https://ria.ru/20250130/krushenie-1996366756.html

Более 30 тел извлекли из реки после авиакатастрофы в Вашингтоне

Более 30 тел извлекли из реки после авиакатастрофы в Вашингтоне - РИА Новости, 30.01.2025

Более 30 тел извлекли из реки после авиакатастрофы в Вашингтоне

https://rsport.ria.ru/20250130/samolet-1996349558.htmlМОСКВА, 30 янв - РИА Новости. Тела более 30 человек извлекли из реки после авиакатастрофы под Вашингтоном, РИА Новости, 30.01.2025

2025-01-30T14:33:00+03:00

2025-01-30T14:33:00+03:00

2025-01-30T16:32:00+03:00

столкновение военного вертолета с самолетом под вашингтоном

сша

вашингтон (штат)

в мире

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https://rsport.ria.ru/20250130/samolet-1996349558.htmlМОСКВА, 30 янв - РИА Новости. Тела более 30 человек извлекли из реки после авиакатастрофы под Вашингтоном, сообщает телеканал NBC со ссылкой на источники.Ранее телеканал CBS сообщал об извлечении 18 тел погибших."Спасатели извлекли более 30 тел из воды", - говорится в сообщении телеканала.Ранее американский авиарегулятор сообщил о столкновении регионального пассажирского самолета Bombardier CRJ700 с военным вертолетом Sikorsky H-60. Гражданский самолет принадлежал крупнейшей в США авиакомпании American Airlines, которая сообщила, что на борту лайнера было 60 пассажиров и четверо членов экипажа. На борту вертолета находились три члена экипажа.Источник сообщил РИА Новости, что на борту упавшего самолета находились чемпионы мира по фигурному катанию 1994 года Евгения Шишкова и Вадим Наумов.Последняя крупная авиакатастрофа произошла в США в феврале 2009 года, тогда пассажирский борт упал на дом в Нью-Йорке, погибли все 49 пассажиров и членов экипажа, а также один находившийся в жилище человек.

https://ria.ru/20250130/ssha-1996351023.html

сша

вашингтон (штат)

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столкновение военного вертолета с самолетом под вашингтоном, сша, вашингтон (штат), в мире