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Мединский заявил, что западники могут быть патриотами - РИА Новости, 30.01.2025
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12:50 30.01.2025
https://ria.ru/20250130/medinskiy-1996334723.html
Мединский заявил, что западники могут быть патриотами
Мединский заявил, что западники могут быть патриотами - РИА Новости, 30.01.2025
Мединский заявил, что западники могут быть патриотами
Человек, симпатизирующий западным ценностям, может быть патриотом, заявил помощник президента РФ Владимир Мединский. РИА Новости, 30.01.2025
2025-01-30T12:50:00+03:00
2025-01-30T12:50:00+03:00
общество
россия
владимир мединский
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МОСКВА, 30 янв - РИА Новости. Человек, симпатизирующий западным ценностям, может быть патриотом, заявил помощник президента РФ Владимир Мединский. "Человек, который симпатизирует западным либеральным ценностям, и патриот — это совершенно не взаимоисключающие понятия... Патриотом может быть и западник, и славянофил, и коммунист, и либерал, и физик, и лирик. Оттого, что вы изучаете физику и работаете инженером, а кто-то гуманитарий, должны ли вы по-разному любить своих родителей - один больше, другой меньше? Нет, конечно. Родина — это Отечество, оно от слова "отец", понимаете? Родина - от слова "род", это семья. Нюансы политических взглядов и ценности никак не исключают того, что вы можете быть патриотом", - сказал Мединский в интервью РБК.
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общество, россия, владимир мединский
Общество, Россия, Владимир Мединский
Мединский заявил, что западники могут быть патриотами

Мединский: человек, симпатизирующий западным ценностям, может быть патриотом

© РИА Новости / Сергей Пятаков | Перейти в медиабанкВладимир Мединский
Владимир Мединский - РИА Новости, 1920, 30.01.2025
© РИА Новости / Сергей Пятаков
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Владимир Мединский. Архивное фото
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МОСКВА, 30 янв - РИА Новости. Человек, симпатизирующий западным ценностям, может быть патриотом, заявил помощник президента РФ Владимир Мединский.
"Человек, который симпатизирует западным либеральным ценностям, и патриот — это совершенно не взаимоисключающие понятия... Патриотом может быть и западник, и славянофил, и коммунист, и либерал, и физик, и лирик. Оттого, что вы изучаете физику и работаете инженером, а кто-то гуманитарий, должны ли вы по-разному любить своих родителей - один больше, другой меньше? Нет, конечно. Родина — это Отечество, оно от слова "отец", понимаете? Родина - от слова "род", это семья. Нюансы политических взглядов и ценности никак не исключают того, что вы можете быть патриотом", - сказал Мединский в интервью РБК.
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