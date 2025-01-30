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Мэр Вашингтона подтвердила, что на борту упавшего лайнера были 64 человека - РИА Новости, 30.01.2025
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09:16 30.01.2025 (обновлено: 09:32 30.01.2025)
https://ria.ru/20250130/layner-1996262710.html
Мэр Вашингтона подтвердила, что на борту упавшего лайнера были 64 человека
Мэр Вашингтона подтвердила, что на борту упавшего лайнера были 64 человека - РИА Новости, 30.01.2025
Мэр Вашингтона подтвердила, что на борту упавшего лайнера были 64 человека
Мэр Вашингтона Мюриэл Баузер заявила журналистам, что на борту пассажирского самолета American Airlines, столкнувшегося с военным вертолетом в районе столичного РИА Новости, 30.01.2025
2025-01-30T09:16:00+03:00
2025-01-30T09:32:00+03:00
в мире
вашингтон (штат)
сша
столкновение военного вертолета с самолетом под вашингтоном
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ВАШИНГТОН, 30 янв – РИА Новости. Мэр Вашингтона Мюриэл Баузер заявила журналистам, что на борту пассажирского самолета American Airlines, столкнувшегося с военным вертолетом в районе столичного аэропорта имени Рейгана, находились 64 человека, на борту вертолета – три члена экипажа."Все, что мы можем подтвердить на данный момент, – это число людей на каждом воздушном судне: 64 человека на самолете American Airlines и трое - на военном вертолете. Мы не можем предоставить дополнительную информацию о спасательной операции," – сказала Баузер в ходе специальной пресс-конференции.При этом чиновница отказалась подтвердить какую-либо из опубликованных на данный момент версий относительно возможного числа жертв авиакатастрофы.
https://ria.ru/20250130/samolet-1996252621.html
вашингтон (штат)
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в мире, вашингтон (штат), сша, столкновение военного вертолета с самолетом под вашингтоном
В мире, Вашингтон (штат), США, Столкновение военного вертолета с самолетом под Вашингтоном
Мэр Вашингтона подтвердила, что на борту упавшего лайнера были 64 человека

Мэр Вашингтона: на борту столкнувшегося с вертолетом лайнера были 64 человека

© Система видеонаблюдения в ВашингтонеМомент столкновения вертолета с пассажирским самолетом в Вашингтоне
Момент столкновения вертолета с пассажирским самолетом в Вашингтоне - РИА Новости, 1920, 30.01.2025
© Система видеонаблюдения в Вашингтоне
Момент столкновения вертолета с пассажирским самолетом в Вашингтоне
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ВАШИНГТОН, 30 янв – РИА Новости. Мэр Вашингтона Мюриэл Баузер заявила журналистам, что на борту пассажирского самолета American Airlines, столкнувшегося с военным вертолетом в районе столичного аэропорта имени Рейгана, находились 64 человека, на борту вертолета – три члена экипажа.
"Все, что мы можем подтвердить на данный момент, – это число людей на каждом воздушном судне: 64 человека на самолете American Airlines и трое - на военном вертолете. Мы не можем предоставить дополнительную информацию о спасательной операции," – сказала Баузер в ходе специальной пресс-конференции.
При этом чиновница отказалась подтвердить какую-либо из опубликованных на данный момент версий относительно возможного числа жертв авиакатастрофы.
Момент столкновения вертолета и самолета в Вашингтоне - РИА Новости, 1920, 30.01.2025
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В миреВашингтон (штат)СШАСтолкновение военного вертолета с самолетом под Вашингтоном
 
 
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