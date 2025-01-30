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МЧС предупредило об опасности китайских фонариков - РИА Новости, 30.01.2025
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02:53 30.01.2025
https://ria.ru/20250130/mchs-1996232791.html
МЧС предупредило об опасности китайских фонариков
МЧС предупредило об опасности китайских фонариков - РИА Новости, 30.01.2025
МЧС предупредило об опасности китайских фонариков
Полет "китайских фонариков" после запуска неуправляем и зависит исключительно от направления ветра, при приземлении они могут спровоцировать сильный пожар,... РИА Новости, 30.01.2025
2025-01-30T02:53:00+03:00
2025-01-30T02:53:00+03:00
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МОСКВА, 30 янв - РИА Новости. Полет "китайских фонариков" после запуска неуправляем и зависит исключительно от направления ветра, при приземлении они могут спровоцировать сильный пожар, рассказали РИА Новости в пресс-службе МЧС РФ. Ранее российские спасатели неоднократно предупреждали о потенциальной пожарной опасности небесных ("китайских") фонариков, мода на которые продолжается уже несколько лет. "Использование "китайских фонариков" запрещено законодательством", - рассказал собеседник агентства. Он отметил, что фонарик поднимается на высоту до километра, он неуправляем и его полет зависит только от направления ветра. "Продолжительность полета фонарика достигает 20 минут. Он может приземлиться куда угодно и спровоцировать сильный пожар", - добавил представитель ведомства. По его словам, пренебрежение правилами пожарной безопасности грозит гражданам штрафом до 15 тысяч рублей; должностным лицам - до 30 тысяч рублей; предпринимателям - до 60 тысяч рублей; а юридическим лицам - до 400 тысяч рублей. "Запустил фонарик - стал нарушителем и даже, возможно, поджигателем. Не исключена и уголовная ответственность", - заключил собеседник агентства. В ночь на 16 марта 2015 года начался пожар на втором ярусе реконструируемой колокольни высотой в 72 метра в одном из самых знаменитых архитектурных ансамблей Москвы - Новодевичьем монастыре. Возгорание удалось потушить только спустя несколько часов. По данным столичного главка МЧС, возможным источником пожара мог послужить аварийный режим работы электрооборудования колокольни или попадание открытого огня на сгораемые конструкции строительных лесов в результате падения небесного ("китайского") фонарика.
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россия, москва, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), общество
Россия, Москва, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), Общество
МЧС предупредило об опасности китайских фонариков

МЧС: китайские фонарики при приземлении могут спровоцировать сильный пожар

© Sputnik / Тарас Иванов | Перейти в медиабанкДевушка на рынке новогодних сувениров, украшений для дома и красочных цветов на центральной улице Ханоя
Девушка на рынке новогодних сувениров, украшений для дома и красочных цветов на центральной улице Ханоя - РИА Новости, 1920, 30.01.2025
© Sputnik / Тарас Иванов
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Девушка на рынке новогодних сувениров, украшений для дома и красочных цветов на центральной улице Ханоя. Архивное фото
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МОСКВА, 30 янв - РИА Новости. Полет "китайских фонариков" после запуска неуправляем и зависит исключительно от направления ветра, при приземлении они могут спровоцировать сильный пожар, рассказали РИА Новости в пресс-службе МЧС РФ.
Ранее российские спасатели неоднократно предупреждали о потенциальной пожарной опасности небесных ("китайских") фонариков, мода на которые продолжается уже несколько лет.
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"Использование "китайских фонариков" запрещено законодательством", - рассказал собеседник агентства.
Он отметил, что фонарик поднимается на высоту до километра, он неуправляем и его полет зависит только от направления ветра. "Продолжительность полета фонарика достигает 20 минут. Он может приземлиться куда угодно и спровоцировать сильный пожар", - добавил представитель ведомства.
По его словам, пренебрежение правилами пожарной безопасности грозит гражданам штрафом до 15 тысяч рублей; должностным лицам - до 30 тысяч рублей; предпринимателям - до 60 тысяч рублей; а юридическим лицам - до 400 тысяч рублей.
«
"Запустил фонарик - стал нарушителем и даже, возможно, поджигателем. Не исключена и уголовная ответственность", - заключил собеседник агентства.
В ночь на 16 марта 2015 года начался пожар на втором ярусе реконструируемой колокольни высотой в 72 метра в одном из самых знаменитых архитектурных ансамблей Москвы - Новодевичьем монастыре. Возгорание удалось потушить только спустя несколько часов. По данным столичного главка МЧС, возможным источником пожара мог послужить аварийный режим работы электрооборудования колокольни или попадание открытого огня на сгораемые конструкции строительных лесов в результате падения небесного ("китайского") фонарика.
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