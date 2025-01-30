Во Львове уклонистов от армии ловили у дверей горсовета
Во Львове сотрудники военкомата ловили уклонистов у дверей горсовета
© AP Photo / Petro ZadorozhnyyУкраинский военный на контрольно-пропускном пункте в селе Чонгар Херсонской области Украины
© AP Photo / Petro Zadorozhnyy
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МОСКВА, 30 янв – РИА Новости. Сотрудники военкомата во Львове на западе Украины устроили рейд по ловле уклонистов у дверей местного горсовета, вероятно, мобилизован начальник управления образования Андрей Закалюк, сообщает в четверг местное издание "Говорит великий Львов" в Telegram-канале.
"Микроавтобус ТЦК (территориальный центр комплектования, так на Украине называют военкоматы) перед львовской ратушей. Утренний рейд ТЦК происходил именно тогда, когда чиновники и депутаты заходили в горсовет на работу и сессию. Однако единственным, кого забрали в микроавтобус, вероятно, стал начальник управления образования Андрей Закалюк. Что с чиновником происходило дальше – пока неизвестно", - говорится в сообщении издания.
В интернете широко распространены видео силовой мобилизации, на которых представители украинских военкоматов, нередко избивая и применяя силу к мужчинам мобилизационного возраста, увозят их в микроавтобусах в неизвестном направлении.
Закон об усилении мобилизации на Украине вступил в силу 18 мая. Документ обязывает всех военнообязанных в течение 60 дней с момента вступления в силу обновить свои данные в военкомате. Для этого нужно прийти в военкомат лично или зарегистрироваться в "электронном кабинете призывника". Повестка будет считаться врученной, даже если призывник не видел ее лично: датой "вручения" повестки будет считаться число, когда в документе был проставлен штамп о невозможности личного вручения. В законопроекте прописано, что военнообязанные должны постоянно носить с собой военный билет и предъявлять его по первому требованию сотрудников военкомата, полиции. Уклонистов могут лишить права управления автомобилем. Сроки демобилизации в документе не прописаны. Эту норму изъяли из документа, что у ряда депутатов вызвало негодование.
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