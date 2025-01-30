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Лавров обсудил с главой МИД Саудовской Аравии ситуацию в Сирии - РИА Новости, 30.01.2025
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15:08 30.01.2025 (обновлено: 15:19 30.01.2025)
https://ria.ru/20250130/lavrov-1996377089.html
Лавров обсудил с главой МИД Саудовской Аравии ситуацию в Сирии
Лавров обсудил с главой МИД Саудовской Аравии ситуацию в Сирии - РИА Новости, 30.01.2025
Лавров обсудил с главой МИД Саудовской Аравии ситуацию в Сирии
Глава МИД РФ Сергей Лавров обсудил по телефону с министром иностранных дел Саудовской Аравии Фейсалом Бен Фарханом Аль Саудом ситуацию в Сирии, сообщили в... РИА Новости, 30.01.2025
2025-01-30T15:08:00+03:00
2025-01-30T15:19:00+03:00
саудовская аравия
сирия
россия
сергей лавров
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МОСКВА, 30 янв - РИА Новости. Глава МИД РФ Сергей Лавров обсудил по телефону с министром иностранных дел Саудовской Аравии Фейсалом Бен Фарханом Аль Саудом ситуацию в Сирии, сообщили в российском МИД."Тридцатого января состоялся телефонный разговор министра иностранных дел Российской Федерации Сергея Лаврова с министром иностранных дел Королевства Саудовская Аравия Фейсалом Бен Фарханом Аль Саудом. Главы внешнеполитических ведомств провели обстоятельный обмен мнениями по ряду актуальных проблем региональной повестки дня с акцентом на ситуацию в Сирии", - говорится в сообщении.Уточняется, что министры подтвердили позицию по необходимости консолидации усилий для содействия урегулированию кризисов на Ближнем Востоке.В конце ноября 2024 года вооруженные оппозиционные формирования начали масштабное наступление на позиции сирийской армии. Восьмого декабря они вошли в Дамаск, Башар Асад оставил пост президента Сирии и покинул страну. Десятого декабря Мухаммед аль-Башир, возглавлявший так называемое правительство спасения в провинции Идлиб, объявил о своем назначении руководителем сирийского кабмина на переходный период, который продлится до 1 марта 2025 года.
https://ria.ru/20250129/siriya-1996115004.html
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саудовская аравия, сирия, россия, сергей лавров
Саудовская Аравия, Сирия, Россия, Сергей Лавров
Лавров обсудил с главой МИД Саудовской Аравии ситуацию в Сирии

Лавров обсудил с министром иностранных дел Саудовской Аравии ситуацию в Сирии

© РИА Новости / Сергей Гунеев | Перейти в медиабанкМинистр иностранных дел России Сергей Лавров
Министр иностранных дел России Сергей Лавров - РИА Новости, 1920, 30.01.2025
© РИА Новости / Сергей Гунеев
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Министр иностранных дел России Сергей Лавров. Архивное фото
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МОСКВА, 30 янв - РИА Новости. Глава МИД РФ Сергей Лавров обсудил по телефону с министром иностранных дел Саудовской Аравии Фейсалом Бен Фарханом Аль Саудом ситуацию в Сирии, сообщили в российском МИД.
"Тридцатого января состоялся телефонный разговор министра иностранных дел Российской Федерации Сергея Лаврова с министром иностранных дел Королевства Саудовская Аравия Фейсалом Бен Фарханом Аль Саудом. Главы внешнеполитических ведомств провели обстоятельный обмен мнениями по ряду актуальных проблем региональной повестки дня с акцентом на ситуацию в Сирии", - говорится в сообщении.
Уточняется, что министры подтвердили позицию по необходимости консолидации усилий для содействия урегулированию кризисов на Ближнем Востоке.
В конце ноября 2024 года вооруженные оппозиционные формирования начали масштабное наступление на позиции сирийской армии. Восьмого декабря они вошли в Дамаск, Башар Асад оставил пост президента Сирии и покинул страну. Десятого декабря Мухаммед аль-Башир, возглавлявший так называемое правительство спасения в провинции Идлиб, объявил о своем назначении руководителем сирийского кабмина на переходный период, который продлится до 1 марта 2025 года.
Заместитель министра иностранных дел РФ Михаил Богданов и глава новой администрации временного правительства Сирии Ахмад аш-Шараа во время встречи - РИА Новости, 1920, 29.01.2025
МИД рассказал о переговорах российской делегации с новыми властями Сирии
Вчера, 14:52
 
Саудовская АравияСирияРоссияСергей Лавров
 
 
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