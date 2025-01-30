https://ria.ru/20250130/mchs-1996232791.html

МЧС предупредило об опасности китайских фонариков

МЧС предупредило об опасности китайских фонариков - РИА Новости, 30.01.2025

МЧС предупредило об опасности китайских фонариков

Полет "китайских фонариков" после запуска неуправляем и зависит исключительно от направления ветра, при приземлении они могут спровоцировать сильный пожар,... РИА Новости, 30.01.2025

2025-01-30T02:53:00+03:00

2025-01-30T02:53:00+03:00

2025-01-30T02:53:00+03:00

россия

москва

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

общество

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/02/05/1596220381_0:300:3070:2027_1920x0_80_0_0_162bb239fd70ae62fe39faf02a87cc94.jpg

МОСКВА, 30 янв - РИА Новости. Полет "китайских фонариков" после запуска неуправляем и зависит исключительно от направления ветра, при приземлении они могут спровоцировать сильный пожар, рассказали РИА Новости в пресс-службе МЧС РФ. Ранее российские спасатели неоднократно предупреждали о потенциальной пожарной опасности небесных ("китайских") фонариков, мода на которые продолжается уже несколько лет. "Использование "китайских фонариков" запрещено законодательством", - рассказал собеседник агентства. Он отметил, что фонарик поднимается на высоту до километра, он неуправляем и его полет зависит только от направления ветра. "Продолжительность полета фонарика достигает 20 минут. Он может приземлиться куда угодно и спровоцировать сильный пожар", - добавил представитель ведомства. По его словам, пренебрежение правилами пожарной безопасности грозит гражданам штрафом до 15 тысяч рублей; должностным лицам - до 30 тысяч рублей; предпринимателям - до 60 тысяч рублей; а юридическим лицам - до 400 тысяч рублей. "Запустил фонарик - стал нарушителем и даже, возможно, поджигателем. Не исключена и уголовная ответственность", - заключил собеседник агентства. В ночь на 16 марта 2015 года начался пожар на втором ярусе реконструируемой колокольни высотой в 72 метра в одном из самых знаменитых архитектурных ансамблей Москвы - Новодевичьем монастыре. Возгорание удалось потушить только спустя несколько часов. По данным столичного главка МЧС, возможным источником пожара мог послужить аварийный режим работы электрооборудования колокольни или попадание открытого огня на сгораемые конструкции строительных лесов в результате падения небесного ("китайского") фонарика.

https://ria.ru/20241228/mchs-1991782345.html

https://ria.ru/20241026/mchs-1980208316.html

россия

москва

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

Дарья Буймова

Дарья Буймова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

россия, москва, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), общество