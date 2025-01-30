https://ria.ru/20250130/lavrov-1996510324.html

Запад никогда не уважал принцип устава ООН, заявил Лавров

Запад никогда не уважал принцип устава ООН, заявил Лавров - РИА Новости, 30.01.2025

Запад никогда не уважал принцип устава ООН, заявил Лавров

Запад никогда не уважал принцип устава ООН о суверенном равенстве государств, и США продолжат его игнорировать при президенте Дональде Трампе, заявил глава МИД... РИА Новости, 30.01.2025

2025-01-30T23:56:00+03:00

2025-01-30T23:56:00+03:00

2025-01-30T23:56:00+03:00

сша

россия

дональд трамп

сергей лавров

марко рубио

оон

российский совет по международным делам

в мире

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/01/15/1994802247_0:88:2990:1770_1920x0_80_0_0_140828565fb96da4e6b1736229cb137e.jpg

МОСКВА, 30 янв – РИА Новости. Запад никогда не уважал принцип устава ООН о суверенном равенстве государств, и США продолжат его игнорировать при президенте Дональде Трампе, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров. "Ни в едином конфликте, ни в единой международной ситуации, которые складывались после Второй мировой войны, после создания ООН, США и их союзники никогда не руководствовались ключевым принципом Устава, который гласит, что ООН основана на суверенном равенстве государств. Ретроспективно пробегите всю послевоенную историю, наиболее яркие и тяжелые ситуации. Запад никогда не уважал этот принцип. Администрация Дональда Трампа уже после вступления в свои права устами нового госсекретаря Марка Рубио вроде бы отмежевалась от либерального миропорядка, но тут же было произнесено, что администрация Дональда Трампа создаст новый порядок из хаоса с приоритетным принципом "Америка прежде всего". Разница, кроме терминологической, невелика", - сказал Лавров на Общем собрании Российского совета по международным делам. Текст его речи размещен на сайте российского внешнеполитического ведомства. Как отметил министр, в то же время в жизнеспособности "ооноцентричной" системы мира сомневаются не только политики на Западе, но и эксперты и политологи в России. "Не нужно быть каким-то суперспециалистом, чтобы увидеть недостатки, сбои функционирования ООН и связанных с ней институтов. Думаю, вы согласитесь, что первопричины этого не в порочности или устаревании заложенных в основу ООН принципов межгосударственного взаимодействия, а в нежелании, неспособности отдельных государств, Запада прежде всего, следовать этим принципам в практической политике. Один пример я только что привёл", - подчеркнул он.

https://ria.ru/20250128/junesko-1995907735.html

https://ria.ru/20241103/ustav-1981632233.html

сша

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

сша, россия, дональд трамп, сергей лавров, марко рубио, оон, российский совет по международным делам, в мире