https://ria.ru/20250130/kuba-1996228385.html

МИД Кубы прокомментировал решение США о миграционном центре в Гуантанамо

МИД Кубы прокомментировал решение США о миграционном центре в Гуантанамо - РИА Новости, 30.01.2025

МИД Кубы прокомментировал решение США о миграционном центре в Гуантанамо

Решение США о подготовке 30-тысячного миграционного центра на базе в Гуантанамо для содержания задержанных нелегальных мигрантов демонстрирует их презрение к... РИА Новости, 30.01.2025

2025-01-30T01:14:00+03:00

2025-01-30T01:14:00+03:00

2025-01-30T01:14:00+03:00

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дональд трамп

бруно родригес паррилья

мигель диас-канель бермудес

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МОСКВА, 30 янв - РИА Новости. Решение США о подготовке 30-тысячного миграционного центра на базе в Гуантанамо для содержания задержанных нелегальных мигрантов демонстрирует их презрение к человеческим условиям и международному праву, заявил глава МИД Кубы Бруно Родригес Паррилья в социальной сети X. Ранее президент США Дональд Трамп заявил, что подпишет указ, предписывающий Пентагону и министерству внутренней безопасности подготовить 30-тысячный миграционный центр на базе в Гуантанамо для содержания задержанных нелегальных мигрантов. "Решение правительства США заключить мигрантов на военно-морской базе в Гуантанамо, в анклаве, где они создали центры пыток и бессрочного содержания, демонстрирует презрение к человеческим условиям и международному праву. База находится на незаконно оккупированной кубинской территории, не подпадающей под юрисдикцию американских судов", - написал глава МИД Кубы. Кубинский лидер Мигель Диас-Канель Бермудес при этом отметил, что США объявили об акте жестокости. В Гуантанамо находится одноименная военная база США, где после терактов 11 сентября 2001 года была открыта тюрьма для международных террористов. Вскоре учреждение стало мишенью для критики со стороны правозащитников за содержание заключенных без суда и следствия и применяемые к ним пытки. Всего через тюрьму прошли около 800 человек. Бывший президент США Барак Обама более 10 лет назад подписал указ о закрытии Гуантанамо, но не смог его выполнить, поскольку конгресс отказался финансировать ликвидацию тюрьмы. Его преемник Дональд Трамп формально отменил указ, хотя новые заключенные в Гуантанамо при нем не появлялись. Администрация Джо Байдена заявляла о стремлении закрыть тюрьму. К началу нового срока Трампа там оставалось 15 заключенных.

https://ria.ru/20250127/kuba-1995613995.html

https://ria.ru/20250128/nju-jork-1995972088.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, сша, гуантанамо (город), куба, дональд трамп, бруно родригес паррилья, мигель диас-канель бермудес, министерство обороны сша