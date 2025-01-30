https://ria.ru/20250130/medinskiy-1996336871.html

Мединский заявил, что абсолютной свободы слова не существует

Мединский заявил, что абсолютной свободы слова не существует - РИА Новости, 30.01.2025

Мединский заявил, что абсолютной свободы слова не существует

Абсолютной свободы слова нет и никогда не было, в России есть относительная свобода слова, заявил помощник президента Владимир Мединский. РИА Новости, 30.01.2025

2025-01-30T12:56:00+03:00

2025-01-30T12:56:00+03:00

2025-01-30T12:56:00+03:00

россия

сша

владимир мединский

общество

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/06/0f/1878417348_0:245:3072:1973_1920x0_80_0_0_4ede243d3dfa191042625af6936910a5.jpg

МОСКВА, 30 янв - РИА Новости. Абсолютной свободы слова нет и никогда не было, в России есть относительная свобода слова, заявил помощник президента Владимир Мединский. "Абсолютной свободы слова нет нигде и никогда не было, это миф. В России есть относительная свобода слова. У нас, например, нет культуры отмены, как на Западе. Хотя, как показывают последние выступления президента США, они там тоже все от этого сильно устали. И, наверное, маятник, к радости традиционалистов, консерваторов и просто людей нормальных, качнется в обратную сторону. Посмотрим, время покажет", - сказал Мединский в интервью РБК. По его словам, в условиях ведения СВО добиваться абсолютной свободы слова по каким-то военным вопросам было бы по меньшей мере странно. "Ее нет и быть не может. Но во всем остальном, я считаю, что мы более свободная страна. У нас больше цензоров внутри нас самих сидит, чем кто-то нас контролирует", - добавил Мединский.

https://ria.ru/20250130/medinskiy-1996334723.html

https://ria.ru/20240924/medinskiy-1974463597.html

россия

сша

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

россия, сша, владимир мединский, общество