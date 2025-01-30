Рейтинг@Mail.ru
Более 30 тел извлекли из реки после авиакатастрофы в Вашингтоне - РИА Новости, 30.01.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
14:33 30.01.2025 (обновлено: 16:32 30.01.2025)
https://ria.ru/20250130/krushenie-1996366756.html
Более 30 тел извлекли из реки после авиакатастрофы в Вашингтоне
Более 30 тел извлекли из реки после авиакатастрофы в Вашингтоне - РИА Новости, 30.01.2025
Более 30 тел извлекли из реки после авиакатастрофы в Вашингтоне
https://rsport.ria.ru/20250130/samolet-1996349558.htmlМОСКВА, 30 янв - РИА Новости. Тела более 30 человек извлекли из реки после авиакатастрофы под Вашингтоном, РИА Новости, 30.01.2025
2025-01-30T14:33:00+03:00
2025-01-30T16:32:00+03:00
столкновение военного вертолета с самолетом под вашингтоном
сша
вашингтон (штат)
в мире
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/01/1e/1996383905_0:78:1441:889_1920x0_80_0_0_42cd717f2e82f191254e5bd74cc2fd8c.jpg
https://rsport.ria.ru/20250130/samolet-1996349558.htmlМОСКВА, 30 янв - РИА Новости. Тела более 30 человек извлекли из реки после авиакатастрофы под Вашингтоном, сообщает телеканал NBC со ссылкой на источники.Ранее телеканал CBS сообщал об извлечении 18 тел погибших."Спасатели извлекли более 30 тел из воды", - говорится в сообщении телеканала.Ранее американский авиарегулятор сообщил о столкновении регионального пассажирского самолета Bombardier CRJ700 с военным вертолетом Sikorsky H-60. Гражданский самолет принадлежал крупнейшей в США авиакомпании American Airlines, которая сообщила, что на борту лайнера было 60 пассажиров и четверо членов экипажа. На борту вертолета находились три члена экипажа.Источник сообщил РИА Новости, что на борту упавшего самолета находились чемпионы мира по фигурному катанию 1994 года Евгения Шишкова и Вадим Наумов.Последняя крупная авиакатастрофа произошла в США в феврале 2009 года, тогда пассажирский борт упал на дом в Нью-Йорке, погибли все 49 пассажиров и членов экипажа, а также один находившийся в жилище человек.
https://ria.ru/20250130/ssha-1996351023.html
сша
вашингтон (штат)
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/01/1e/1996383905_77:0:1365:966_1920x0_80_0_0_5e005f86e45da7b7ab8dbbb47ac0711b.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
столкновение военного вертолета с самолетом под вашингтоном, сша, вашингтон (штат), в мире
Столкновение военного вертолета с самолетом под Вашингтоном, США, Вашингтон (штат), В мире
Более 30 тел извлекли из реки после авиакатастрофы в Вашингтоне

NBC: более 30 тел извлекли из реки после крушения самолета в США

© Getty Images / Anadolu/Celal GunesОбломки самолета American Airlines на месте крушения после столкновения с военным вертолетом Black Hawk в Вашингтоне
Обломки самолета American Airlines на месте крушения после столкновения с военным вертолетом Black Hawk в Вашингтоне - РИА Новости, 1920, 30.01.2025
© Getty Images / Anadolu/Celal Gunes
Обломки самолета American Airlines на месте крушения после столкновения с военным вертолетом Black Hawk в Вашингтоне
Читать ria.ru в
Дзен
https://rsport.ria.ru/20250130/samolet-1996349558.htmlМОСКВА, 30 янв - РИА Новости. Тела более 30 человек извлекли из реки после авиакатастрофы под Вашингтоном, сообщает телеканал NBC со ссылкой на источники.
Ранее телеканал CBS сообщал об извлечении 18 тел погибших.
"Спасатели извлекли более 30 тел из воды", - говорится в сообщении телеканала.
Ранее американский авиарегулятор сообщил о столкновении регионального пассажирского самолета Bombardier CRJ700 с военным вертолетом Sikorsky H-60. Гражданский самолет принадлежал крупнейшей в США авиакомпании American Airlines, которая сообщила, что на борту лайнера было 60 пассажиров и четверо членов экипажа. На борту вертолета находились три члена экипажа.
Источник сообщил РИА Новости, что на борту упавшего самолета находились чемпионы мира по фигурному катанию 1994 года Евгения Шишкова и Вадим Наумов.
Последняя крупная авиакатастрофа произошла в США в феврале 2009 года, тогда пассажирский борт упал на дом в Нью-Йорке, погибли все 49 пассажиров и членов экипажа, а также один находившийся в жилище человек.
Поисково-спасательная операция на месте столкновения пассажирского самолета Bombardier CRJ700 военным вертолетом Black Hawk под Вашингтоном, США - РИА Новости, 1920, 30.01.2025
Диспетчер просил вертолет пропустить лайнер 20 секунд до столкновения
13:47
 
Столкновение военного вертолета с самолетом под ВашингтономСШАВашингтон (штат)В мире
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала