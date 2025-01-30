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В Крыму расширили зону ЧС регионального характера из-за разлива мазута - РИА Новости, 30.01.2025
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16:47 30.01.2025 (обновлено: 17:07 30.01.2025)
https://ria.ru/20250130/krym-1996409926.html
В Крыму расширили зону ЧС регионального характера из-за разлива мазута
В Крыму расширили зону ЧС регионального характера из-за разлива мазута - РИА Новости, 30.01.2025
В Крыму расширили зону ЧС регионального характера из-за разлива мазута
Граница зоны ЧС регионального характера из-за разлива мазута в Керченском проливе в Крыму расширена до восьми муниципалитетов, говорится в указе главы... РИА Новости, 30.01.2025
2025-01-30T16:47:00+03:00
2025-01-30T17:07:00+03:00
происшествия
керчь
сергей аксенов (политик)
керченский пролив
ленинский район
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СИМФЕРОПОЛЬ, 30 янв – РИА Новости. Граница зоны ЧС регионального характера из-за разлива мазута в Керченском проливе в Крыму расширена до восьми муниципалитетов, говорится в указе главы республики Сергея Аксенова."Границы зоны техногенной чрезвычайной ситуации регионального характера: городской округ Керчь, городской округ Феодосия, городской округ Судак, городской округ Саки, городской округ Евпатория, Ленинский район, Сакский район, Черноморский район", - говорится в указе, опубликованном на сайте крымского правительства.Ранее границы ЧС регионального характера распространялись только на Керчь и Ленинский район, в остальных муниципалитетах была ведена угроза ЧС муниципального характера.В районе Керченского пролива 15 декабря 2024 года во время шторма потерпели крушение танкеры "Волгонефть-212" и "Волгонефть-239", были эвакуированы 27 моряков, один из них погиб. По данным Минтранса, в море попало около 2,4 тысячи тонн нефтепродуктов.Из трещины в корме "Волгонефти-239", находящейся на мели в районе порта Тамань, 10 января произошел новый выброс мазута, основную часть нефтепродуктов собрали за три дня.Больше всего от загрязнения пострадало черноморское побережье Краснодарского края, на Кубани введен режим ЧС федерального характера. Первые локальные выбросы мазута у крымского берега появились 21 декабря – в районе Керчи, впоследствии нефтепродукты достигли Севастополя. На полуострове в прибрежных регионах введены режимы техногенной ЧС регионального и муниципального характера, в Севастополе 24 января введен режим ЧС федерального характера.
https://ria.ru/20250129/mazut-1996131055.html
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керчь
керченский пролив
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происшествия, керчь, сергей аксенов (политик), керченский пролив, ленинский район
Происшествия, Керчь, Сергей Аксенов (политик), Керченский пролив, Ленинский район
В Крыму расширили зону ЧС регионального характера из-за разлива мазута

В Крыму расширили зону ЧС регионального характера до восьми муниципалитетов

© Фото : Оперативный штаб - Краснодарский край/TelegramПовторный выброс мазута на берегу Анапы
Повторный выброс мазута на берегу Анапы - РИА Новости, 1920, 30.01.2025
© Фото : Оперативный штаб - Краснодарский край/Telegram
Повторный выброс мазута на берегу Анапы
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СИМФЕРОПОЛЬ, 30 янв – РИА Новости. Граница зоны ЧС регионального характера из-за разлива мазута в Керченском проливе в Крыму расширена до восьми муниципалитетов, говорится в указе главы республики Сергея Аксенова.
"Границы зоны техногенной чрезвычайной ситуации регионального характера: городской округ Керчь, городской округ Феодосия, городской округ Судак, городской округ Саки, городской округ Евпатория, Ленинский район, Сакский район, Черноморский район", - говорится в указе, опубликованном на сайте крымского правительства.
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Ранее границы ЧС регионального характера распространялись только на Керчь и Ленинский район, в остальных муниципалитетах была ведена угроза ЧС муниципального характера.
В районе Керченского пролива 15 декабря 2024 года во время шторма потерпели крушение танкеры "Волгонефть-212" и "Волгонефть-239", были эвакуированы 27 моряков, один из них погиб. По данным Минтранса, в море попало около 2,4 тысячи тонн нефтепродуктов.
Из трещины в корме "Волгонефти-239", находящейся на мели в районе порта Тамань, 10 января произошел новый выброс мазута, основную часть нефтепродуктов собрали за три дня.
Больше всего от загрязнения пострадало черноморское побережье Краснодарского края, на Кубани введен режим ЧС федерального характера. Первые локальные выбросы мазута у крымского берега появились 21 декабря – в районе Керчи, впоследствии нефтепродукты достигли Севастополя. На полуострове в прибрежных регионах введены режимы техногенной ЧС регионального и муниципального характера, в Севастополе 24 января введен режим ЧС федерального характера.
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ПроисшествияКерчьСергей Аксенов (политик)Керченский проливЛенинский район
 
 
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