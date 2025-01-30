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Стали известны подробности убийства лесничих в Калужской области - РИА Новости, 30.01.2025
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13:11 30.01.2025 (обновлено: 15:42 30.01.2025)
https://ria.ru/20250130/lesnichiy-1996343116.html
Стали известны подробности убийства лесничих в Калужской области
Стали известны подробности убийства лесничих в Калужской области - РИА Новости, 30.01.2025
Стали известны подробности убийства лесничих в Калужской области
Предполагаемый убийца троих работников лесничества в Калужской области остановил их машину и начал стрелять без предупреждения, сообщил РИА Новости замглавы... РИА Новости, 30.01.2025
2025-01-30T13:11:00+03:00
2025-01-30T15:42:00+03:00
происшествия
калужская область
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ЯРОСЛАВЛЬ, 30 янв — РИА Новости. Предполагаемый убийца троих работников лесничества в Калужской области остановил их машину и начал стрелять без предупреждения, сообщил РИА Новости замглавы Куйбышевского района Сергей Беляй."Сотрудники ехали по работе в гослесфонд, где, по поступившей информации, произошла незаконная рубка деревьев. Они проезжали мимо его дома — там по-другому не проедешь, только мимо дома. Он их остановил. Ничего не сказал — без предупреждения сразу же начал стрелять", — заявил собеседник агентства. По словам очевидцев, злоумышленник вытащил тела двоих убитых из машины, а ее отогнал и поджег с телом внутри. Двух других сотрудников он увел в дом. Когда преступник покончил с собой, заложники покинули здание. "Они в таком состоянии были, что допрашивать их еще раз, спрашивать было неудобно: надо было, чтобы люди пришли в себя. &lt;…&gt; Почему он их оставил в живых? Догадок много. Одна женщина, второй молодой парень еще, может быть, просто как бы и пожалел, может быть, угрозы от них не увидел никакой — тут разные мысли", — сказал Беляй. Как отметил замглавы района, лесничие не подозревали, что остановивший их мужчина может быть опасен. При этом жалоб на агрессивное поведение убийцы не поступало."Я думаю, если бы было подозрение, что он черный лесоруб, они бы не остановились, проехали мимо. Здесь понятно, что они не ожидали, что может разыграться такая трагедия", — пояснил он. Погибшие — заместитель директора ГКУ КО "Куйбышевское лесничество" Алексей Агеев, водитель автомобиля Геннадий Богачев, лесник Виктор Чугунов. Власти Куйбышевского района помогут их семьям.Возбуждены четыре уголовных дела: "Убийство трех лиц в связи с осуществлением ими служебной деятельности", "Незаконное лишение свободы", "Умышленное уничтожение имущества путем поджога", "Незаконный оборот оружия".
https://ria.ru/20250129/sk-1996153978.html
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происшествия, калужская область
Происшествия, Калужская область
Стали известны подробности убийства лесничих в Калужской области

Беляй: убийца лесничих в Калужской области начал стрелять без предупреждения

© Фото : Прокуратура Калужской области/TelegramМесто тройного убийства в Куйбышевском районе Калужской области
Место тройного убийства в Куйбышевском районе Калужской области - РИА Новости, 1920, 30.01.2025
© Фото : Прокуратура Калужской области/Telegram
Место тройного убийства в Куйбышевском районе Калужской области
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ЯРОСЛАВЛЬ, 30 янв — РИА Новости. Предполагаемый убийца троих работников лесничества в Калужской области остановил их машину и начал стрелять без предупреждения, сообщил РИА Новости замглавы Куйбышевского района Сергей Беляй.
"Сотрудники ехали по работе в гослесфонд, где, по поступившей информации, произошла незаконная рубка деревьев. Они проезжали мимо его дома — там по-другому не проедешь, только мимо дома. Он их остановил. Ничего не сказал — без предупреждения сразу же начал стрелять", — заявил собеседник агентства.
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Накануне житель деревни Усохи убил троих из пяти сотрудников ГКУ КО "Куйбышевское лесничество", еще двоих — мужчину и женщину — взял в заложники и держал у себя дома в наручниках. Машину с одним телом внутри он поджег. Позже мужчина покончил с собой. Лесничие направлялись в лес проверить данные о незаконной вырубке. По версии следствия, ранее судимый стрелял из пистолета ТТ.

По словам очевидцев, злоумышленник вытащил тела двоих убитых из машины, а ее отогнал и поджег с телом внутри. Двух других сотрудников он увел в дом. Когда преступник покончил с собой, заложники покинули здание.
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"Они в таком состоянии были, что допрашивать их еще раз, спрашивать было неудобно: надо было, чтобы люди пришли в себя. <…> Почему он их оставил в живых? Догадок много. Одна женщина, второй молодой парень еще, может быть, просто как бы и пожалел, может быть, угрозы от них не увидел никакой — тут разные мысли", — сказал Беляй.
Как отметил замглавы района, лесничие не подозревали, что остановивший их мужчина может быть опасен. При этом жалоб на агрессивное поведение убийцы не поступало.
«
"Я думаю, если бы было подозрение, что он черный лесоруб, они бы не остановились, проехали мимо. Здесь понятно, что они не ожидали, что может разыграться такая трагедия", — пояснил он.
Погибшие — заместитель директора ГКУ КО "Куйбышевское лесничество" Алексей Агеев, водитель автомобиля Геннадий Богачев, лесник Виктор Чугунов. Власти Куйбышевского района помогут их семьям.
Возбуждены четыре уголовных дела: "Убийство трех лиц в связи с осуществлением ими служебной деятельности", "Незаконное лишение свободы", "Умышленное уничтожение имущества путем поджога", "Незаконный оборот оружия".
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