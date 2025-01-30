https://ria.ru/20250130/krushenie-1996267736.html
Поисково-спасательная операция в Вашингтоне продлится несколько дней
Поисково-спасательная операция в Вашингтоне продлится несколько дней - РИА Новости, 30.01.2025
Поисково-спасательная операция в Вашингтоне продлится несколько дней
Поисково-спасательная операция на месте крушения пассажирского лайнера вблизи Вашингтона продлится несколько дней, сообщил начальник столичной пожарной службы... РИА Новости, 30.01.2025
2025-01-30T09:35:00+03:00
2025-01-30T09:35:00+03:00
2025-01-30T09:55:00+03:00
вашингтон (штат)
в мире
столкновение военного вертолета с самолетом под вашингтоном
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/01/1e/1996270059_0:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_00de9666fd17a51eae5b23322ed764ff.jpg
НЬЮ-ЙОРК, 30 янв – РИА Новости. Поисково-спасательная операция на месте крушения пассажирского лайнера вблизи Вашингтона продлится несколько дней, сообщил начальник столичной пожарной службы Ричард Боннет."Мы рассчитываем продолжить нашу работу.... в течение нескольких дней", – сказал он в ходе пресс-конференции, кадры транслировали местные СМИ.
https://ria.ru/20250130/vashington-1996268319.html
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Работа спасателей в районе столкновения самолета и вертолета в Вашингтоне
Работа спасателей в районе столкновения самолета и вертолета в Вашингтоне
2025-01-30T09:35
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вашингтон (штат), в мире, столкновение военного вертолета с самолетом под вашингтоном
Вашингтон (штат), В мире, Столкновение военного вертолета с самолетом под Вашингтоном
Поисково-спасательная операция в Вашингтоне продлится несколько дней
Спасательная операция на месте крушения лайнера в США займет несколько дней