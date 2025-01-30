https://ria.ru/20250130/menendes-1996223186.html

Экс-сенатор Менендес заявил о своей невиновности

Экс-сенатор Менендес заявил о своей невиновности - РИА Новости, 30.01.2025

Экс-сенатор Менендес заявил о своей невиновности

Осужденный на 11 лет тюрьмы за коррупцию экс-сенатор США Боб Менендес после приговора заявил о своей невиновности, пообещал обжаловать вердикт. РИА Новости, 30.01.2025

2025-01-30T00:20:00+03:00

2025-01-30T00:20:00+03:00

2025-01-30T00:33:00+03:00

сша

в мире

роберт менендес

россия

нью-йорк (город)

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/09/16/1898072885_0:320:3072:2048_1920x0_80_0_0_0d3bba8133aa49f686ca9707413b12ee.jpg

НЬЮ-ЙОРК, 30 янв – РИА Новости. Осужденный на 11 лет тюрьмы за коррупцию экс-сенатор США Боб Менендес после приговора заявил о своей невиновности, пообещал обжаловать вердикт.Ранее в среду суд в Нью-Йорке приговорил экс-сенатора и автора "матери всех санкций" против РФ к 11 годам тюрьмы по делу о коррупции, взяточничестве и лоббировании интересов иностранных государств, писали американские СМИ"Я невиновен и с нетерпением жду возможности подать апелляции", – сказал Менендес журналистам после оглашения приговора, кадры транслировали местные СМИ.Менендес, занимавший пост сенатора от Нью-Джерси 18 лет, был осужден по 16 пунктам обвинения, включая использование своего влияния для лоббирования интересов Египта и ряда бизнесменов. В ходе обыска в его доме в 2022 году были обнаружены 150 тысяч долларов в золотых слитках и 480 тысяч долларов наличными, которые связывают со взятками.Сенатор прославился как один из авторов закона о "матери всех санкций" против России в ответ на предпринятую ею специальную военную операцию на Украине. В 2022 году он предлагал меры, направленные на "финансовый крах" российской экономики, включая санкции против крупнейших банков, энергетического сектора и ограничение возможности России продавать суверенный долг.Прокуратура при этом требовала приговорить Менендеса к 15 годам лишения свободы, указывая на беспрецедентный характер его преступлений. Вместе с ним были осуждены Ваэль Хана и Фред Дайбес, которым грозит до 10 лет тюрьмы.Адвокаты Менендеса в свою очередь просили смягчить наказание, ссылаясь на его почтенный возраст (71 год), разрушенную карьеру и тяжелые личные обстоятельства, включая болезнь его жены, которой предстоит суд по аналогичным обвинениям. Защита утверждала, что Менендес уже понес значительные потери, включая утрату репутации, пенсии и политической карьеры.В РФ не раз заявляли, что страна справится с санкционным давлением, которое Запад начал оказывать на Россию несколько лет назад и продолжает усиливать. В Москве отмечали, что Западу не хватает мужества признать провал санкций против РФ. В самих западных странах не раз звучали мнения, что антироссийские санкции неэффективны.

https://ria.ru/20250110/sud-1993035963.html

https://ria.ru/20250129/mask-1996185080.html

https://ria.ru/20241204/bayden-1987231110.html

сша

россия

нью-йорк (город)

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

Дарья Буймова

Дарья Буймова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

сша, в мире, роберт менендес, россия, нью-йорк (город)