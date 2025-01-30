https://ria.ru/20250130/medinskiy-1996336871.html
Мединский заявил, что абсолютной свободы слова не существует
Мединский заявил, что абсолютной свободы слова не существует - РИА Новости, 30.01.2025
Мединский заявил, что абсолютной свободы слова не существует
Абсолютной свободы слова нет и никогда не было, в России есть относительная свобода слова, заявил помощник президента Владимир Мединский. РИА Новости, 30.01.2025
2025-01-30T12:56:00+03:00
2025-01-30T12:56:00+03:00
2025-01-30T12:56:00+03:00
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МОСКВА, 30 янв - РИА Новости. Абсолютной свободы слова нет и никогда не было, в России есть относительная свобода слова, заявил помощник президента Владимир Мединский. "Абсолютной свободы слова нет нигде и никогда не было, это миф. В России есть относительная свобода слова. У нас, например, нет культуры отмены, как на Западе. Хотя, как показывают последние выступления президента США, они там тоже все от этого сильно устали. И, наверное, маятник, к радости традиционалистов, консерваторов и просто людей нормальных, качнется в обратную сторону. Посмотрим, время покажет", - сказал Мединский в интервью РБК. По его словам, в условиях ведения СВО добиваться абсолютной свободы слова по каким-то военным вопросам было бы по меньшей мере странно. "Ее нет и быть не может. Но во всем остальном, я считаю, что мы более свободная страна. У нас больше цензоров внутри нас самих сидит, чем кто-то нас контролирует", - добавил Мединский.
https://ria.ru/20250130/medinskiy-1996334723.html
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россия, сша, владимир мединский, общество
Россия, США, Владимир Мединский, Общество
Мединский заявил, что абсолютной свободы слова не существует
Мединский заявил, что абсолютной свободы слова нет и никогда не было
МОСКВА, 30 янв - РИА Новости. Абсолютной свободы слова нет и никогда не было, в России есть относительная свобода слова, заявил помощник президента Владимир Мединский.
"Абсолютной свободы слова нет нигде и никогда не было, это миф. В России есть относительная свобода слова. У нас, например, нет культуры отмены, как на Западе. Хотя, как показывают последние выступления президента США, они там тоже все от этого сильно устали. И, наверное, маятник, к радости традиционалистов, консерваторов и просто людей нормальных, качнется в обратную сторону. Посмотрим, время покажет", - сказал Мединский в интервью РБК.
По его словам, в условиях ведения СВО добиваться абсолютной свободы слова по каким-то военным вопросам было бы по меньшей мере странно.
"Ее нет и быть не может. Но во всем остальном, я считаю, что мы более свободная страна. У нас больше цензоров внутри нас самих сидит, чем кто-то нас контролирует", - добавил Мединский.