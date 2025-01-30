https://ria.ru/20250130/mask-1996228225.html
Маск ответил на предложение номинировать его на Нобелевскую премию мира
Маск ответил на предложение номинировать его на Нобелевскую премию мира - РИА Новости, 30.01.2025
Маск ответил на предложение номинировать его на Нобелевскую премию мира
Американский предприниматель Илон Маск заявил в социальной сети X, что ему не нужны никакие премии, комментируя предложение депутата Европарламента от Словении... РИА Новости, 30.01.2025
2025-01-30T01:13:00+03:00
2025-01-30T01:13:00+03:00
2025-01-30T05:33:00+03:00
словения
хиросима (префектура)
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европарламент
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МОСКВА, 30 янв - РИА Новости. Американский предприниматель Илон Маск заявил в социальной сети X, что ему не нужны никакие премии, комментируя предложение депутата Европарламента от Словении Бранко Гримса номинировать миллиардера на Нобелевскую премию мира в 2025 году. Ранее депутат Европарламента от Словении Бранко Гримс сообщил, что предложил номинацию американского предпринимателя Илона Маска на Нобелевскую премию мира в 2025 году за его поддержку свободы слова и продвижение идей мира. "Я не хочу никаких премий", - написал Маск. Нобелевская премия мира 2024 года была присуждена японской организации выживших после бомбардировок Хиросимы и Нагасаки "Нихон Хиданкё". Генеральный секретарь ассоциации заявлял, что она долгое время была под гнетом США и забыта собственным правительством.
https://ria.ru/20250129/mask-1996029897.html
https://ria.ru/20250102/mask-1992289325.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
словения, хиросима (префектура), нагасаки (город), илон маск, европарламент, в мире
Словения, Хиросима (префектура), Нагасаки (город), Илон Маск, Европарламент, В мире
Маск ответил на предложение номинировать его на Нобелевскую премию мира
Миллиардер Маск заявил, что ему не нужны никакие премии