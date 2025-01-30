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Медведев призвал депортировать иностранцев, употребляющих наркотики
Медведев призвал депортировать иностранцев, употребляющих наркотики - РИА Новости, 30.01.2025
Медведев призвал депортировать иностранцев, употребляющих наркотики
Иностранцев, которые заражены опасными инфекциями или употребляют наркотики, надо без промедления выдворять за пределы России, заявил зампредседателя Совбеза РФ РИА Новости, 30.01.2025
2025-01-30T17:43:00+03:00
2025-01-30T17:43:00+03:00
2025-01-30T18:29:00+03:00
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МОСКВА, 30 янв - РИА Новости. Иностранцев, которые заражены опасными инфекциями или употребляют наркотики, надо без промедления выдворять за пределы России, заявил зампредседателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев.Медведев в четверг провел совещание по вопросам совершенствования миграционного законодательства."Одна из острых проблем в области миграции – ситуация с иностранцами, которые заражены опасными инфекциями или употребляют наркотики. Их надо без промедления выдворять за пределы России", - написал он на своей странице в соцсети "ВКонтакте".В ходе совещания Медведев также отметил, что без таких мер невозможно в полной мере обеспечить эпидемиологическую безопасность граждан РФ и противодействовать наркомании, преступности и другим опасным явлениям.Зампред Совбеза на совещании добавил, что на практике предусмотренные законом процедуры "зачастую затягиваются, решения о депортации принимаются долго, выполняются далеко не всегда"."Нередко такие лица скрываются от контроля и продолжают жить в нашей стране. Более того, есть и факты, когда иностранцы с такими проблемами легализовывались и даже получали гражданство нашей страны. Это, конечно, безобразие", - сказал Медведев.
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россия, общество, дмитрий медведев
Россия, Общество, Дмитрий Медведев
Медведев призвал депортировать иностранцев, употребляющих наркотики
Медведев: иностранцев, употребляющих наркотики, надо выдворять за пределы России
МОСКВА, 30 янв - РИА Новости.
Иностранцев, которые заражены опасными инфекциями или употребляют наркотики, надо без промедления выдворять за пределы России, заявил зампредседателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев
.
Медведев в четверг провел совещание по вопросам совершенствования миграционного законодательства.
"Одна из острых проблем в области миграции – ситуация с иностранцами, которые заражены опасными инфекциями или употребляют наркотики. Их надо без промедления выдворять за пределы России", - написал он на своей странице в соцсети "ВКонтакте".
В ходе совещания Медведев также отметил, что без таких мер невозможно в полной мере обеспечить эпидемиологическую безопасность граждан РФ и противодействовать наркомании, преступности и другим опасным явлениям.
Зампред Совбеза на совещании добавил, что на практике предусмотренные законом процедуры "зачастую затягиваются, решения о депортации принимаются долго, выполняются далеко не всегда".
"Нередко такие лица скрываются от контроля и продолжают жить в нашей стране. Более того, есть и факты, когда иностранцы с такими проблемами легализовывались и даже получали гражданство нашей страны. Это, конечно, безобразие", - сказал Медведев.