Минздрав подготовил проект о новых правилах выдачи медсправок для водителей
Данные диспансеризации планируют использовать при выдаче медсправок водителям
© РИА Новости / Николай Хижняк | Перейти в медиабанкОчередь на прохождение транспортной комиссии в медицинском центре
Очередь на прохождение транспортной комиссии в медицинском центре. Архивное фото
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МОСКВА, 30 янв - РИА Новости. Данные диспансеризации планируется использовать для оформления медсправок водителям, чтобы им не не нужно было проходить обследования повторно, подготовлен соответствующий проект изменений в законодательство, сообщила пресс-служба Минздрава России.
"Совместно с профильным комитетом Государственной думы подготовлен проект изменений в законодательство, который позволит сократить временные затраты граждан при получении государственных услуг за счет использования данных профосмотров и диспансеризации. Таким образом, гражданам не придется повторно проходить обследования для получения медицинского заключения на управление автотранспортом",- говорится в сообщении.
В 2024 году была также организована работа по совершенствованию приказа Минздрава России о порядке проведения медицинского освидетельствования, уточнили в пресс-службе. Приказ принят и вступит в силу 1 сентября 2025 года. Он позволит передавать данные освидетельствования на состояние алкогольного опьянения в наркологические диспансеры по месту жительства водителей, пояснили в министерстве.