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Мэриленд направил водолазов к месту крушения самолета под Вашингтоном - РИА Новости, 30.01.2025
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07:30 30.01.2025
https://ria.ru/20250130/merilend-1996247265.html
Мэриленд направил водолазов к месту крушения самолета под Вашингтоном
Мэриленд направил водолазов к месту крушения самолета под Вашингтоном - РИА Новости, 30.01.2025
Мэриленд направил водолазов к месту крушения самолета под Вашингтоном
Власти штата Мэриленд задействовали водолазные группы для участия в поисково-спасательной операции после столкновения пассажирского самолета с вертолетом в... РИА Новости, 30.01.2025
2025-01-30T07:30:00+03:00
2025-01-30T07:30:00+03:00
в мире
мэриленд
столкновение военного вертолета с самолетом под вашингтоном
вашингтон
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ВАШИНГТОН, 30 янв – РИА Новости. Власти штата Мэриленд задействовали водолазные группы для участия в поисково-спасательной операции после столкновения пассажирского самолета с вертолетом в районе столичного аэропорта имени Рейгана, сообщил губернатор штата Уэс Мур. Небольшой самолет упал в реку Потомак рядом с аэропортом Вашингтона имени Рональда Рейгана (DCA). "Мы внимательно следим за авиаинцидентом, произошедшим ранее этим вечером недалеко от Вашингтона. Власти Мэриленда и местные службы участвуют в операции. Для содействия поисково-спасательным работам к месту происшествия направлены водолазы", – написал губернатор штата в соцсети X. По его словам, управление по чрезвычайным ситуациям штата повысило уровень готовности своего координационного центра до "усиленного" режима. Кроме того, сотрудники полиции Мэриленда и морской полиции штата также задействованы в операции.
https://ria.ru/20250130/aeroport-1996238875.html
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в мире, мэриленд, столкновение военного вертолета с самолетом под вашингтоном, вашингтон
В мире, Мэриленд, Столкновение военного вертолета с самолетом под Вашингтоном, Вашингтон
Мэриленд направил водолазов к месту крушения самолета под Вашингтоном

Мэриленд направил водолазов к месту крушения самолета и вертолета в реке Потомак

© Скриншот из видео с камеры наблюдения Кеннеди -Момент столкновения пассажирского самолета с вертолетом над Вашингтоном
Момент столкновения пассажирского самолета с вертолетом над Вашингтоном - РИА Новости, 1920, 30.01.2025
© Скриншот из видео с камеры наблюдения Кеннеди -
Момент столкновения пассажирского самолета с вертолетом над Вашингтоном
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ВАШИНГТОН, 30 янв – РИА Новости. Власти штата Мэриленд задействовали водолазные группы для участия в поисково-спасательной операции после столкновения пассажирского самолета с вертолетом в районе столичного аэропорта имени Рейгана, сообщил губернатор штата Уэс Мур.
Небольшой самолет упал в реку Потомак рядом с аэропортом Вашингтона имени Рональда Рейгана (DCA).
"Мы внимательно следим за авиаинцидентом, произошедшим ранее этим вечером недалеко от Вашингтона. Власти Мэриленда и местные службы участвуют в операции. Для содействия поисково-спасательным работам к месту происшествия направлены водолазы", – написал губернатор штата в соцсети X.
По его словам, управление по чрезвычайным ситуациям штата повысило уровень готовности своего координационного центра до "усиленного" режима. Кроме того, сотрудники полиции Мэриленда и морской полиции штата также задействованы в операции.
Пассажирский самолет в небе - РИА Новости, 1920, 30.01.2025
Аэропорт в Вашингтоне приостановил работу из-за инцидента с самолетом
05:11
 
В миреМэрилендСтолкновение военного вертолета с самолетом под ВашингтономВашингтон
 
 
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