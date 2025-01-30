https://ria.ru/20250130/layner-1996262710.html

Мэр Вашингтона подтвердила, что на борту упавшего лайнера были 64 человека

Мэр Вашингтона подтвердила, что на борту упавшего лайнера были 64 человека - РИА Новости, 30.01.2025

Мэр Вашингтона подтвердила, что на борту упавшего лайнера были 64 человека

Мэр Вашингтона Мюриэл Баузер заявила журналистам, что на борту пассажирского самолета American Airlines, столкнувшегося с военным вертолетом в районе столичного РИА Новости, 30.01.2025

2025-01-30T09:16:00+03:00

2025-01-30T09:16:00+03:00

2025-01-30T09:32:00+03:00

в мире

вашингтон (штат)

сша

столкновение военного вертолета с самолетом под вашингтоном

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ВАШИНГТОН, 30 янв – РИА Новости. Мэр Вашингтона Мюриэл Баузер заявила журналистам, что на борту пассажирского самолета American Airlines, столкнувшегося с военным вертолетом в районе столичного аэропорта имени Рейгана, находились 64 человека, на борту вертолета – три члена экипажа."Все, что мы можем подтвердить на данный момент, – это число людей на каждом воздушном судне: 64 человека на самолете American Airlines и трое - на военном вертолете. Мы не можем предоставить дополнительную информацию о спасательной операции," – сказала Баузер в ходе специальной пресс-конференции.При этом чиновница отказалась подтвердить какую-либо из опубликованных на данный момент версий относительно возможного числа жертв авиакатастрофы.

https://ria.ru/20250130/samolet-1996252621.html

вашингтон (штат)

сша

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Варвара Скокшина

в мире, вашингтон (штат), сша, столкновение военного вертолета с самолетом под вашингтоном