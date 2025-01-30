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Минздрав подготовил проект о новых правилах выдачи медсправок для водителей - РИА Новости, 30.01.2025
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10:09 30.01.2025 (обновлено: 10:32 30.01.2025)
https://ria.ru/20250130/medspravki-1996274088.html
Минздрав подготовил проект о новых правилах выдачи медсправок для водителей
Минздрав подготовил проект о новых правилах выдачи медсправок для водителей - РИА Новости, 30.01.2025
Минздрав подготовил проект о новых правилах выдачи медсправок для водителей
Данные диспансеризации планируется использовать для оформления медсправок водителям, чтобы им не не нужно было проходить обследования повторно, подготовлен... РИА Новости, 30.01.2025
2025-01-30T10:09:00+03:00
2025-01-30T10:32:00+03:00
общество
россия
министерство здравоохранения рф (минздрав россии)
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МОСКВА, 30 янв - РИА Новости. Данные диспансеризации планируется использовать для оформления медсправок водителям, чтобы им не не нужно было проходить обследования повторно, подготовлен соответствующий проект изменений в законодательство, сообщила пресс-служба Минздрава России."Совместно с профильным комитетом Государственной думы подготовлен проект изменений в законодательство, который позволит сократить временные затраты граждан при получении государственных услуг за счет использования данных профосмотров и диспансеризации. Таким образом, гражданам не придется повторно проходить обследования для получения медицинского заключения на управление автотранспортом",- говорится в сообщении.В 2024 году была также организована работа по совершенствованию приказа Минздрава России о порядке проведения медицинского освидетельствования, уточнили в пресс-службе. Приказ принят и вступит в силу 1 сентября 2025 года. Он позволит передавать данные освидетельствования на состояние алкогольного опьянения в наркологические диспансеры по месту жительства водителей, пояснили в министерстве.
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общество, россия, министерство здравоохранения рф (минздрав россии)
Общество, Россия, Министерство здравоохранения РФ (Минздрав России)
Минздрав подготовил проект о новых правилах выдачи медсправок для водителей

Данные диспансеризации планируют использовать при выдаче медсправок водителям

© РИА Новости / Николай Хижняк | Перейти в медиабанкОчередь на прохождение транспортной комиссии в медицинском центре
Очередь на прохождение транспортной комиссии в медицинском центре - РИА Новости, 1920, 30.01.2025
© РИА Новости / Николай Хижняк
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Очередь на прохождение транспортной комиссии в медицинском центре. Архивное фото
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МОСКВА, 30 янв - РИА Новости. Данные диспансеризации планируется использовать для оформления медсправок водителям, чтобы им не не нужно было проходить обследования повторно, подготовлен соответствующий проект изменений в законодательство, сообщила пресс-служба Минздрава России.
"Совместно с профильным комитетом Государственной думы подготовлен проект изменений в законодательство, который позволит сократить временные затраты граждан при получении государственных услуг за счет использования данных профосмотров и диспансеризации. Таким образом, гражданам не придется повторно проходить обследования для получения медицинского заключения на управление автотранспортом",- говорится в сообщении.
В 2024 году была также организована работа по совершенствованию приказа Минздрава России о порядке проведения медицинского освидетельствования, уточнили в пресс-службе. Приказ принят и вступит в силу 1 сентября 2025 года. Он позволит передавать данные освидетельствования на состояние алкогольного опьянения в наркологические диспансеры по месту жительства водителей, пояснили в министерстве.
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ОбществоРоссияМинистерство здравоохранения РФ (Минздрав России)
 
 
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