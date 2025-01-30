https://ria.ru/20250130/krushenie-1996267736.html

Поисково-спасательная операция в Вашингтоне продлится несколько дней

Поисково-спасательная операция в Вашингтоне продлится несколько дней - РИА Новости, 30.01.2025

Поисково-спасательная операция в Вашингтоне продлится несколько дней

Поисково-спасательная операция на месте крушения пассажирского лайнера вблизи Вашингтона продлится несколько дней, сообщил начальник столичной пожарной службы... РИА Новости, 30.01.2025

2025-01-30T09:35:00+03:00

2025-01-30T09:35:00+03:00

2025-01-30T09:55:00+03:00

вашингтон (штат)

в мире

столкновение военного вертолета с самолетом под вашингтоном

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НЬЮ-ЙОРК, 30 янв – РИА Новости. Поисково-спасательная операция на месте крушения пассажирского лайнера вблизи Вашингтона продлится несколько дней, сообщил начальник столичной пожарной службы Ричард Боннет."Мы рассчитываем продолжить нашу работу.... в течение нескольких дней", – сказал он в ходе пресс-конференции, кадры транслировали местные СМИ.

https://ria.ru/20250130/vashington-1996268319.html

вашингтон (штат)

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2025

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Работа спасателей в районе столкновения самолета и вертолета в Вашингтоне Работа спасателей в районе столкновения самолета и вертолета в Вашингтоне 2025-01-30T09:35 true PT0M38S

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вашингтон (штат), в мире, столкновение военного вертолета с самолетом под вашингтоном