https://ria.ru/20250130/medvedev-1996453663.html
Медведев призвал не допустить легализации мигрантов с наркозависимостью
Медведев призвал не допустить легализации мигрантов с наркозависимостью - РИА Новости, 30.01.2025
Медведев призвал не допустить легализации мигрантов с наркозависимостью
Надо исключить для мигрантов с наркозависмостью возможность остаться в России и легализоваться, заявил заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий... РИА Новости, 30.01.2025
2025-01-30T17:49:00+03:00
2025-01-30T17:49:00+03:00
2025-01-30T18:01:00+03:00
дмитрий медведев
россия
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МОСКВА, 30 янв - РИА Новости. Надо исключить для мигрантов с наркозависмостью возможность остаться в России и легализоваться, заявил заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев."Одна из острых проблем в области миграции – ситуация с иностранцами, которые заражены опасными инфекциями или употребляют наркотики. Их надо без промедления выдворять за пределы России. Надо исключить для таких мигрантов возможность остаться в России и легализоваться", - написал Медведев на своей странице во "ВКонтакте".
https://ria.ru/20241203/migranty-1987091038.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
дмитрий медведев, россия, общество
Дмитрий Медведев, Россия, Общество
Медведев призвал не допустить легализации мигрантов с наркозависимостью
Медведев призвал не допустить легализации в России мигрантов с наркозависимостью