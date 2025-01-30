Рейтинг@Mail.ru
МИД Кубы прокомментировал решение США о миграционном центре в Гуантанамо - РИА Новости, 30.01.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
01:14 30.01.2025
https://ria.ru/20250130/kuba-1996228385.html
МИД Кубы прокомментировал решение США о миграционном центре в Гуантанамо
МИД Кубы прокомментировал решение США о миграционном центре в Гуантанамо - РИА Новости, 30.01.2025
МИД Кубы прокомментировал решение США о миграционном центре в Гуантанамо
Решение США о подготовке 30-тысячного миграционного центра на базе в Гуантанамо для содержания задержанных нелегальных мигрантов демонстрирует их презрение к... РИА Новости, 30.01.2025
2025-01-30T01:14:00+03:00
2025-01-30T01:14:00+03:00
в мире
сша
гуантанамо (город)
куба
дональд трамп
бруно родригес паррилья
мигель диас-канель бермудес
министерство обороны сша
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0b/05/1982029853_0:320:3072:2048_1920x0_80_0_0_ccc1e3f0083d941e13b38997df2c109b.jpg
МОСКВА, 30 янв - РИА Новости. Решение США о подготовке 30-тысячного миграционного центра на базе в Гуантанамо для содержания задержанных нелегальных мигрантов демонстрирует их презрение к человеческим условиям и международному праву, заявил глава МИД Кубы Бруно Родригес Паррилья в социальной сети X. Ранее президент США Дональд Трамп заявил, что подпишет указ, предписывающий Пентагону и министерству внутренней безопасности подготовить 30-тысячный миграционный центр на базе в Гуантанамо для содержания задержанных нелегальных мигрантов. "Решение правительства США заключить мигрантов на военно-морской базе в Гуантанамо, в анклаве, где они создали центры пыток и бессрочного содержания, демонстрирует презрение к человеческим условиям и международному праву. База находится на незаконно оккупированной кубинской территории, не подпадающей под юрисдикцию американских судов", - написал глава МИД Кубы. Кубинский лидер Мигель Диас-Канель Бермудес при этом отметил, что США объявили об акте жестокости. В Гуантанамо находится одноименная военная база США, где после терактов 11 сентября 2001 года была открыта тюрьма для международных террористов. Вскоре учреждение стало мишенью для критики со стороны правозащитников за содержание заключенных без суда и следствия и применяемые к ним пытки. Всего через тюрьму прошли около 800 человек. Бывший президент США Барак Обама более 10 лет назад подписал указ о закрытии Гуантанамо, но не смог его выполнить, поскольку конгресс отказался финансировать ликвидацию тюрьмы. Его преемник Дональд Трамп формально отменил указ, хотя новые заключенные в Гуантанамо при нем не появлялись. Администрация Джо Байдена заявляла о стремлении закрыть тюрьму. К началу нового срока Трампа там оставалось 15 заключенных.
https://ria.ru/20250127/kuba-1995613995.html
https://ria.ru/20250128/nju-jork-1995972088.html
сша
гуантанамо (город)
куба
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
Дарья Буймова
Дарья Буймова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0b/05/1982029853_86:0:2817:2048_1920x0_80_0_0_db901d8e116fcd8044ae45b3a3e27c0e.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, сша, гуантанамо (город), куба, дональд трамп, бруно родригес паррилья, мигель диас-канель бермудес, министерство обороны сша
В мире, США, Гуантанамо (город), Куба, Дональд Трамп, Бруно Родригес Паррилья, Мигель Диас-Канель Бермудес, Министерство обороны США
МИД Кубы прокомментировал решение США о миграционном центре в Гуантанамо

Паррилья: решение о Гуантанамо показывает презрение США к международному праву

© AP Photo / Moises CastilloМигранты покидают Тапачулу в Мексике
Мигранты покидают Тапачулу в Мексике - РИА Новости, 1920, 30.01.2025
© AP Photo / Moises Castillo
Мигранты покидают Тапачулу в Мексике. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 30 янв - РИА Новости. Решение США о подготовке 30-тысячного миграционного центра на базе в Гуантанамо для содержания задержанных нелегальных мигрантов демонстрирует их презрение к человеческим условиям и международному праву, заявил глава МИД Кубы Бруно Родригес Паррилья в социальной сети X.
Ранее президент США Дональд Трамп заявил, что подпишет указ, предписывающий Пентагону и министерству внутренней безопасности подготовить 30-тысячный миграционный центр на базе в Гуантанамо для содержания задержанных нелегальных мигрантов.
Глава МИД Кубы Бруно Родригес Паррилья - РИА Новости, 1920, 27.01.2025
Глава МИД Кубы назвал депортацию нелегальных иммигрантов оружием давления
27 января, 03:29
"Решение правительства США заключить мигрантов на военно-морской базе в Гуантанамо, в анклаве, где они создали центры пыток и бессрочного содержания, демонстрирует презрение к человеческим условиям и международному праву. База находится на незаконно оккупированной кубинской территории, не подпадающей под юрисдикцию американских судов", - написал глава МИД Кубы.
Кубинский лидер Мигель Диас-Канель Бермудес при этом отметил, что США объявили об акте жестокости.
В Гуантанамо находится одноименная военная база США, где после терактов 11 сентября 2001 года была открыта тюрьма для международных террористов. Вскоре учреждение стало мишенью для критики со стороны правозащитников за содержание заключенных без суда и следствия и применяемые к ним пытки. Всего через тюрьму прошли около 800 человек.
Бывший президент США Барак Обама более 10 лет назад подписал указ о закрытии Гуантанамо, но не смог его выполнить, поскольку конгресс отказался финансировать ликвидацию тюрьмы. Его преемник Дональд Трамп формально отменил указ, хотя новые заключенные в Гуантанамо при нем не появлялись. Администрация Джо Байдена заявляла о стремлении закрыть тюрьму. К началу нового срока Трампа там оставалось 15 заключенных.
Группа мигрантов на границе Мексики с США - РИА Новости, 1920, 28.01.2025
В Нью-Йорке начались иммиграционные рейды
28 января, 17:55
 
В миреСШАГуантанамо (город)КубаДональд ТрампБруно Родригес ПаррильяМигель Диас-Канель БермудесМинистерство обороны США
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала