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Маск ответил на предложение номинировать его на Нобелевскую премию мира - РИА Новости, 30.01.2025
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01:13 30.01.2025 (обновлено: 05:33 30.01.2025)
https://ria.ru/20250130/mask-1996228225.html
Маск ответил на предложение номинировать его на Нобелевскую премию мира
Маск ответил на предложение номинировать его на Нобелевскую премию мира - РИА Новости, 30.01.2025
Маск ответил на предложение номинировать его на Нобелевскую премию мира
Американский предприниматель Илон Маск заявил в социальной сети X, что ему не нужны никакие премии, комментируя предложение депутата Европарламента от Словении... РИА Новости, 30.01.2025
2025-01-30T01:13:00+03:00
2025-01-30T05:33:00+03:00
словения
хиросима (префектура)
нагасаки (город)
илон маск
европарламент
в мире
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МОСКВА, 30 янв - РИА Новости. Американский предприниматель Илон Маск заявил в социальной сети X, что ему не нужны никакие премии, комментируя предложение депутата Европарламента от Словении Бранко Гримса номинировать миллиардера на Нобелевскую премию мира в 2025 году. Ранее депутат Европарламента от Словении Бранко Гримс сообщил, что предложил номинацию американского предпринимателя Илона Маска на Нобелевскую премию мира в 2025 году за его поддержку свободы слова и продвижение идей мира. "Я не хочу никаких премий", - написал Маск. Нобелевская премия мира 2024 года была присуждена японской организации выживших после бомбардировок Хиросимы и Нагасаки "Нихон Хиданкё". Генеральный секретарь ассоциации заявлял, что она долгое время была под гнетом США и забыта собственным правительством.
https://ria.ru/20250129/mask-1996029897.html
https://ria.ru/20250102/mask-1992289325.html
словения
хиросима (префектура)
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словения, хиросима (префектура), нагасаки (город), илон маск, европарламент, в мире
Словения, Хиросима (префектура), Нагасаки (город), Илон Маск, Европарламент, В мире
Маск ответил на предложение номинировать его на Нобелевскую премию мира

Миллиардер Маск заявил, что ему не нужны никакие премии

© AP Photo / Paul SancyaИнженер, предприниматель, изобретатель и инвестор Илон Маск
Инженер, предприниматель, изобретатель и инвестор Илон Маск - РИА Новости, 1920, 30.01.2025
© AP Photo / Paul Sancya
Инженер, предприниматель, изобретатель и инвестор Илон Маск. Архивное фото
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МОСКВА, 30 янв - РИА Новости. Американский предприниматель Илон Маск заявил в социальной сети X, что ему не нужны никакие премии, комментируя предложение депутата Европарламента от Словении Бранко Гримса номинировать миллиардера на Нобелевскую премию мира в 2025 году.
Ранее депутат Европарламента от Словении Бранко Гримс сообщил, что предложил номинацию американского предпринимателя Илона Маска на Нобелевскую премию мира в 2025 году за его поддержку свободы слова и продвижение идей мира.
Илон Маск - РИА Новости, 1920, 29.01.2025
Департамент Маска раскрыл, сколько денег экономит для правительства США
Вчера, 04:58
"Я не хочу никаких премий", - написал Маск.
Нобелевская премия мира 2024 года была присуждена японской организации выживших после бомбардировок Хиросимы и Нагасаки "Нихон Хиданкё". Генеральный секретарь ассоциации заявлял, что она долгое время была под гнетом США и забыта собственным правительством.
Илон Маск - РИА Новости, 1920, 02.01.2025
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2 января, 08:22
 
СловенияХиросима (префектура)Нагасаки (город)Илон МаскЕвропарламентВ мире
 
 
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