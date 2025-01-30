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На Кубани выкопали 17,6 километра сооружений для защиты пляжей от мазута - РИА Новости, 30.01.2025
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21:55 30.01.2025
https://ria.ru/20250130/mazut-1996495360.html
На Кубани выкопали 17,6 километра сооружений для защиты пляжей от мазута
На Кубани выкопали 17,6 километра сооружений для защиты пляжей от мазута - РИА Новости, 30.01.2025
На Кубани выкопали 17,6 километра сооружений для защиты пляжей от мазута
Специалисты выкопали 17,6 километров защитных сооружений, состоящих из рва, вала и полипропиленовой сети, для зашиты пляжей Анапы и Темрюкского района от... РИА Новости, 30.01.2025
2025-01-30T21:55:00+03:00
2025-01-30T21:55:00+03:00
происшествия
анапа
темрюкский район
севастополь
крушение двух танкеров в керченском проливе
краснодарский край
россия
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КРАСНОДАР, 30 янв - РИА Новости. Специалисты выкопали 17,6 километров защитных сооружений, состоящих из рва, вала и полипропиленовой сети, для зашиты пляжей Анапы и Темрюкского района от выбросов мазута, сообщили в оперштабе Кубани. "От Центрального пляжа Анапы до поселка Веселовка в Темрюкском районе вдоль берега сделали уже 17,6 километров сооружений для защиты пляжей от шторма и новых выбросов мазута. Работы ведутся на нескольких участках одновременно. В том числе на труднодоступных участках вдоль Бугазской косы между станицей Благовещенской и поселком Веселовка", - говорится в сообщении. Уточняется, что ров и вал остановят нагонную волну февральских штормов, а полипропиленовые сети должны впитать фракции мазута, если их выбросит море. В районе Керченского пролива 15 декабря 2024 года во время шторма потерпели крушение танкеры "Волгонефть-212" и "Волгонефть-239", были эвакуированы 27 моряков, один из них погиб. По данным Минтранса, в море попало около 2,4 тысячи тонн нефтепродуктов. Из трещины в корме "Волгонефти-239", находящейся на мели в районе порта Тамань, 10 января произошел новый выброс мазута, основную часть нефтепродуктов собрали за три дня. Больше всего от загрязнения пострадало черноморское побережье Краснодарского края, на Кубани введен режим ЧС федерального характера. Первые локальные выбросы мазута у крымского берега появились 21 декабря – в районе Керчи, впоследствии нефтепродукты достигли Севастополя. На полуострове в прибрежных регионах введены режимы техногенной ЧС регионального и муниципального характера, в Севастополе 24 января введен режим ЧС федерального характера.
https://ria.ru/20250130/vodolazy-1996483937.html
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происшествия, анапа, темрюкский район, севастополь, крушение двух танкеров в керченском проливе, краснодарский край, россия
Происшествия, Анапа, Темрюкский район, Севастополь, Крушение двух танкеров в Керченском проливе, Краснодарский край, Россия
На Кубани выкопали 17,6 километра сооружений для защиты пляжей от мазута

От Анапы до Веселовки выкопали 17,6 километра сооружений для защиты от мазута

© Фото : Оперативный штаб - Краснодарский край/TelegramПовторный выброс мазута на берегу Анапы
Повторный выброс мазута на берегу Анапы - РИА Новости, 1920, 30.01.2025
© Фото : Оперативный штаб - Краснодарский край/Telegram
Повторный выброс мазута на берегу Анапы. Архивное фото
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КРАСНОДАР, 30 янв - РИА Новости. Специалисты выкопали 17,6 километров защитных сооружений, состоящих из рва, вала и полипропиленовой сети, для зашиты пляжей Анапы и Темрюкского района от выбросов мазута, сообщили в оперштабе Кубани.
"От Центрального пляжа Анапы до поселка Веселовка в Темрюкском районе вдоль берега сделали уже 17,6 километров сооружений для защиты пляжей от шторма и новых выбросов мазута. Работы ведутся на нескольких участках одновременно. В том числе на труднодоступных участках вдоль Бугазской косы между станицей Благовещенской и поселком Веселовка", - говорится в сообщении.
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Уточняется, что ров и вал остановят нагонную волну февральских штормов, а полипропиленовые сети должны впитать фракции мазута, если их выбросит море.
В районе Керченского пролива 15 декабря 2024 года во время шторма потерпели крушение танкеры "Волгонефть-212" и "Волгонефть-239", были эвакуированы 27 моряков, один из них погиб. По данным Минтранса, в море попало около 2,4 тысячи тонн нефтепродуктов.
Из трещины в корме "Волгонефти-239", находящейся на мели в районе порта Тамань, 10 января произошел новый выброс мазута, основную часть нефтепродуктов собрали за три дня.
Больше всего от загрязнения пострадало черноморское побережье Краснодарского края, на Кубани введен режим ЧС федерального характера. Первые локальные выбросы мазута у крымского берега появились 21 декабря – в районе Керчи, впоследствии нефтепродукты достигли Севастополя. На полуострове в прибрежных регионах введены режимы техногенной ЧС регионального и муниципального характера, в Севастополе 24 января введен режим ЧС федерального характера.
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29 января, 23:14
 
ПроисшествияАнапаТемрюкский районСевастопольКрушение двух танкеров в Керченском проливеКраснодарский крайРоссия
 
 
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