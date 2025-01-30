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Поисково-спасательная операция в Вашингтоне продлится несколько дней - РИА Новости, 30.01.2025
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09:35 30.01.2025 (обновлено: 09:55 30.01.2025)
https://ria.ru/20250130/krushenie-1996267736.html
Поисково-спасательная операция в Вашингтоне продлится несколько дней
Поисково-спасательная операция в Вашингтоне продлится несколько дней - РИА Новости, 30.01.2025
Поисково-спасательная операция в Вашингтоне продлится несколько дней
Поисково-спасательная операция на месте крушения пассажирского лайнера вблизи Вашингтона продлится несколько дней, сообщил начальник столичной пожарной службы... РИА Новости, 30.01.2025
2025-01-30T09:35:00+03:00
2025-01-30T09:55:00+03:00
вашингтон (штат)
в мире
столкновение военного вертолета с самолетом под вашингтоном
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НЬЮ-ЙОРК, 30 янв – РИА Новости. Поисково-спасательная операция на месте крушения пассажирского лайнера вблизи Вашингтона продлится несколько дней, сообщил начальник столичной пожарной службы Ричард Боннет."Мы рассчитываем продолжить нашу работу.... в течение нескольких дней", – сказал он в ходе пресс-конференции, кадры транслировали местные СМИ.
https://ria.ru/20250130/vashington-1996268319.html
вашингтон (штат)
РИА Новости
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РИА Новости
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96
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7 495 645-6601
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353
60
353
60
Работа спасателей в районе столкновения самолета и вертолета в Вашингтоне
Работа спасателей в районе столкновения самолета и вертолета в Вашингтоне
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вашингтон (штат), в мире, столкновение военного вертолета с самолетом под вашингтоном
Вашингтон (штат), В мире, Столкновение военного вертолета с самолетом под Вашингтоном
Поисково-спасательная операция в Вашингтоне продлится несколько дней

Спасательная операция на месте крушения лайнера в США займет несколько дней

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НЬЮ-ЙОРК, 30 янв – РИА Новости. Поисково-спасательная операция на месте крушения пассажирского лайнера вблизи Вашингтона продлится несколько дней, сообщил начальник столичной пожарной службы Ричард Боннет.
"Мы рассчитываем продолжить нашу работу.... в течение нескольких дней", – сказал он в ходе пресс-конференции, кадры транслировали местные СМИ.
Поисково-спасательная операция на месте столкновения пассажирского самолета Bombardier CRJ700 военным вертолетом Black Hawk под Вашингтоном, США - РИА Новости, 1920, 30.01.2025
Все пассажиры упавшего в США самолета могли погибнуть, заявил сенатор
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Вашингтон (штат)В миреСтолкновение военного вертолета с самолетом под Вашингтоном
 
 
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