https://ria.ru/20250130/mask-1996228225.html

Маск ответил на предложение номинировать его на Нобелевскую премию мира

Маск ответил на предложение номинировать его на Нобелевскую премию мира - РИА Новости, 30.01.2025

Маск ответил на предложение номинировать его на Нобелевскую премию мира

Американский предприниматель Илон Маск заявил в социальной сети X, что ему не нужны никакие премии, комментируя предложение депутата Европарламента от Словении... РИА Новости, 30.01.2025

2025-01-30T01:13:00+03:00

2025-01-30T01:13:00+03:00

2025-01-30T05:33:00+03:00

словения

хиросима (префектура)

нагасаки (город)

илон маск

европарламент

в мире

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МОСКВА, 30 янв - РИА Новости. Американский предприниматель Илон Маск заявил в социальной сети X, что ему не нужны никакие премии, комментируя предложение депутата Европарламента от Словении Бранко Гримса номинировать миллиардера на Нобелевскую премию мира в 2025 году. Ранее депутат Европарламента от Словении Бранко Гримс сообщил, что предложил номинацию американского предпринимателя Илона Маска на Нобелевскую премию мира в 2025 году за его поддержку свободы слова и продвижение идей мира. "Я не хочу никаких премий", - написал Маск. Нобелевская премия мира 2024 года была присуждена японской организации выживших после бомбардировок Хиросимы и Нагасаки "Нихон Хиданкё". Генеральный секретарь ассоциации заявлял, что она долгое время была под гнетом США и забыта собственным правительством.

https://ria.ru/20250129/mask-1996029897.html

https://ria.ru/20250102/mask-1992289325.html

словения

хиросима (префектура)

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

словения, хиросима (префектура), нагасаки (город), илон маск, европарламент, в мире