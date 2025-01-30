https://ria.ru/20250130/medvedev-1996453663.html

Медведев призвал не допустить легализации мигрантов с наркозависимостью

Медведев призвал не допустить легализации мигрантов с наркозависимостью - РИА Новости, 30.01.2025

Медведев призвал не допустить легализации мигрантов с наркозависимостью

Надо исключить для мигрантов с наркозависмостью возможность остаться в России и легализоваться, заявил заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий... РИА Новости, 30.01.2025

2025-01-30T17:49:00+03:00

2025-01-30T17:49:00+03:00

2025-01-30T18:01:00+03:00

дмитрий медведев

россия

общество

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МОСКВА, 30 янв - РИА Новости. Надо исключить для мигрантов с наркозависмостью возможность остаться в России и легализоваться, заявил заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев."Одна из острых проблем в области миграции – ситуация с иностранцами, которые заражены опасными инфекциями или употребляют наркотики. Их надо без промедления выдворять за пределы России. Надо исключить для таких мигрантов возможность остаться в России и легализоваться", - написал Медведев на своей странице во "ВКонтакте".

https://ria.ru/20241203/migranty-1987091038.html

россия

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Наталья Макарова

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Наталья Макарова

дмитрий медведев, россия, общество