мире, мэриленд, столкновение военного вертолета с самолетом под вашингтоном, вашингтон
В мире, Мэриленд, Столкновение военного вертолета с самолетом под Вашингтоном, Вашингтон
Мэриленд направил водолазов к месту крушения самолета под Вашингтоном
Мэриленд направил водолазов к месту крушения самолета и вертолета в реке Потомак