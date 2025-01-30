https://ria.ru/20250130/level_group-1996103428.html

Level Group вошел в топ-3 рейтинга работодателей среди крупных компаний

Level Group вошел в топ-3 рейтинга работодателей среди крупных компаний - РИА Новости, 30.01.2025

Level Group вошел в топ-3 рейтинга работодателей среди крупных компаний

Девелопер Level Group (ООО "Левел Груп") вошел в топ-3 Рейтинга работодателей России-2024 среди крупных компаний с численностью сотрудников от 1000 до 5000... РИА Новости, 30.01.2025

2025-01-30T09:45:00+03:00

2025-01-30T09:45:00+03:00

2025-01-30T15:19:00+03:00

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МОСКВА, 30 янв – РИА Новости. Девелопер Level Group (ООО "Левел Груп") вошел в топ-3 Рейтинга работодателей России-2024 среди крупных компаний с численностью сотрудников от 1000 до 5000 человек, при этом Level Group возглавила* топ работодателей в сфере девелопмента среди крупных компаний, сообщает компания.Для попадания в топ рейтинга одним из наиболее важных критериев является внешняя узнаваемость и привлекательность компании для соискателей, а также лояльность сотрудников. По данным внутреннего исследования Level Group, с декабря 2023 года по сентябрь 2024 года индекс лояльности сотрудников (NPS) повысился на 4,4 п.п. и достиг 90,4%.В компании отмечают, что это достигается повышением уровня вовлеченности сотрудников во внутренние дела компании. В частности, в 2024 году был реализован проект "Результат твоих решений": с конца 2023 года среди сотрудников Level Group активно продвигается возможность предлагать инициативы, идеи внедрять новые процессы. У строительной отрасли есть определенные правила и нормативы, которым приходится следовать, но в остальном - подходах, процессах, возможностях для оптимизации, компания дала своим сотрудникам возможность влиять на процесс развития конкретных проектов. В результате, в прошлом году многие из этих идей были внедрены на практике, а уровень вовлеченности сотрудников повысился на 6,2 п.п.Эти процессы происходили на фоне кратного увеличения штата: всего было закрыто 712 вакансий, что на 15% превысило изначальный план. Такой рывок позволил Level Group перейти в категорию крупных компаний в рейтинге hh.ru. Одновременно произошел и качественный рост: с 12-го места среди средних компаний (до 1000 человек) до третьего среди крупных (от 1000 до 5000 человек).Расширение команды потребовало дополнительных усилий по формированию вовлеченности новых сотрудников, при этом большинство инициатив было реализовано в цифровом виде, что ускорило процессы. Это особенно актуально для тех сотрудников, которые предпочитают гибридный формат работы, либо рассредоточены по стройкам в разных районах Москвы. Поэтому необходимо, чтобы все сотрудники были в одном информационном поле, знали об изменениях в компании. В частности, в связи с тем, что многие сотрудники раньше не работали в девелопменте, был создан сериал, где представители команд в коротких видеороликах рассказывали про каждый этап проекта. В адаптации новых сотрудников участвуют 72 коллег-помощников, создано 24 профессиональных плана адаптации. Создано приложение, которое с первого дня помогает организовать работу, познакомиться с командой - и выстроить карьерный трек. Основные моменты также отражены на корпоративном сайте для сотрудников."На сегодняшний день для Level Group одно из важнейших направлений развития - цифровизация всех процессов, особенно с учетом того, что девелопмент в целом - не самая цифровизованная индустрия. Сегодня у нас оцифрованы, например, все HR**-процессы - от момента получения предложения о работе и адаптации нового сотрудника на цифровой платформе до программ непрерывного развития. В 2025 году мы будем делать еще больший упор на цифровизацию. Кроме того, планируется развивать собственное проектное бюро, а значит, мы продолжим увеличивать штат. Безусловно, мы продолжим работу над тем, чтобы продвигать корпоративную культуру и культуру признания в команде. Всегда есть, куда стремиться, чтобы повысить эффективность работы", - рассказала HR-директор Level Group Валентина Романова.Для привлечения новых сотрудников Level Group активно продолжает формирование внешнего бренда работодателя. Его созданию способствует, в частности, переезд в новый офис (который построен самой компанией) на территории ЖК Level Причальный, бонусы в виде льготных условий на приобретение квартир и апартаментов в комплексах компании, частичной компенсации обучения детей в частной школе "Летово", и другие. Все возможные бонусы повышают интерес к компании в целом и, в частности, к программам стажировок: в 2024 году компания наняла 142 стажера, а всего за два года программы около 70% стажеров были приняты в штат, из них пять человек уже получили повышение. Компания активно выходит в университеты, где рассказывает о карьерных возможностях и в целом о работе в девелопменте.Также в 2024 году в рамках спецпроекта были забрендированы заборы двух комплексов — Level Южнопортовая и Level Лесной — на них разместили фотографии сотрудников, которые работали непосредственно над этими проектами. Одновременно в сети был запущен лендинг с виртуальным "забором", на котором участники проекта поделились множеством реальных историй. Это еще один момент, демонстрирующий внимание к роли конкретных людей в реализации крупных строек."Сейчас у Level Group открыто достаточно много вакансий, которые позволят себя реализовать соискателям: в этом году мы делаем фокус на развитии нашего проектного бюро, это молодая команда, которая ставит перед собой амбициозные цели и достигает их. Мы ждем тех, кто хочет влиять на процессы в компании, готов делать лучше, интереснее, постоянно развиваться. Поэтому будем рады видеть новые таланты в нашей команде", - подчеркивает Романова.*Оценка производится по показателям: показатель на основе HR-анкеты (1), индекс eNPS (Employee Net Promoter Score — метрика для оценки уровня удовлетворенности работников и их лояльности организации) (2), показатель на основе опроса соискателей (3), показатель на основе отзывов бывших сотрудников Dream Job (4). Полную информацию о параметрах оценки рейтинга смотрите на сайте. **HR - человеческие ресурсыРеклама, ООО "Премиум Эстейт", erid: F7NfYUJCUneP5zeX3fQS

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