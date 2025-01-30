Запад никогда не уважал принцип устава ООН, заявил Лавров
Лавров: Запад никогда не уважал принцип устава ООН о равенстве государств
Министр иностранных дел России Сергей Лавров. Архивное фото
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МОСКВА, 30 янв – РИА Новости. Запад никогда не уважал принцип устава ООН о суверенном равенстве государств, и США продолжат его игнорировать при президенте Дональде Трампе, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров.
"Ни в едином конфликте, ни в единой международной ситуации, которые складывались после Второй мировой войны, после создания ООН, США и их союзники никогда не руководствовались ключевым принципом Устава, который гласит, что ООН основана на суверенном равенстве государств. Ретроспективно пробегите всю послевоенную историю, наиболее яркие и тяжелые ситуации. Запад никогда не уважал этот принцип. Администрация Дональда Трампа уже после вступления в свои права устами нового госсекретаря Марка Рубио вроде бы отмежевалась от либерального миропорядка, но тут же было произнесено, что администрация Дональда Трампа создаст новый порядок из хаоса с приоритетным принципом "Америка прежде всего". Разница, кроме терминологической, невелика", - сказал Лавров на Общем собрании Российского совета по международным делам. Текст его речи размещен на сайте российского внешнеполитического ведомства.
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Как отметил министр, в то же время в жизнеспособности "ооноцентричной" системы мира сомневаются не только политики на Западе, но и эксперты и политологи в России.
"Не нужно быть каким-то суперспециалистом, чтобы увидеть недостатки, сбои функционирования ООН и связанных с ней институтов. Думаю, вы согласитесь, что первопричины этого не в порочности или устаревании заложенных в основу ООН принципов межгосударственного взаимодействия, а в нежелании, неспособности отдельных государств, Запада прежде всего, следовать этим принципам в практической политике. Один пример я только что привёл", - подчеркнул он.
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