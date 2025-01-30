https://ria.ru/20250130/medspravki-1996274088.html

Минздрав подготовил проект о новых правилах выдачи медсправок для водителей

Минздрав подготовил проект о новых правилах выдачи медсправок для водителей - РИА Новости, 30.01.2025

Минздрав подготовил проект о новых правилах выдачи медсправок для водителей

Данные диспансеризации планируется использовать для оформления медсправок водителям, чтобы им не не нужно было проходить обследования повторно, подготовлен... РИА Новости, 30.01.2025

2025-01-30T10:09:00+03:00

2025-01-30T10:09:00+03:00

2025-01-30T10:32:00+03:00

общество

россия

министерство здравоохранения рф (минздрав россии)

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МОСКВА, 30 янв - РИА Новости. Данные диспансеризации планируется использовать для оформления медсправок водителям, чтобы им не не нужно было проходить обследования повторно, подготовлен соответствующий проект изменений в законодательство, сообщила пресс-служба Минздрава России."Совместно с профильным комитетом Государственной думы подготовлен проект изменений в законодательство, который позволит сократить временные затраты граждан при получении государственных услуг за счет использования данных профосмотров и диспансеризации. Таким образом, гражданам не придется повторно проходить обследования для получения медицинского заключения на управление автотранспортом",- говорится в сообщении.В 2024 году была также организована работа по совершенствованию приказа Минздрава России о порядке проведения медицинского освидетельствования, уточнили в пресс-службе. Приказ принят и вступит в силу 1 сентября 2025 года. Он позволит передавать данные освидетельствования на состояние алкогольного опьянения в наркологические диспансеры по месту жительства водителей, пояснили в министерстве.

https://ria.ru/20250119/strakhovka-1994417392.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

общество, россия, министерство здравоохранения рф (минздрав россии)