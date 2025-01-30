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Медведев призвал не допустить легализации мигрантов с наркозависимостью - РИА Новости, 30.01.2025
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17:49 30.01.2025 (обновлено: 18:01 30.01.2025)
https://ria.ru/20250130/medvedev-1996453663.html
Медведев призвал не допустить легализации мигрантов с наркозависимостью
Медведев призвал не допустить легализации мигрантов с наркозависимостью - РИА Новости, 30.01.2025
Медведев призвал не допустить легализации мигрантов с наркозависимостью
Надо исключить для мигрантов с наркозависмостью возможность остаться в России и легализоваться, заявил заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий... РИА Новости, 30.01.2025
2025-01-30T17:49:00+03:00
2025-01-30T18:01:00+03:00
дмитрий медведев
россия
общество
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МОСКВА, 30 янв - РИА Новости. Надо исключить для мигрантов с наркозависмостью возможность остаться в России и легализоваться, заявил заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев."Одна из острых проблем в области миграции – ситуация с иностранцами, которые заражены опасными инфекциями или употребляют наркотики. Их надо без промедления выдворять за пределы России. Надо исключить для таких мигрантов возможность остаться в России и легализоваться", - написал Медведев на своей странице во "ВКонтакте".
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дмитрий медведев, россия, общество
Дмитрий Медведев, Россия, Общество
Медведев призвал не допустить легализации мигрантов с наркозависимостью

Медведев призвал не допустить легализации в России мигрантов с наркозависимостью

© РИА Новости / Екатерина Штукина | Перейти в медиабанкДмитрий Медведев
Дмитрий Медведев - РИА Новости, 1920, 30.01.2025
© РИА Новости / Екатерина Штукина
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МОСКВА, 30 янв - РИА Новости. Надо исключить для мигрантов с наркозависмостью возможность остаться в России и легализоваться, заявил заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев.
«
"Одна из острых проблем в области миграции – ситуация с иностранцами, которые заражены опасными инфекциями или употребляют наркотики. Их надо без промедления выдворять за пределы России. Надо исключить для таких мигрантов возможность остаться в России и легализоваться", - написал Медведев на своей странице во "ВКонтакте".
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